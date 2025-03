Bezirksliga-Aufstieg ade? Temme: "Habe ich mir leichter vorgestellt"

Nach zwei unangefochtenen Meisterschaften in Dortmunds C- und B-Kreisligen hat der von Ex-Oberliga-Kicker Maurice Temme ins Leben gerufene Club Westfalia Dortmund im heimischen Kreisliga-Oberhaus zu ersten Mal mit sportlichem Gegenwind zu tun. Am vergangenen Sonntag setzte es bei der DJK TuS Körne eine 2:1-Niederlage. Es ist die vierte Niederlage in der laufenden Saison – in den vergangenen beiden Jahren war es nur eine Pleite, und zwar nur am "grünen Tisch".