Bezirksliga: Aufsteigerduell, Pokalschwung und erste Sorgen

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 steht vor der Tür und könnte für einige Mannschaften bereits richtungsweisend werden. Eröffnet wird die Runde schon am Donnerstag mit dem Duell SF Schwefingen gegen SV Olympia Laxten. Grund für die vorgezogene Partie ist das Open Air am Samstag in Schwefingen.
Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag. Und wie gewohnt gilt: Hier rollen nach und nach die Vorberichte mit Zahlen, Fakten und Geschichten zu den einzelnen Partien ein.
Vier Punkte gegen null: Weiße Elf empfängt Emsbüren
Am Sonntag um 16:30 Uhr empfängt der VfL Weiße Elf Nordhorn den noch punktlosen SV Concordia Emsbüren. Die Nordhorner sind mit vier Punkten aus zwei Spielen ordentlich in die Saison gestartet, mussten sich im Bezirkspokal allerdings in der zweiten Runde dem SV Holthausen-Biene geschlagen geben.
Emsbüren wartet dagegen noch auf das erste Erfolgserlebnis der neuen Saison. Nach zwei Niederlagen und null Punkten soll ausgerechnet in Nordhorn die Wende gelingen. Die Weiße Elf möchte ihren guten Ligastart hingegen bestätigen und sich früh in der oberen Tabellenregion festsetzen.
Pokalschwung gegen Ligaform: Salzbergen empfängt Freren
Der SV Listrup empfängt am Sonntag um 15 Uhr Mitaufsteiger SV Suddendorf-Samern. Nach dem deutlichen 5:1 bei Concordia Emsbüren will die Mannschaft von Matthias Röttering den ersten Heimsieg nachlegen.
Suddendorf-Samern musste zuletzt ein 0:3 gegen Vorwärts Nordhorn II hinnehmen, ist nach dem 0:0 beim SV Langen auswärts aber noch ungeschlagen. Röttering erwartet einen Gegner mit ähnlichen Stärken und eine harte Aufgabe. Bis auf Henning Feldmann, Pascal Blömers und Frederik Bünker steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung.
Am 3. Spieltag empfängt der SV Langen am Sonntag um 15 Uhr den SC Baccum. Langen musste sich am Montag im Bezirkspokal Blau-Weiß Papenburg erst im Elfmeterschießen geschlagen geben und richtet den Blick nun wieder auf die Liga.
Aufsteiger Baccum holte nach der Niederlage zum Saisonauftakt zuletzt beim Unentschieden gegen den SV Veldhausen 07 seinen ersten Punkt. Nun soll auch auswärts etwas Zählbares her. Langen will dagegen vor heimischer Kulisse den nächsten Dreier einfahren.
Veldhausen empfängt den Pokal-geprüften Aufsteiger
Am Sonntag um 14 Uhr empfängt der SV Veldhausen 07 den Aufsteiger SV Bokeloh. Die Gastgeber sind in der Liga noch ungeschlagen: Auf das 0:0 beim SC Baccum folgte unter der Woche ein später 2:1-Erfolg gegen Bad Bentheim, bei dem Hendrik Egbers erst in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte. Mit vier Punkten steht Veldhausen aktuell auf Rang sechs.
Bokeloh wartet dagegen noch auf den ersten Bezirksliga-Sieg. Zum Auftakt erkämpfte sich der Neuling ein 0:0 gegen Bad Bentheim, ehe unter der Woche ein echter Pokal-Krimi folgte: Gegen den ASV Altenlingen hielt Bokeloh beim 3:3 über 90 Minuten stark dagegen und musste sich erst im Elfmeterschießen mit 6:8 geschlagen geben.
Damit stellt sich die Frage: Bleibt Veldhausen ungeschlagen oder belohnt sich Bokeloh nach starken Auftritten mit dem ersten Bezirksliga-Dreier der Vereinsgeschichte?
Altenlingen mit Rückenwind in die Burgstadt
Am Sonntag um 14.30 Uhr empfängt der SV Bad Bentheim den ASV Altenlingen. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Der ASV ist mit zwei Siegen und 9:2 Toren perfekt gestartet und reist nach dem 6:0 im Stadtderby gegen Olympia Laxten mit breiter Brust an. Unter der Woche bewies Altenlingen zudem im Bezirkspokal Moral und setzte sich beim SV Bokeloh nach einem wilden 3:3 noch im Elfmeterschießen durch.
Bad Bentheim wartet dagegen noch auf den ersten Dreier. Nach dem 0:0 in Bokeloh folgte am Mittwoch im nachgeholten ersten Saisonspiel eine späte 1:2-Niederlage beim SV Veldhausen 07 – der entscheidende Treffer fiel erst in der 90. Minute.
Damit stellt sich in der Burgstadt die Frage: Stoppt Bentheim den Altenlingener Lauf oder macht der ASV den perfekten Ligastart mit neun Punkten aus drei Spielen komplett?
Topspiel: Zwei perfekte Starts treffen aufeinander
Am Sonntag um 13 Uhr kommt es zum Spitzenspiel des dritten Spieltags: SV Vorwärts Nordhorn II empfängt den SC Spelle-Venhaus II - der Dritte trifft auf den Ersten.
Beide Mannschaften sind noch ohne Punktverlust. Vorwärts II bezwang zunächst Concordia Emsbüren mit 4:1 und anschließend Suddendorf-Samern mit 3:0 - macht sechs Punkte und 7:1 Tore. Spelle II steht ebenfalls bei zwei Siegen und 11:4 Toren. Damit treffen zwei der bisherigen Frühstarter direkt aufeinander.
Für Vorwärts wartet anschließend schon das nächste Highlight: Am 18. August um 20 Uhr steigt im Bezirkspokal das Nordhorner Stadtduell gegen SV Eintracht Nordhorn. Doch zunächst geht es um die Frage: Wer behält seine weiße Weste und setzt sich vorerst oben fest?
Kreis-Highlights: Zehn-Minuten-Hattrick, Ticker-Liebe und ein Rätsel
P.S.: Kleiner Fauxpas meinerseits: Beim Spitzenspiel zwischen Vorwärts Nordhorn II und Spelle-Venhaus II trifft natürlich der Dritte auf den Ersten und Spelle steht nach zwei Spieltagen bei 11:4 Toren. Danke für den aufmerksamen Hinweis! Fehler behoben.
Schon wieder Schwefingen gegen Laxten, wer setzt sich diesmal durch?
Der dritte Spieltag beginnt am Donnerstag um 19 Uhr mit einem bereits bekannten Duell: Die SF Schwefingen empfangen den SV Olympia Laxten. Erst vor einer Woche standen sich beide im Bezirkspokal gegenüber, dort setzte sich Schwefingen nach Rückstand mit 2:1 durch und zog in die nächste Runde ein.
In der Liga wartet Schwefingen nach dem 0:3 bei der Weißen Elf Nordhorn noch auf die ersten Punkte. Laxten wiederum möchte eine Reaktion auf das bittere Stadtderby zeigen: Beim 0:6 gegen den ASV Altenlingen hielt Olympia zunächst ordentlich dagegen, ehe die Partie deutlich kippte. Zuvor hatte Laxten im Pokal mit einem 4:0 gegen Concordia Emsbüren überzeugt.
Nun also das schnelle Wiedersehen: Bestätigt Schwefingen den Pokalerfolg oder gelingt Olympia die Revanche und damit der erste Ligaerfolg der Saison?Langen verlangt Papenburg alles ab - Aus erst im Elfmeterschießen