Bezirksliga bis Kreisklasse: So läuft die Relegation in Unterfranken

von Boris Manz · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

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Klare Sache zwischen Bezirksligist und Kreisligist: Helmstadt schlug Bürgstadt mit 3:0. – Foto: Hans Will

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Der Relegationsmarathon läuft in Unterfranken und die ersten Entscheidungen in den Kreisen Aschaffenburg, Rhön, Schweinfurt und Würzburg sind bereits gefallen. Alle Ergebnisse und bevorstehenden Duelle sehen sie hier auf einen Blick. (Stand: 24. Mai, 12:00 Uhr)

1. Runde Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg - TSV Neuhütten-Wiesthal 1:2 Di., 19.05.26 18:30 Uhr DJK Büchold - FC Frankonia Thulba 1:2 Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FV 05 Helmstadt - FC Bürgstadt 3:0 Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Rödelmaier - SC Trossenfurt-Tretzendorf 1949 12:11





2. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Lohr am Main - TSV Neuhütten-Wiesthal 1:0

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Altbessingen - FC Frankonia Thulba 0:3



3. Runde

Di., 26.05.26 18:30 Uhr TSV Lohr am Main - FV 05 Helmstadt

Di., 26.05.26 18:30 Uhr SV Rödelmaier - FC Frankonia Thulba

Relegation zur Kreisliga Aschaffenburg

Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisliga Aschaffenburg.

1. Runde

So., 24.05.26 16:00 Uhr SV Schöllkrippen - SV Mechenhard

Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Großwallstadt - SG Mensengesäß / Vikt Brücken

Relegation zur Kreisklasse Aschaffenburg

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1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Hörstein - SV Sulzbach 3:2

Do., 21.05.26 18:30 Uhr FC Wenigumstadt - TSV Olympia Eisenbach 0:4

Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Mainaschaff - SG Schimborn/Königshofen 1:4

Relegation zur Kreisliga Rhön

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1. Runde

So., 24.05.26 18:00 Uhr 1. FC Eibstadt - FC Rottershausen

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SG Sulzthal / Ramsthal - SG Unterweißb./Ginolfs/Weisb.

Relegation zur Kreisklasse Rhön

Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisklasse Rhön.

1. Runde

Sa., 23.05.26 18:00 Uhr TSV Bad Königshofen - SG Großwenkheim / Münnerstadt II 2:1

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SG Sulzfeld / Merkershause - SG Oberleibach/Modlos

Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SG Obererth/Frank./Thulba II - FC Bayern Fladungen

Fr., 29.05.26 18:00 Uhr VfL SpFr Bad Neustadt - SG Sulzfeld / Merkershause

Sa., 30.05.26 14:00 Uhr SG Bad Bocklet / Aschach - SV Machtilshausen

Relegation zur Kreisliga Schweinfurt

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1. Runde

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr Türkiyemspor SW - 1. FC Arnstein 0:10

Sa., 23.05.26 17:00 Uhr VfR Hermannsberg-Breitbr. - SG Dingolshause / Rügshofen 1:4

So., 24.05.26 14:00 Uhr FSV Krum - 1. FC Haßfurt

Mo., 25.05.26 18:00 Uhr FV Sulzheim/Alitzheim - SG Ettleben / Werneck II

Relegation zur Kreisklasse Schweinfurt

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1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SG Untersteinbach/Geusfeld - SC Brünnau 3:5

So., 24.05.26 17:00 Uhr SG Üchtelhausen / SG Ze/Wei/Ma - TV Jahn Schweinfurt

Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Friesenhausen - SG Lendershausen/ Ostheim

Fr., 29.05.26 18:30 Uhr SG Ermershausen Schweinshaupten - TV Jahn Schweinfurt II

So., 31.05.26 16:00 Uhr TSV Zell am Ebersberg - TV Haßfurt II

Relegation zur Kreisliga Würzburg

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1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Kleinrinderfeld - SV Kürnach II 1:3

So., 24.05.26 14:00 Uhr SG Burgsinn - FV Karlstadt

So., 24.05.26 18:00 Uhr FG Marktbreit-Martinsheim - Reichenb/Rottenb

Di., 26.05.26 18:30 Uhr TSV Homburg - FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim

Relegation zur Kreisklasse Würzburg

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1. Runde

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SC Schwarzach - TSV Gnodstadt

Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TV Marktheidenfeld - SV Rieneck

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr W'büttelbr.I/Höchb. II - SG Zell/Margetshöchheim

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr 1. FC Kirchheim - TSV Sackenbach

Do., 28.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg II - TSV Gerbrunn