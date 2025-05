Bezirksliga-Aufstieg von TuS Neuhausen kaum mehr zu nehmen

Neuhausen-Spieler Philip Bach (links) behauptet gegen den Saulheimer Leopold Menges den Ball. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey-Worms. Nach dem 28. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen steht Primus TuS Neuhausen (2:0 gegen den FSV Saulheim) ganz, ganz dicht vor der Meisterschaft und dem Wiederaufstieg in die Landesliga Ost. Der Elf von Erfolgscoach Franz Graber fehlt nur noch ein Dreier nächsten Sonntag bei Kellerkind Ataspor Worms. Das andere Kellerkind, die SG RWO Alzey, musste das Duell gegen den Tabellenzweiten SV Horchheim am Sonntag kurzfristig absagen. „Die sowieso schon sehr dünne Personaldecke war für dieses Wochenende durch Urlauber und Verletzte leider nochmal dünner“, klagte der leidgeprüfte RWO-Coach Christoph Heinrich. „Alzey hat mit uns keinen Kontakt aufgenommen, wir haben nur die Absetzung vom Klassenleiter erhalten“, kommentierte Horchheims Trainer Sascha Löcher. „Wir werden die Punkte am Grünen Tisch bekommen – genau wie gegen Ataspor vor zwei Wochen.“

„Das Spiel war sehr bissig und hitzig“, sagte SVG-Coach Marian Saar angesichts von 13 Gelben Karten, einer Zeitstrafe und einer Roten Karte gegen Zornheims Philipp Glowacz nach einem Gerangel (89.). „Es tut schon weh, denn wir waren sieben Spiele ungeschlagen und Dritter der Rückrundentabelle – aber die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben.“ Das Geschehen habe sich zu 80 Prozent in der Zornheimer Hälfte abgespielt: „Aber die Gäste wollten es mehr – und deren Torwart Marian Butscher hat einfach alles gehalten.“ So sah es auch TSV-Trainer Holger Hedderich: „Eine überragende kämpferische Leistung der gesamten Mannschaft und eine klasse Leistung von Marian Butscher im Tor waren entscheidend.“ Nachdem sie vor 270 Fans die neunminütige Nachspielzeit überstanden hatten, war der Jubel bei den Gästen riesengroß. Tore: 0:1 Fabian Meurer (19.), 0:2 Luis Grohmann (84.), 1:2 Rouven Schiedhelm (90.+4).

„Die erste Halbzeit war eine sehr zähflüssige Angelegenheit mit viel zu langsamen Spielaufbau unsererseits“, urteilte 46-Teammanager Volker Müller. „In der zweiten Hälfte hat Ataspor stark abgebaut, sodass die Tore dann zwangsläufig fielen.“ Der Spielfilm: 1:0 Dennis Müller (43.), 2:0, 3:0 Moritz Sonnenschein (48., 49.), 4:0, 5:0 Sascha Schäfer (50., 54.), 6:0 Müller (56.), 7:0 Can Tasdemir (71.), 8:0 Laurent Kessler (76.), 9:0 Jakob Rimoldi (77.), 10:0 Kessler (80.), 11:0, 12:0 Oliver Basler (81., 84.).

Luka Cekic (16.) und Kevin Bernhardt (85.) machten vor 150 Fans für den Favoriten alles klar. „In einem guten Spiel mit viel Tempo haben wir es in einer sehr guten ersten Halbzeit versäumt, den Deckel frühzeitig draufzusetzen“, sagte Neuhausens Sportlicher Leiter Dennis Dell. „In der zweiten Halbzeit wurde Saulheim deutlich stärker und hat uns alles abverlangt. Sie hatten sogar das 1:1 auf dem Fuß, ehe dann die Stunde von dem eingewechselten Kevin Bernhardt schlug.“ Der setzte sich überragend im Eins-gegen-Eins auf Außen durch, zog in den Sechzehner, tanzte einen Saulheimer aus und vollstreckte. „Kompliment an die Gäste, die nochmal alles gegeben und uns nichts geschenkt haben“, so Dell. „Das ist für uns dann immer noch schöner, wenn man einen Dreier holt. Riesen-Kompliment an die Mannschaft, die einfach Woche für Woche so unglaublich konzentriert und fokussiert bleibt und jedes Spiel bestreitet, als wäre es ein Finale.“ FSV-Co-Trainer Damian Szymkow resümierte: „Wir waren nah dran, mindestens einen Punkt zu entführen. Kurz vor Schluss fangen wir uns einen Konter zum 0:2. Unter dem Strich geht der Sieg von Neuhausen in Ordnung.“ Rote Karte: Deniz Kilic (TuS/90.) wegen Foulspiels.