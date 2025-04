Bezirksliga-Aufstiegs-Trainer tritt vorzeitig zurück

Einem 2:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Dingden II folgte am vergangenen Wochenende ein klarer 5:0-Sieg bei Schwarz-Weiß Alstaden. Der TV Voerde scheint in der entscheidenden Phase der Saison zurück in die Spur gefunden zu haben und hat nun beste Karten im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga, Gruppe 5. In dem befinden sich noch neun Mannschaften, also genau die Hälfte der Liga. Am Sonntag steht nun das schwierige Heimspiel gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 an. Die ist als Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf Rhenania Bottrop noch voll im Aufstiegsrennen.

In Voerde wird es derweil eine Premiere geben: Bernd Pagojus hat die Mannschaft nach dem vorzeitigen Rücktritt von Klump übernommen und stand am Dienstagabend zum ersten Mal mit ihr auf dem Trainingsplatz. Eigentlich hatte Pagojus erst im Sommer das Zepter schwingen sollen, der Wechsel wurde nun gezwungenermaßen vorverlegt. "Ich habe die Mannschaft am Dienstag informiert, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das Zepter an den neuen Kollegen zu übergeben", erklärt Klump in der NRZ. Der 55-Jähre war fast drei Jahre der Verantwortliche an der Seitenlinie der Voerder. Im vergangenen Sommer führte er den Verein nach elf Jahren in der Kreisliga A zurück in den überregionalen Fußball. 54 Siege konnte er in dieser Zeit verbuchen, 13 Mal wurden die Punkte geteilt und in 30 Partien gab es drei Punkte für den Gegner.