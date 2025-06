Bezirksliga-Aufstieg zum 100-Jährigen: Palzinger Team macht sich unsterblich

Grenzenlose Ekstase: Die Fußballer des SVA Palzing feierten nach dem 2:1-Sieg im Relegationsshowdown gegen Haidhausen ausgelassen ihren Aufstieg in die Bezirksliga. Doch das war erst der Anfang des Partymarathons. – Foto: Michalek

Es ist ein Erfolg für die Ewigkeit: Parallel zur 100-Jahr-Feier des Vereins haben die Palzinger den Aufstieg gepackt. Dabei sah es lange Zeit nicht gut aus.

Palzing – Was für eine irre Geschichte: Am Wochenende feierte der SVA Palzing seinen 100. Vereinsgeburtstag – und just am Samstag machten die Fußballer des grün-weißen Jubelclubs mit einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen die SpVgg Haidhausen im finalen Relegationsshowdown den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Der Startschuss für eine emotionale Party beim Vereinsabend fiel natürlich noch auf dem Spielfeld. „Wie zu hören war, dachten die Münchner scheinbar, dass wir ein Freilos sind.“ Enes Mehmedovic, der Trainer der Palzinger, gewährte am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr einen kleinen Blick auf das Motivationsboard der Ampertaler Kicker. Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel am Dienstagabend war klar, dass ein Sieg her muss, um den Bezirksliga-Aufstieg einzutüten. Und entsprechend motiviert gingen die SVA-Mannen in die Partie, wenngleich die Anfangsphase eher den Gästen aus der Landeshauptstadt gehörte. Gegentor zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt Palzing trat vor der imposanten Kulisse von 909 Zuschauern etwas gehemmt auf, stellte die Räume aber gut zu. Dann leisteten sich die Hausherren allerdings einen Schnitzer im Zweikampf. Die SpVgg Haidhausen kombinierte flink – und schon stand es 0:1. Der Treffer von Ervin Kurta (41.) fiel noch dazu zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Diese Bude war bitter nötig: Dominic Schermbach (l., am Ball) brachte den SVA mit seinem 1:1 zurück ins Spiel. Das 2:1 sollte nicht lange auf sich warten lassen. – Foto: Michalek

Doch die Palzinger schüttelten sich, zudem schien Coach Mehmedovic in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Nach dem Seitentausch brauchten die Gastgeber bis etwa zur 55. Minute, ehe sie das Match unter Kontrolle brachten. Und in der Folge verdienten sie sich den Sieg und damit die Rückkehr in die Bezirksliga: Nach einer Seitenverlagerung und anschließender Flanke stand Dominic Schermbach im Zentrum goldrichtig und netzte zum 1:1 ein (74.). Dieses Tor war bitter nötig, aber noch nicht genug. Doch nur zwei Minuten später war er zur Stelle: Fabian Radlmaier, der Mann, auf den die Ampertaler in der Offensive heuer so angewiesen waren und der von keinem der Gegner in der Relegation zu stoppen war. Nach einer Flanke legte Bruder Marcel Radlmaier den Ball in den Strafraum, wo der Palzinger Stürmer per Kopf zum vielumjubelten 2:1 abschloss (76.). Jetzt war das Ding eingetütet. Die SpVgg Haidhausen fand quasi nicht mehr statt – während der SVA die Angelegenheit sogar noch höher hätte gestalten können. Erneut Radlmaier und Schermbach scheiterten aber. „Wie geh’n die Boizinger? Die Boizinger, die geh’n so.“ Als Schluss war, kannte der Jubel bei den SVA-Kickern keine Grenzen mehr. Nach dem üblichen Humba Täterä ging’s später ins Festzelt inklusive Polonaise („Wie geh’n die Boizinger? Die Boizinger, die geh’n so“). „Zum 100-jährigen Jubiläum aufzusteigen – die Mannschaft hat sich unsterblich gemacht“, verneigte sich Trainer Mehmedovic vor seinem Team. Er fand allerdings auch ernste Worte: „Viele hatten uns abgeschrieben. Wir sind jetzt da, wo viele Neider gerne wären.“

Schrei vor Glück: Erfolgstrainer Enes Mehmedovic konnte sich vor der obligatorischen Siegerdusche nicht retten. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. – Foto: Michalek