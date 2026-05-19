Bezirksliga bis Kreisklasse: Relegation in Unterfranken startet heute

Im Duell der Kreisligisten im Kreis Würzburg gefordert in Runde 1: Der TSV Neuhütten-Wiesthal spielt in Runde 1 gegen Heidingsfeld. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der Relegationsmarathon startet heute, am 19. Mai, in Unterfranken. Alle bereits feststehenden Duelle von der Bezirksliga- bis zur Kreisklassen-Relegation in Aschaffenburg, Rhön, Schweinfurt und Würzburg sehen sie hier auf einen Blick.

1. Runde Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg - TSV Neuhütten-Wiesthal Di., 19.05.26 18:30 Uhr DJK Büchold - FC Frankonia Thulba Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FV 05 Helmstadt - FC Bürgstadt Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Rödelmaier - SC Trossenfurt-Tretzendorf 1949

1. Runde Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Hörstein - SV Sulzbach Do., 21.05.26 18:30 Uhr FC Wenigumstadt - TSV Olympia Eisenbach Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Mainaschaff - SG Schimborn/Königshofen

1. Runde So., 24.05.26 16:00 Uhr SV Schöllkrippen - SV Mechenhard Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Großwallstadt - SG Mensengesäß / Vikt Brücken

Relegation zur Kreisliga Rhön

1. Runde

So., 24.05.26 18:00 Uhr 1. FC Eibstadt - FC Rottershausen

Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SG Sulzthal / Ramsthal - SG Unterweißb./Ginolfs/Weisb.

Relegation zur Kreisklasse Rhön

1. Runde

Sa., 23.05.26 18:00 Uhr TSV Bad Königshofen - SG Großwenkheim / Münnerstadt II

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SG Sulzfeld / Merkershause - SG Oberleibach/Modlos

Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SG Obererth/Frank./Thulba II - FC Bayern Fladungen

Fr., 29.05.26 18:00 Uhr VfL SpFr Bad Neustadt - SG Sulzfeld / Merkershause

Sa., 30.05.26 14:00 Uhr SG Bad Bocklet / Aschach - SV Machtilshausen

Relegation zur Kreisliga Schweinfurt

1. Runde

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr Türkiyemspor SW - 1. FC Arnstein

Sa., 23.05.26 17:00 Uhr VfR Hermannsberg-Breitbr. - SG Dingolshause / Rügshofen

So., 24.05.26 14:00 Uhr FSV Krum - 1. FC Haßfurt

Mo., 25.05.26 18:00 Uhr FV Sulzheim/Alitzheim - SG Ettleben / Werneck II

Relegation zur Kreisklasse Schweinfurt

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SG Untersteinbach/Geusfeld - SC Brünnau

So., 24.05.26 17:00 Uhr SG Üchtelhausen / SG Ze/Wei/Ma - TV Jahn Schweinfurt

Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Friesenhausen - SG Lendershausen/ Ostheim

Fr., 29.05.26 18:30 Uhr SG Ermershausen Schweinshaupten - TV Jahn Schweinfurt II

So., 31.05.26 16:00 Uhr TSV Zell am Ebersberg - TV Haßfurt II

Relegation zur Kreisliga Würzburg

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Kleinrinderfeld - SV Kürnach II

So., 24.05.26 14:00 Uhr SG Burgsinn - FV Karlstadt

So., 24.05.26 18:00 Uhr FG Marktbreit-Martinsheim - Reichenb/Rottenb

Di., 26.05.26 18:30 Uhr TSV Homburg - FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim

Relegation zur Kreisklasse Würzburg

1. Runde

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SC Schwarzach - TSV Gnodstadt

Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TV Marktheidenfeld - SV Rieneck

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr W'büttelbr.I/Höchb. II - SG Zell/Margetshöchheim

Mi., 27.05.26 18:30 Uhr 1. FC Kirchheim - TSV Sackenbach

Do., 28.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg II - TSV Gerbrunn