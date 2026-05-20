Bezirksliga bis Kreisklasse: Relegation in Mittelfranken läuft

Zwei Tore nach Eckbällen entschieden die Partie zwischen dem Henger SV und Meckenhausen. – Foto: Wolfgang Zink

Der Relegationsmarathon startete am 19. Mai in Mittelfranken mit der Relegation zur Bezirksliga. Zudem begann die Relegation zur Kreisklasse. Alle Duelle auf einen Blick finden sie im Artikel (Stand, 20. Mai: 14:26 Uhr).

Di., 19.05.26 18:30 Uhr KSD Hajduk Nürnberg - SpVgg Zeckern 0:2 Di., 19.05.26 18:30 Uhr Henger SV - TSV Meckenhausen 1:2 Mi., 20.05.26 18:30 Uhr TSV Lonnerstadt - FC Ottensoos Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SV Arberg - TSV Katzwang

Relegation zur Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund

Zur Relegation Kreisliga Erlangen-Pegnitzgrund.

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr ASV Michelfeld - ASV Weisendorf II

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr SV Weilersbach - SpVgg Dürrbrunn

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FSV Weißenbrunn - TSV Brand 66

So., 24.05.26 16:00 Uhr ATSV Forchheim - SpVgg Reuth

Relegation zur Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund

Zur Relegation Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund.

1. Runde

Do., 21.05.26 16:00 Uhr TSV Kirchehrenbach - SG Kühlenfels / K.birkig II

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SpVgg Etzelskirchen - TV 1848 Erlangen II

Do., 21.05.26 18:30 Uhr 1. FC Röthenbach - SG Hetzles/Kleinsendelbach

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Vestenbergsgreuth - SC Eltersdorf U23 II

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV Elbersberg - SG Betzenstein / Bronn

Mo., 25.05.26 14:00 Uhr Türk SK Röthenbach - DJK Weingarts

Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura

Zur Relegation zur Kreisliga Neumarkt-Jura.

1. Runde

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Markt Berolzheim/Meinheim - SC Großschwarzenlohe II

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TV Eckersmühlen - TV 1879 Hilpoltstein

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr TSV Winkelhaid - SC Polsingen

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr DJK Eintracht Allersberg - FSV Berngau

Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura

Zur Relegation zur Kreisklasse Neumarkt-Jura.

1. Runde

So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Haunstetten 1969 - SV Großweingarten

So., 24.05.26 15:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - TSV Ochenbruck 21/25

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Ochsenfeld/Pietenfeld/Adelschlag - TSV Heideck II

So., 24.05.26 16:00 Uhr TSV 1904 Feucht - SG Pavelsbach / Postbauer

So., 24.05.26 17:00 Uhr TSV Katzwang II - TSG 1893 Ellingen

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SV Stauf - DJK Gnotzheim II

Mo., 25.05.26 15:00 Uhr TSV 1913 Georgensgmünd - DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf

Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe

Zur Relegation zur Kreisliga Nürnberg-Frankenhöhe.

1. Runde

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Neuhof/Zenn - FC Heide Königshofen

Do., 21.05.26 18:30 Uhr TuS Feuchtwangen - SG Petersaurach / Großhaslach

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr Tuspo Nürnberg - SV Fürth Poppenreuth

Fr., 22.05.26 18:30 Uhr FC Bosna Nürnberg - Türk FK Gostenhof

Relegation zur Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe

Zur Relegation Kreisklasse Nürnberg-Frankenhöhe.

1. Runde

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SV Rauenzell - SV Hagenbüchach 6:7

Di., 19.05.26 18:30 Uhr SG W`stetten / Mönchsroth - TSV 1910 Lichtenau 1:2

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Erzberg-Wörnitz - SV Gutenstetten-Steinachgrund II

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SC Obermichelbach - SF Großgründlach

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr FC Wiedersbach-Neunkirchen - FSV Bad Windsheim

Mi., 20.05.26 18:30 Uhr SG Puschendorf/Tuchenbach - DJK Concordia Fürth

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SSV Elektra Hellas Nürnberg - ESV Flügelrad

Do., 21.05.26 18:30 Uhr SV Wacker Nürnberg - Post SV Nürnberg II