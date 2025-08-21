Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die TuS Marienborn II spielt am vierten Spieltag der Bezirksliga gegen den SV Horchheim. – Foto: Michael Fink (Archiv)
Bezirksliga: Bleiben Marienborn und Zornheim verlustpunktfrei?
TuS und TSV bislang mit drei Siegen aus drei Spielen +++ Zwei Spiele bereits am Freitagabend +++ Drei Teams warten weiter auf die ersten drei Punkte
Rheinhessen. Der vierte Spieltag in der Bezirksliga beginnt bereits mit zwei Partien am Freitagabend. Den Anfang machen der SV Guntersblum gegen die TSG Bretzenheim II (19 Uhr). Eine Stunde später empfängt der VfL Gundersheim den Aufsteiger TSV Gau-Odernheim II. Beide Teams haben mit einem Sieg und zwei Niederlagen die gleiche Punktbilanz aus den vergangenen drei Spielen. Den Sonntag eröffnet der aktuelle Tabellenführer TuS Marienborn II, der um 12.30 Uhr den SV Horchheim empfängt. Der TSV Zornheim, der ebenso wie Marienborn alle drei Spiele für sich entscheiden konnte, muss auswärts bei TuS Wörrstadt ran. Hassia Bingen, Fortuna Mombach und Fontana Finthen hoffen alle weiterhin auf ihren ersten „Dreier“. Außerdem gastiert der aktuelle Tabellendritte VfL Nierstein beim Aufsteiger Barbaros Mainz.