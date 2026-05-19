Bezirksliga bis Kreisklasse: Relegation in Unterfranken startet heute

Der Relegationsmarathon startet heute, am 19. Mai, in Unterfranken. Alle bereits feststehenden Duelle von der Bezirksliga- bis zur Kreisklassen-Relegation in Aschaffenburg, Rhön, Schweinfurt und Würzburg sehen sie hier auf einen Blick.
Bis zu vier Runden: So läuft die Bezirksliga-Relegation in Unterfranken 2026.
1. Runde
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg - TSV Neuhütten-Wiesthal
Di., 19.05.26 18:30 Uhr DJK Büchold - FC Frankonia Thulba
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FV 05 Helmstadt - FC Bürgstadt
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Rödelmaier - SC Trossenfurt-Tretzendorf 1949
1. Runde
So., 24.05.26 16:00 Uhr SV Schöllkrippen - SV Mechenhard
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Großwallstadt - SG Mensengesäß / Vikt Brücken
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Hörstein - SV Sulzbach
Do., 21.05.26 18:30 Uhr FC Wenigumstadt - TSV Olympia Eisenbach
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Mainaschaff - SG Schimborn/Königshofen
1. Runde
So., 24.05.26 18:00 Uhr 1. FC Eibstadt - FC Rottershausen
Sa., 30.05.26 18:00 Uhr SG Sulzthal / Ramsthal - SG Unterweißb./Ginolfs/Weisb.
1. Runde
Sa., 23.05.26 18:00 Uhr TSV Bad Königshofen - SG Großwenkheim / Münnerstadt II
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SG Sulzfeld / Merkershause - SG Oberleibach/Modlos
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SG Obererth/Frank./Thulba II - FC Bayern Fladungen
Fr., 29.05.26 18:00 Uhr VfL SpFr Bad Neustadt - SG Sulzfeld / Merkershause
Sa., 30.05.26 14:00 Uhr SG Bad Bocklet / Aschach - SV Machtilshausen
1. Runde
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr Türkiyemspor SW - 1. FC Arnstein
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr VfR Hermannsberg-Breitbr. - SG Dingolshause / Rügshofen
So., 24.05.26 14:00 Uhr FSV Krum - 1. FC Haßfurt
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr FV Sulzheim/Alitzheim - SG Ettleben / Werneck II
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SG Untersteinbach/Geusfeld - SC Brünnau
So., 24.05.26 17:00 Uhr SG Üchtelhausen / SG Ze/Wei/Ma - TV Jahn Schweinfurt
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Friesenhausen - SG Lendershausen/ Ostheim
Fr., 29.05.26 18:30 Uhr SG Ermershausen Schweinshaupten - TV Jahn Schweinfurt II
So., 31.05.26 16:00 Uhr TSV Zell am Ebersberg - TV Haßfurt II
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSV Kleinrinderfeld - SV Kürnach II
So., 24.05.26 14:00 Uhr SG Burgsinn - FV Karlstadt
So., 24.05.26 18:00 Uhr FG Marktbreit-Martinsheim - Reichenb/Rottenb
Di., 26.05.26 18:30 Uhr TSV Homburg - FV Stetten-Binsfeld-Müdesheim
1. Runde
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr SC Schwarzach - TSV Gnodstadt
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TV Marktheidenfeld - SV Rieneck
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr W'büttelbr.I/Höchb. II - SG Zell/Margetshöchheim
Mi., 27.05.26 18:30 Uhr 1. FC Kirchheim - TSV Sackenbach
Do., 28.05.26 18:30 Uhr SV Heidingsfeld Würzburg II - TSV Gerbrunn