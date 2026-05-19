Bezirksliga bis Kreisklasse: Relegation in Mittelfranken startet heute

Von Rang elf auf zwei: Letzte Saison spielte der Henger SV noch im Abstiegskampf. In diesem Jahr kämpften sie bis zuletzt um den Aufstieg mit. – Foto: Frank Hrouda

Der Relegationsmarathon startet heute, am 19. Mai, in Mittelfranken mit der Relegation zur Bezirksliga. Zudem startet die Relegation zur Kreisklasse. Alle Duelle auf einen Blick finden sie im Artikel.

Relegation zur Bezirksliga Mittelfranken

Terminierung, Modus und Freilose: Alle Informationen zur Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken.

Heute, 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg KSD Hajduk SpVgg Zeckern Zeckern 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr Henger SV Henger SV TSV Meckenhausen Meckenhausen 0 0 PUSH

Play-Offs

Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern

Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang

Relegation zur Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66

So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth

Relegation zur Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund

1. Runde

Do., 21.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II

Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts

Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura

1. Runde

So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten

So., 24.05.26 15:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer

So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf

Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau

Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen

Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof

Relegation zur Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe

1. Runde

Heute, 18:30 Uhr SV Rauenzell Rauenzell SV Hagenbüchach Hagenbüchach 18:30 PUSH

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II