Bezirksliga-Aufstiegskracher zwischen Amed und Union 06 abgebrochen Partie war kurz vor dem Ende Verlinkte Inhalte BZL Berlin-Staffel 2 FC Amed SC Union 06

Es ging um nichts geringeres als den Aufstieg in die Landesliga. Doch über den muss nun das Sportgericht urteilen.

Am Sonntagnachmittag war alles angerichtet. Auf der Sportanlage am Friedrich-Ebert-Stadion kochte der Kunstrasenplatz bei hochsommerlichen Temperaturen schon weit vor dem Anpfiff der Partie des FC Amed gegen Union 06. Im Duell des Dritten gegen den Fünften stand der Aufstieg auf dem Spiel. Da Union 06 aus dem eigentlich verloren gegangenen Spiel gegen Wilhelmsruh sehr wahrscheinlich noch drei Punkte bekommen wird, verschiebt sich in der Tabelle ohnehin einiges. Heute, 14:00 Uhr FC Amed FC Amed SC Union 06 SC Union 06 Abgebrochen

Die Partie begann noch recht verhalten, Union 06 bekam aber immer wieder Standards in aussichtsreichen Positionen. Erfolgreich konnte aber keiner verwertet werden. Auf der anderen Seite hatte Amed bis zur ersten Trinkpause nach 25 Minuten eine gute Möglichkeit, ansonsten blieb es in den Strafräumen zunächst ruhig. Da musste dann fast schon ein Kind, das zum Flitzer ansetzte, für ein Highlight sorgen. Und wie sollte es bei einem umkämpften aber chancenarmen Spiel anders sein: Eine Ecke musste her und brachte schließlich Erfolg für die Hausherren. Union 06 bekam in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ball nicht geklärt. Immer wieder brachte Amed in dieser Szene den "zweiten Ball" in gefährliche Räume. Dann rutschte die Kugel schließlich an den langen Pfosten durch, wo Pardis Fardjad-Azad goldrichtig stand und zum 1:0 traf.