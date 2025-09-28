 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Personelles Übergewicht in Rot: Vier Fürfelder Fußballer teilen sich im Bezirksliga-Topspiel den Platz mit zwei Weinsheimern. Foto: Edgar Daudistel
Bezirksliga: Beide Top-Teams mit Remis zufrieden

Spannung an der Bezirksliga-Spitze: SG Fürfeld und SG Weinsheim trennen sich gerecht 1:1 +++TSG Planig schließt auf

Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Region. Nach dem Remis im Topspiel der Fußball-Bezirksliga Nahe zwischen der SG Fürfeld und der SG Weinsheim ist die Spitzengruppe noch enger zusammengerückt. Neuer Zweiter ist Planig nach dem 4:1 gegen Aufsteiger Oberhausen.

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Weinsheim
1
1
Abpfiff

„Auswärts beim daheim bisher verlustpunktfreien Zweiten kann man mit dem einen Punkt zufrieden sein“, urteilte SGW-Trainer Andy Baumgartner. „Das ist akzeptabel für uns. Den Punkt nehmen wir mit – es gibt da keinen Groll.“ Zum Gegner meinte Baumgartner: „Fürfeld ist eine gute, starke Mannschaft. Ohne große Einzelkönner, aber im Kollektiv sehr unangenehm zu bespielen.“ Aus einer „blöden Situation heraus“ habe man sich vor 125 Fans das 0:1 eingefangen. „Wir hatten einen Ball vor dem 16er nicht konsequent geklärt, den Peter Frey per Distanzschuss verwertet hat. Ab dann war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor.“ Der Ausgleich durch Mittelfeldmann Andy Halili (54.) war schön herausgespielt über Rechtsverteidiger Jakob Schilz. Baumgartner: „Da haben viele Sachen gut funktioniert – auch wenn wir insgesamt ein bisschen Pech bei den Abschlüssen hatten.“ SG-Trainer Sebastian Kilp meinte: „In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegen gehalten, konnten immer wieder Nadelstiche setzen. Im zweiten Abschnitt haben die Weinsheimer ordentlich Druck aufgebaut und wir konnten keine Entlastung mehr schaffen. Aufgrund unserer personellen Situation bin ich mit dem Remis hochzufrieden.“

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
SV Oberhausen
4
1
Abpfiff

„Ein einseitiges Spiel, das wir zu lange offengehalten haben“, resümierte TSG-Trainer Christoph Schenk. „Wir hatten gute Struktur auf dem Platz und sind immer wieder bis an den Strafraum durchgekommen – wo wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Und dann bekommst Du einen unglücklichen Handelfer. Letztlich hatten sich aber unsere Qualität durchgesetzt.“ - Torfolge: 1:0 Dennis Mastel (24.), 2:0 Belmin Kurpejovic (36.), 2:1 Alexander Claus (61., Handelfmeter), 3:1 Brian Huth (78.), 4:1 Idan Shvartsburd (87.).

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
SG Guldenbachtal
5
1
Abpfiff

„Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu passiv, haben keinen Zugriff bekommen“, klagte Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der Gäste. „Am Ende ein gebrauchter Nachmittag für uns. Am Mittwoch können wir es wieder gut machen – allerdings benötigt es dafür eine komplett andere Einstellung.“ - Torfolge: 1:0 Fabian Rosner (30.), 2:0, 3:0 Niklas Munsteiner (32., 41.), 3:1 Julian Karst (71.), 4:1 Munsteiner (77.), 5:1 Niklas Sagawe (84.).

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
TUS Winzenheim
2
2
Abpfiff

„Nach einem Zwei-Tore-Rückstand und über eine Stunde mit einem Mann weniger (nach der Ampelkarte gegen Bünyajmin Degirmenci wegen wiederholten Foulspiels in der 37. Minute, Red.) war es nicht einfach, noch einen Punkt zu holen“, betonte Winzenheims Coach Ercan Ürün. „Respekt für meine Jungs – am Ende waren wir sogar näher dran am Sieg.“ Das Schiri-Gespann war laut Ürün „top“. - Torfolge: 1:0, 2:0 Moritz Hahn (5., 17.), 2:1, 2:2 Klaudio Rexhepi (27., 44./Elfmeter). Gelb-Rot: (37.).

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
TSV Bockenau
0
0
Abpfiff

„Wir haben von der ersten Minute an dominiert, der Gegner hatte ein oder zwei Torschüsse im ganzen Spiel“, so VfL-Co-Trainer Cihat Yakut. „Wir hätten einen klaren Elfer bekommen müssen, den Schiedsrichterin Miriam Dietz nicht gegeben hat.“ Kurz vor der Halbzeit vergab Fabio Pawlowitz zwei große Chancen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Rüdesheimer nach der Roten Karten gegen Alen Nurkovic wegen Nachtretens (28.) bereits in Unterzahl. Das Finish absolvierte der VfL nach Zeitstrafe gegen Cihan Yakut (85.) sogar in 9:11-Unterzahl. TSV-Coach Jannik Huber sprach von einem „glücklichen Punktgewinn – das hatte wenig mit Bezirksliga-Niveau zu tun“.

Heute, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
TuS Pfaffen-Schwabenheim
6
2
Abpfiff

„Die ersten 30 Minuten waren sehr gut“, befand TuS-Coach Beytullah Kurtoglu. „Da müssen wir nach dem 1:0 auch das 2:0 machen. Danach verlieren wir die Kontrolle und Geduld, lassen den Kopf hängen – und binnen fünf Minuten steht es 3:1.“ Torfolge: 0:1 Alex Tächl (13.), 1:1 Fabian Sagawe (38.), 2:1 Noah Thees (43., Elfmeter), 3:1 Sagawe (45.), 4:1 Justus Klein (54.), 5:1 David Bauer (69.), 5:2 Mo Akhundzadeh (82., Fouelfer), 6:2 Yaser Albarak (90.+1).

Weitere Spiele

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
6
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
1
2
Abpfiff



Aufrufe: 028.9.2025, 22:18 Uhr
Michael HeinzeAutor