Bezirksliga bis Kreisklasse: Relegation in Mittelfranken startet heute

Der Relegationsmarathon startet heute, am 19. Mai, in Mittelfranken mit der Relegation zur Bezirksliga. Zudem startet die Relegation zur Kreisklasse. Alle Duelle auf einen Blick finden sie im Artikel.
Terminierung, Modus und Freilose: Alle Informationen zur Bezirksliga-Relegation in Mittelfranken.
Play-Offs
Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern
Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66
So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth
1. Runde
Do., 21.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II
Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn
Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts
1. Runde
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten
So., 24.05.26 15:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II
So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer
So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau
1. Runde
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth
Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof
1. Runde
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach
Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim
Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad
Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II