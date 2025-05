Bezirksliga-Aufstieg im Jubiläumsjahr? Entscheidungsspiel für Palzing

Trotz Terminkollisionen haben die Palzinger Kicker um Mathias Reinbacher (l.) richtig Bock auf Relegation. Und das Beste: Sie haben alles selbst in der Hand. – Foto: Michalek

Der SVA Palzing muss nur noch Moosinning II schlagen, um in die Aufstiegsrelegation einzuziehen. Die wäre aus einem weiteren Grund eine Herausforderung.

Palzing – Trainer Enes Mehmedovic will keineswegs unglücklich wirken. Doch die Termine der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga – „sie passen eigentlich so gar nicht in unsere Feierlichkeiten". Mitte Juni steigen die Festivitäten zum 100-jährigen Bestehen des SVA Palzing – und genau in die Zeit der Vorbereitungen und des Partymarathons würden die Partien der beiden Relegationsrunden fallen. „Wenn es am Ende so sein sollte, werden wir das natürlich meistern", gibt sich Mehmedovic kämpferisch. Heute, 15:00 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing FC Moosinning Moosinning II 15:00

Denn an sich wäre es schon eine nette Fügung des Schicksals, würden die Fußballer im Jubeljahr in die Bezirksliga zurückkehren. Der Aufstieg war zu Beginn der Saison schon das Ziel. Wenngleich die Ampertaler seinerzeit darauf gehofft hatten, die Meisterschaft in der Kreisliga zu holen. Zu wenig Konstanz für die Meisterschaft