Bezirksliga bis Kreisklasse: So läuft die Relegation in Unterfranken

Der Relegationsmarathon läuft in Unterfranken und die ersten Entscheidungen in den Kreisen Aschaffenburg, Rhön, Schweinfurt und Würzburg sind bereits gefallen. Alle Ergebnisse und bevorstehenden Duelle sehen sie hier auf einen Blick. (Stand: 24. Mai, 12:00 Uhr)
Bis zu vier Runden: So läuft die Bezirksliga-Relegation in Unterfranken 2026. Direkt zu allen Duellen der Bezirksliga-Relegation Unterfranken.
1. Runde
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg - TSV Neuhütten-Wiesthal 1:2
Di., 19.05.26 18:30 Uhr DJK Büchold - FC Frankonia Thulba 1:2
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FV 05 Helmstadt - FC Bürgstadt 3:0
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Rödelmaier - SC Trossenfurt-Tretzendorf 1949 12:11
2. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Lohr am Main - TSV Neuhütten-Wiesthal 1:0
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Altbessingen - FC Frankonia Thulba 0:3
3. Runde
Di., 26.05.26 18:30 Uhr TSV Lohr am Main - FV 05 Helmstadt
Di., 26.05.26 18:30 Uhr SV Rödelmaier - FC Frankonia Thulba
Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisliga Aschaffenburg.
1. Runde
So., 24.05.26 16:00 Uhr SV Schöllkrippen - SV Mechenhard
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Großwallstadt - SG Mensengesäß / Vikt Brücken
Direkt zu allen Spielen der Relegation der Kreisklasse Aschaffenburg.
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Hörstein - SV Sulzbach 3:2
Do., 21.05.26 18:30 Uhr FC Wenigumstadt - TSV Olympia Eisenbach 0:4
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Mainaschaff - SG Schimborn/Königshofen 1:4
Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisliga Rhön.
1. Runde
So., 24.05.26 18:00 Uhr 1. FC Eibstadt - FC Rottershausen
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SG Sulzthal / Ramsthal - SG Unterweißb./Ginolfs/Weisb.
Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisklasse Rhön.
1. Runde
Sa., 23.05.26 18:00 Uhr TSV Bad Königshofen - SG Großwenkheim / Münnerstadt II 2:1
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SG Sulzfeld / Merkershause - SG Oberleibach/Modlos
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SG Obererth/Frank./Thulba II - FC Bayern Fladungen
Fr., 29.05.26 18:00 Uhr VfL SpFr Bad Neustadt - SG Sulzfeld / Merkershause
Sa., 30.05.26 14:00 Uhr SG Bad Bocklet / Aschach - SV Machtilshausen
Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisliga Schweinfurt.
1. Runde
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr Türkiyemspor SW - 1. FC Arnstein 0:10
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr VfR Hermannsberg-Breitbr. - SG Dingolshause / Rügshofen 1:4
So., 24.05.26 14:00 Uhr FSV Krum - 1. FC Haßfurt
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr FV Sulzheim/Alitzheim - SG Ettleben / Werneck II
Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisklasse Schweinfurt.
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SG Untersteinbach/Geusfeld - SC Brünnau 3:5
So., 24.05.26 17:00 Uhr SG Üchtelhausen / SG Ze/Wei/Ma - TV Jahn Schweinfurt
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Friesenhausen - SG Lendershausen/ Ostheim
Fr., 29.05.26 18:30 Uhr SG Ermershausen Schweinshaupten - TV Jahn Schweinfurt II
So., 31.05.26 16:00 Uhr TSV Zell am Ebersberg - TV Haßfurt II
Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisliga Würzburg.
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Kleinrinderfeld - SV Kürnach II 1:3
So., 24.05.26 14:00 Uhr SG Burgsinn - FV Karlstadt
So., 24.05.26 18:00 Uhr FG Marktbreit-Martinsheim - Reichenb/Rottenb
Di., 26.05.26 18:30 Uhr TSV Homburg - FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim
Direkt zu allen Spielen der Relegation zur Kreisklasse Würzburg.
1. Runde
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SC Schwarzach - TSV Gnodstadt
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TV Marktheidenfeld - SV Rieneck
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr W'büttelbr.I/Höchb. II - SG Zell/Margetshöchheim
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr 1. FC Kirchheim - TSV Sackenbach
Do., 28.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg II - TSV Gerbrunn