Bezirksliga: Bockenau landet Befreiungsschlag

Der TSV Bockenau feierte einen wichtigen Erfolg in der Bezirksliga. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

Region. Auch nach Spieltag Nummer fünf führt die TSG Planig (2:1 in Guldental) die Tabelle der Bezirksliga Nahe an. Im Keller gelang dem TSV Bockenau mit dem 8:1 beim FSV Idar-Obstein ein Befreiungsschlag.

„Wir haben die ersten 60 Minuten dominiert, aber den Gegner am Leben gehalten“, rekapitulierte TuS-Trainer Beytullah Kurtoglu. „Die Chancen waren da, das Ergebnis hochzuschrauben. In den letzten 20 Minuten haben uns die Körner durch unser Offensivpressing gefehlt. Im Finish haben wir jedoch unsere schnellen Spieler eingewechselt und den Gegner ausgekontert. Ein Remis wäre gerecht gewesen, aber Merxheim wollte am Ende zu viel.“ Torfolge: 1:0 Dorian Glaser (22.), 1:1, 1:2 Domenic-Shawn Davis (47., 58.), 2:2, 3:2 Dorian Glaser (75., 78.), 3:3 Sven Dangel (80.), 3:4 Ege Akyokuc (90.+6).

SGW-Coach Andy Baumgartner sprach von einem „kuriosen Spiel. Eigentlich hatten wir alles im Griff gehabt – auch nach der Gelb-Roten Karte in der 53. Minute gegen Christian Krämer wegen wiederholten Foulspiels“. Auch mit zehn Mann habe das Spiel im Griff gehabt. Doch nach einem langen Ball wollte der 30 Sekunden zuvor eingewechselte Linksverteidiger Christopher Kienle klären und fiel mit den Händen auf den Ball (60.). „Der Schiri hat Rot und Elfmeter gegeben“, sagte Baumgartner, der seine Abwehr lobte: „Wenn man über 30 Minuten mit zwei Mann in Unterzahl noch einen Punkt holt, muss man sagen, es war ein gewonnener Punkt.“ Tore: 0:1 Max Bernhard (9.), 1:1 Lars Haag (60., Handelfer).

„Gegen eine überlegene Kirner Mannschaft können wir froh über den Punktgewinn sein“, erklärte VfL-Trainer Baris Yakut. „Nach einer schwachen ersten Halbzeit haben wir umgestellt und waren griffiger.“ Torfolge: 0:1 Maximilian Kuhn (5.), 1:1 Cihan Yakut (53.), 1:2 Florian Hahn (57., Foulelfer), 2:2 Ferhat Senel (87.).

„Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, wir haben Planig teilweise gut hinten reingedrückt“, sagte Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der Platzherren. „Aber in der zweiten Halbzeit haben wir binnen zwei Minuten einen Doppelschlag kassiert – danach hatten wir zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“ TSG-Coach Christoph Schenk: „Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Guldental hat top verteidigt, immer wieder Nadelstiche gesetzt, unser Torwart musste uns mehrfach im Spiel halten. Aber meine Jungs haben aktuell eine klasse Mentalität, lassen sich von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen und vertrauen auf die Chancen, die vorne immer kommen.“ Tore: 1:0 Nico Dorfey (31.), 1:1 Belmin Kurpejovic (71.), 1:2 Noel Schywalski (72.).

„Ein schönes Spiel“, schwärmte TuS-Coach Ercan Ürün. „Wir waren in allen Belangen überlegen.“ Glody Kuba gelang laut Ürün „das Tor des Jahres – ein Seitfallzieher vom Elfmeterpunkt“. Torfolge: 0:1 Glody Kuba (7.), 0:2 Bünyamin Degirmenci (25.), 1:2 Leandro Fritz (30.), 1:3 Degirmenci (42., Foulelfer), 2:3 Alexander Clauß (55., Foulelfer), 2:4 Degirmenci (64., Foulelfer), 2:5 Vladimir Borovskij (79.), 2:6 Murtaza Azimi (90.).

„Wir sind sehr gut gestartet“, so TSV-Trainer Jannik Huber. „Im zweiten Abschnitt waren die ersten 20 Minuten entscheidend. Mit dem vierten und fünften Treffer haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen. Die Jungs haben sich für den Aufwand der letzten Wochen belohnt.“ Tore: 0:1 Benjamin Schiel (5.), 0:2 Michel Tressel (18.), 0:3 Julian Brückner (33.), 1:3 Ibrahim El-Saleh (44.), 1:4 Schiel (50.), 1:5 Mert Kilic (58.), 1:6 Tressel (80.), 1:7 Brückner (85.), 1:8 Ben Kemmer (87.).

„Die Idarer waren in der ersten Halbzeit spielstark und die bestimmende Mannschaft“, so SG-Trainer Sebastian Kilp. „Wir wollten mehr über Konter kommen – das hat auch gut funktioniert. Im Ballbesitz hätte ich mir mehr Ruhe gewünscht.“ Nach dem 4:1 hätten es seine Jungs „auch spielerisch gut gemacht“. In der Nachspielzeit parierte SG-Keeper Niclas Lerch einen Foulelfer gegen Sagawe (90.+2). Torfolge: 1:0 Marcel Beck (2.), 1:1 Fabian Sagawe (12.), 2:1, 3:1 Beck (28., 42.), 4:1 Peter Frey (54.), 5:1 Beck (76.). Weiteres Spiel im Steno