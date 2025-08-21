 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Die TuS Marienborn II spielt am vierten Spieltag der Bezirksliga gegen den SV Horchheim.
Die TuS Marienborn II spielt am vierten Spieltag der Bezirksliga gegen den SV Horchheim. – Foto: Michael Fink (Archiv)

Bezirksliga: Bleiben Marienborn und Zornheim verlustpunktfrei?

TuS und TSV bislang mit drei Siegen aus drei Spielen +++ Zwei Spiele bereits am Freitagabend +++ Drei Teams warten weiter auf die ersten drei Punkte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga beginnt bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum gegen die TSG Bretzenheim II (19 Uhr). Eine Stunde später empfängt der VfL Gundersheim den Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II. Beide Teams haben mit einem Sieg und zwei Niederlagen die gleiche Punktbilanz aus den vergangenen drei Spielen. Den Sonntag eröffnet der aktuelle Tabellenführer TuS Marienborn II, der um 12.30 Uhr den SV Horchheim empfängt. Der TSV Zornheim, der ebenso wie Marienborn alle drei Spiele für sich entscheiden konnte, muss auswärts bei TuS Wörrstadt ran. Hassia Bingen, Fortuna Mombach und Fontana Finthen hoffen alle weiterhin auf ihren ersten „Dreier“. Außerdem gastiert der aktuelle Tabellendritte VfL Nierstein beim Aufsteiger Barbaros Mainz.

Alle Partien im Überblick:

Morgen, 19:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
19:00

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
20:00

So., 24.08.2025, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
12:30

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
15:00

Celine GollanAutor