 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Bezirksliga bis Kreisklasse: Relegation in Mittelfranken startet heute

Gesamter Relegations-Spielplan auf Kreis- und Bezirksebene +++ Zeckern bei Hyjduk Nürnberg +++ Meckenhausen beim Henger SV

von Boris Manz · Heute, 18:05 Uhr · 0 Leser
Von Rang elf auf zwei: Letzte Saison spielte der Henger SV noch im Abstiegskampf. In diesem Jahr kämpften sie bis zuletzt um den Aufstieg mit.
Von Rang elf auf zwei: Letzte Saison spielte der Henger SV noch im Abstiegskampf. In diesem Jahr kämpften sie bis zuletzt um den Aufstieg mit. – Foto: Frank Hrouda

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Der Relegationsmarathon startet heute, am 19. Mai, in Mittelfranken mit der Relegation zur Bezirksliga. Zudem startet die Relegation zur Kreisklasse. Alle Duelle auf einen Blick finden sie im Artikel.

Relegation zur Bezirksliga Mittelfranken

Terminierung, Modus und Freilose: Alle Informationen zur Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken.

Heute, 18:30 Uhr
KSD Hajduk Nürnberg
KSD Hajduk NürnbergKSD Hajduk
SpVgg Zeckern
SpVgg ZeckernZeckern
18:30

Heute, 18:30 Uhr
Henger SV
Henger SVHenger SV
TSV Meckenhausen
TSV MeckenhausenMeckenhausen
0
0

Play-Offs

Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern
Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang

Relegation zur Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund

1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66
So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth

Relegation zur Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund

1. Runde
Do., 21.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II
Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts

Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura

1. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten
So., 24.05.26 15:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer
So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf

Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura

1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau

Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe

1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof

Relegation zur Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe

1. Runde

Heute, 18:30 Uhr
SV Rauenzell
SV RauenzellRauenzell
SV Hagenbüchach
SV HagenbüchachHagenbüchach
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SG W`stetten / Mönchsroth
SG W`stetten / MönchsrothSG W`stetten
TSV 1910 Lichtenau
TSV 1910 LichtenauLichtenau
18:30

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II