Bezirksliga bis Kreisklasse: So läuft die Relegation in Mittelfranken

4:2! Der Post SV Nürnberg II schlug den SV Wacker Nürnberg in der Relegation zur Kreisklasse vor über 350 Fans. – Foto: Wolfgang Zink

Nervenaufreibend, dramatisch, Relegation! In Mittelfranken fliegen seit dem 19. Mai wieder die Fetzen im Abstiegskampf oder Aufstiegsrennen. Wer jubelt, wer steigt ab? Hier findet ihr den kompletten Spielplan sowie alle Ergebnisse von der Bezirksliga bis zur Kreisklasse aus den Regionen Erlangen/Pegnitzgrund, Neumarkt/Jura und Nürnberg/Frankenhöhe auf einen Blick. (Stand: 22 Mai, 10:50 Uhr)

2. Runde Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SpVgg Zeckern - TSV Geschwand Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Meckenhausen - SV Marienstein Sa., 23.05.26 16:00 Uhr 1. FC Schwand - SV Arberg Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SC Germania Nürnberg - FC Ottensoos

Play-Offs Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern 0:2 Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen 1:2 Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos 0:1 Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang 1:0

Relegation zur Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund

Zur Relegation Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund.

Qualifikation

Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II 1:4

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66

So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth

Di., 26.05.26 18:30 Uhr ASV Weisendorf II - ASV Herpersdorf



2. Runde

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr -

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr -

Relegation zur Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund

Zur Relegation Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund.

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach 5:1

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II

Sa., 23.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts



2. Runde

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr -

Do., 28.05.26 18:30 Uhr -

Fr., 29.05.26 18:30 Uhr -

Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura

Zur Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura.

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau



2. Runde

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr -

Do., 28.05.26 18:30 Uhr -



3. Runde

Mi., 03.06.26 18:30 Uhr -

Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura

Zur Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura.

1. Runde

So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten

So., 24.05.26 15:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer

So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf

2. Runde

27.05. – 28.05.2026 28.05.2026

(3. Runde)

30.05. – 31.05.2026 31.05.2026

• 4. Runde 03.06. – 04.06.2026 04.06.2026

Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe

Zur Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe.

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen 3:4

Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach 4:5

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof



2. Runde

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr FC Heide Königshofen - SG Petersaurach / Großhaslach

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr -

Relegation zur Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe

Zur Relegation Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe.

1. Runde

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach 6:7

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau 1:2

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II 4:1

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach 1:2

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim 1:3

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth 1:0

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad 1:3

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II 2:4



2. Runde

So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Gutenstetten-Steinachgrund II - FSV Bad Windsheim

So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Rauenzell - TSV 1910 Lichtenau

So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Obermichelbach - SG Puschendorf/Tuchenbach

So., 24.05.26 15:00 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - Post SV Nürnberg II