Bezirksliga bis Kreisklasse: So läuft die Relegation in Mittelfranken

Nervenaufreibend, dramatisch, Relegation! In Mittelfranken fliegen seit dem 19. Mai wieder die Fetzen im Abstiegskampf oder Aufstiegsrennen. Wer jubelt, wer steigt ab? Hier findet ihr den kompletten Spielplan sowie alle Ergebnisse von der Bezirksliga bis zur Kreisklasse aus den Regionen Erlangen/Pegnitzgrund, Neumarkt/Jura und Nürnberg/Frankenhöhe auf einen Blick. (Stand: 22 Mai, 10:50 Uhr)
Terminierung, Modus und Freilose: Alle Informationen zur Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken. Direkt zu allen Begegnungen der Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken.
Play-Offs
Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern 0:2
Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen 1:2
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos 0:1
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang 1:0
Zur Relegation Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund.
Qualifikation
Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II 1:4
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66
So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth
Di., 26.05.26 18:30 Uhr ASV Weisendorf II - ASV Herpersdorf
2. Runde
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr -
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr -
Zur Relegation Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund.
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach 5:1
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts
2. Runde
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr -
Do., 28.05.26 18:30 Uhr -
Fr., 29.05.26 18:30 Uhr -
Zur Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura.
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau
2. Runde
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr -
Do., 28.05.26 18:30 Uhr -
3. Runde
Mi., 03.06.26 18:30 Uhr -
Zur Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura.
1. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten
So., 24.05.26 15:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer
So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf
2. Runde
27.05. – 28.05.2026 28.05.2026
(3. Runde)
30.05. – 31.05.2026 31.05.2026
• 4. Runde 03.06. – 04.06.2026 04.06.2026
Zur Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe.
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen 3:4
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach 4:5
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof
2. Runde
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr FC Heide Königshofen - SG Petersaurach / Großhaslach
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr -
Zur Relegation Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe.
1. Runde
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach 6:7
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau 1:2
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II 4:1
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach 1:2
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim 1:3
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth 1:0
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad 1:3
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II 2:4
2. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Gutenstetten-Steinachgrund II - FSV Bad Windsheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr SV Rauenzell - TSV 1910 Lichtenau
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Obermichelbach - SG Puschendorf/Tuchenbach
So., 24.05.26 15:00 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - Post SV Nürnberg II