Bezirksliga: Aufsteigerduell, Pokalschwung und erste Sorgen

Vier Punkte gegen null: Weiße Elf empfängt Emsbüren So., 16.08.2026, 16:30 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Concordia Emsbüren Emsbüren 16:30 PUSH Am Sonntag um 16:30 Uhr empfängt der VfL Weiße Elf Nordhorn den noch punktlosen SV Concordia Emsbüren. Die Nordhorner sind mit vier Punkten aus zwei Spielen ordentlich in die Saison gestartet, mussten sich im Bezirkspokal allerdings in der zweiten Runde dem SV Holthausen-Biene geschlagen geben. Emsbüren wartet dagegen noch auf das erste Erfolgserlebnis der neuen Saison. Nach zwei Niederlagen und null Punkten soll ausgerechnet in Nordhorn die Wende gelingen. Die Weiße Elf möchte ihren guten Ligastart hingegen bestätigen und sich früh in der oberen Tabellenregion festsetzen. Pokalschwung gegen Ligaform: Salzbergen empfängt Freren So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SG Freren SG Freren 15:00 PUSH

Am Sonntag um 15 Uhr gastiert die SG Freren beim SV Alemannia Salzbergen. Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Partie: Durch das 3:2 gegen den SV Bad Bentheim zog Salzbergen in die dritte Runde des Bezirkspokals ein. In der Liga setzte es zum Auftakt allerdings eine 2:3-Niederlage gegen den ASV Altenlingen.

Freren ist nach dem Pokal-Aus gegen Union Lohne zuletzt beim 2:2 gegen die Weiße Elf Nordhorn nicht über einen Punkt hinausgekommen. Nach dem Sieg am ersten Spieltag will die Mannschaft des Trainerduos Sascha Wald und Stefan Thünemann in Salzbergen nun den zweiten Saisondreier einfahren.

Aufsteiger unter sich: Listrup will den ersten Heimsieg

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Listrup SV Listrup SV Suddendorf-Samern Suddendorf 15:00 PUSH Der SV Listrup empfängt am Sonntag um 15 Uhr Mitaufsteiger SV Suddendorf-Samern. Nach dem deutlichen 5:1 bei Concordia Emsbüren will die Mannschaft von Matthias Röttering den ersten Heimsieg nachlegen. Suddendorf-Samern musste zuletzt ein 0:3 gegen Vorwärts Nordhorn II hinnehmen, ist nach dem 0:0 beim SV Langen auswärts aber noch ungeschlagen. Röttering erwartet einen Gegner mit ähnlichen Stärken und eine harte Aufgabe. Bis auf Henning Feldmann, Pascal Blömers und Frederik Bünker steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung.

Pokal-Aus im Rücken: Langen empfängt Aufsteiger Baccum

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Langen SV Langen SC Baccum SC Baccum 15:00 PUSH Am 3. Spieltag empfängt der SV Langen am Sonntag um 15 Uhr den SC Baccum. Langen musste sich am Montag im Bezirkspokal Blau-Weiß Papenburg erst im Elfmeterschießen geschlagen geben und richtet den Blick nun wieder auf die Liga. Aufsteiger Baccum holte nach der Niederlage zum Saisonauftakt zuletzt beim Unentschieden gegen den SV Veldhausen 07 seinen ersten Punkt. Nun soll auch auswärts etwas Zählbares her. Langen will dagegen vor heimischer Kulisse den nächsten Dreier einfahren.

Veldhausen empfängt den Pokal-geprüften Aufsteiger

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SV Veldhausen 07 Veldhausen SV Bokeloh Bokeloh 14:00 PUSH

Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der SV Veldhausen 07 den Aufsteiger SV Bokeloh. Die Gastgeber sind in der Liga noch ungeschlagen: Auf das 0:0 beim SC Baccum folgte unter der Woche ein später 2:1-Erfolg gegen Bad Bentheim, bei dem Hendrik Egbers erst in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Mit vier Punkten steht Veldhausen aktuell auf Rang sechs. Bokeloh wartet dagegen noch auf den ersten Bezirksliga-Sieg. Zum Auftakt erkämpfte sich der Neuling ein 0:0 gegen Bad Bentheim, ehe unter der Woche ein echter Pokal-Krimi folgte: Gegen den ASV Altenlingen hielt Bokeloh beim 3:3 über 90 Minuten stark dagegen und musste sich erst im Elfmeterschießen mit 6:8 geschlagen geben. Damit stellt sich die Frage: Bleibt Veldhausen ungeschlagen oder belohnt sich Bokeloh nach starken Auftritten mit dem ersten Bezirksliga-Dreier der Vereinsgeschichte? 2. Runde des Emco-Kreispokals Emsland