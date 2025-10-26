Bezirksliga: Befreiungsschläge für Gundersheim und Wörrstadt

„In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht“, berichtete Gau-Odernheims Co-Trainer Felix Mayer. „Wir sind den Gegner hoch angelaufen, hatten deutlich mehr Spielanteile. Leider ist uns kurz vor der Pause nicht das 3:0 gelungen.“ Nach dem Wechsel sei den Niersteinern „durch unsere individuellen Fehler im Zentrum der Anschlusstreffer geglückt, was den Gegner wieder mehr motiviert hat“. Der VfR sei deutlich besser ins Spiel gekommen. „Weil wir im eigenen Strafraum nicht klar gegen den Ball verteidigt haben“, habe man noch den Ausgleich schlucken müssen. Mayers Fazit: „Alles in allem ein verdientes Remis.“ Tore: 0:1 Miles Hofmann (23.), 0:2 Christopher Feld (32., 50 Meter-Schuss), 1:2 Julian Jung (67.), 2:2 Michael Steffens (88.). Zuschauer: 95.

„In der ersten Halbzeit war es ein Abnutzungskampf mit wenig Chancen auf beiden Seiten“, sagte Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. „Nach der Pause hätte es aus unserer Sicht gar nicht besser laufen können. Wir haben direkt zwei Tore geschossen, waren viel griffiger und aggressiver in den Zweikämpfen.“ Die gelb-rote Karte gegen Hassia-Innenverteidiger Nico Merz in der 66. Minute sei seinem Team „natürlich auch zugute“ gekommen. Dass die Wörrstädter durch Torben Seib in der 85. Minute noch einen Foulelfer verballerten? Geschenkt. „Uns tut dieser Sieg sehr gut – vor allem aber auch, dass wir die Null mal wieder halten konnten“, bilanzierte Novo, hob aber zugleich mahnend den Zeigefinger: „Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Wir brauchen noch Punkte und das wird auch unser Ziel sein am nächsten Wochenende.“ Das Stenogramm: 0:1 Malik Görmez (50.), 0:2 Jan Knobloch (55.), 0:3 Adrian Dautovic (68.), 0:4, 0:5 Rafael Novo (80., 87.). Zuschauer: 90.

„Das war heute ein hartes Stück Arbeit“, atmete Horchheims Trainer Sascha Löcher auf. „Zornheim hat kompakt und diszipliniert gegen den Ball gearbeitet und auf Umschaltmomente gesetzt. Wir haben lange keine Lösungen gefunden und waren auch etwas zu langsam im Spiel mit dem Ball.“ Das 1:0 in der 64. Minute war vor 100 Zuschauern eine gute Co-Produktion zwischen Stürmer Luca Putzer und Zehner Domenico Gagliardi. Letzterer drückte den Ball mit großer Willensleistung über die Torlinie. Der zweite Treffer in Minute 83 war eine schöne Einzelaktion von Angreifer Mert Artan, der damit sein erstes Tor für den SVH erzielte. Löchers Fazit: „Letztlich war es ein Arbeitssieg, bei dem vor allem die Joker Luca Putzer und Mert Artan nochmal frischen Wind gebracht haben.“

„Wir haben über 60 Minuten alles im Griff gehabt und hätten höher führen müssen“, machte der Saulheimer Co-Trainer Damian Szymkow deutlich. „Durch eigenes Unvermögen lassen wir den Gegner im Spiel und stehen dann am Ende wieder nur mit einem Punkt da.“ Dies sei ehrlich gesagt „extrem frustrierend“. Der Spielfilm: 0:1, 0:2, 0:3 Eljano Pergjegaj (7., 34., 36.), 1:3 Nadim El Mourabit (42.), 2:3, 3:3 Emilio Doleschy (61., 66.). Rote Karte: Ilias Kuntich (Saulheim) wegen Beleidigung (90.). Gelb-Rot: Emilio Doleschy (Fontana) wegen Foulspiels (71.). Zuschauer: 70.

Tim Malkmus gelang vor 250 Zuschauern auf dem Flomborner Naturrasen in der 23. Minute nach überragender Vorlage von Maxi Bösel hinter die letzte Kette der alles entscheidende Treffer. „Die Einstellung hat heute wieder gestimmt“, freute sich Gundersheims Co-Trainer Martin Ritter. „Das Spiel war ein reiner Abnutzungskampf. Wichtig war, dass wir die zweiten Bälle gewonnen haben. In der zweiten Hälfte haben wir keine klare Torchance des Gegners zugelassen – wir wollten den Sieg einfach mehr.“ Gute Besserung wünschte Ritter dem Guntersblumer Tim Weinbach, der mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Weinbach und VfL-Kicker Marvin Ewald waren im Luftzweikampf mit den Köpfen zusammengerasselt. SVG-Trainer Marian Saar: „Diese Niederlage ist brutal bitter. Ein rabenschwarzes Wochenende für uns – auch weil wir Tim Weinbach mit einer Platzwunde am Kopf verloren haben…“





