Bezirksliga: Bleiben Marienborn und Zornheim verlustpunktfrei?

Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga beginnt bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum gegen die TSG Bretzenheim II (19 Uhr). Eine Stunde später empfängt der VfL Gundersheim den Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II. Beide Teams haben mit einem Sieg und zwei Niederlagen die gleiche Punktbilanz aus den vergangenen drei Spielen. Den Sonntag eröffnet der aktuelle Tabellenführer TuS Marienborn II, der um 12.30 Uhr den SV Horchheim empfängt. Der TSV Zornheim, der ebenso wie Marienborn alle drei Spiele für sich entscheiden konnte, muss auswärts bei TuS Wörrstadt ran. Hassia Bingen, Fortuna Mombach und Fontana Finthen hoffen alle weiterhin auf ihren ersten „Dreier“. Außerdem gastiert der aktuelle Tabellendritte VfL Nierstein beim Aufsteiger Barbaros Mainz.