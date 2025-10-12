Bezirksliga: Aufsteiger Winzenheim in Lauerstellung

Fürfelds Oscar Mahalacane (weißes Trikot) im Kopfballduell mit dem Winzenheimer Glody Kuba. Foto: Edgar Daudistel

Region. Drei Punkte beträgt der Vorsprung von Vizemeister Weinsheim an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Nahe nach dem 2:1 im Topspiel in Kirn. Neuer Zweiter ist Winzenheim nach dem 3:2 in Fürfeld. „Für eine Spitzenmannschaft fehlt noch ein bisschen – aber wir sind auf einen guten Weg“, urteilte TuS-Coach Ercan Ürün. Bockenau kam beim SC Idar II böse unter die Räder.

Heute, 15:15 Uhr TSG 1862 Planig TSG Planig SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 1 1 Abpfiff

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber die mangelnde Effektivität hat dafür gesorgt, dass wir nur einen Punkt geholt haben“, analysierte TSG-Trainer Christoph Schenk, der wegen „zu energischen Protestierens“ in der 85. Minute die Rote Karte sah. „Merxheim hat aus wenig viel rausgeholt, war eiskalt in einer Umschaltsituation. Wir hatten mehrere Eins-gegen-Eins-Situationen mit Gäste-Keeper Daniel Hahn, der ein überragendes Spiel gemacht hat.“ Torfolge: 0:1 Dorian Glaser (21.), 1:1 Jonah Röhlinger (74.). Rote Karte: Yunus Ceyhan (TSG) wegen Beleidigung (82.).

„Ein hart umkämpftes Spiel – entscheidend war auch so ein bisschen das Spielglück“, sagte Weinsheims Trainer Andy Baumgartner. „Wir haben gegen tief stehende Kirner lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen, hatten viele unnötige Ballverluste im Aufbau.“ Erst zehn Minuten vor der Pause schafften es die Gäste, griffiger zu werden und den Landesliga-Absteiger hinten reinzudrücken. Nach der 2:0-Führung hätte es laut Baumgartner „eigentlich ein lockeres Spiel werden können. Doch wir haben unglücklich das 1:2 gefangen nach einer Kerze, die irgendwo bei einem Kirner heruntergefallen ist“. Torfolge: 0:1 Jannik Drouet (45.+3), 0:2 Luca Redschlag (47.), 1:2 Felix Schuff (52.). Gelb-Rot: Christian Krämer (SGW) wegen wiederholten Foulspiels (87.).

„Es war trotz vieler Ausfälle ein gutes Spiel von uns, aber leider haben wir zweimal im 1:1 gegen den Torwart nicht die Tore gemacht“, so TuS-Coach Beytullah Kurtoglu. „Ich bin stolz auf die Jungs, weil es einfach sehr emotional, sehr positiv und sehr kampfbetont war.“ Torfolge: 1:0 Roman Nagel (78.), 2:0 Wladislaw Sontag (88.).

„Der Sieg der Gäste geht in Ordnung“, betonte SG-Trainer Sebastian Kilp. „Die Winzenheimer waren abgezockt und konsequent, haben unsere Fehler bestraft. Wir sind zu spät zwingend geworden, hatten in der zweiten Halbzeit bis vor dem 1:3 keine Torchance.“ In Hälfte eins waren die Platzherren ordentlich drin gewesen. Direkt vor dem 0:1 klatschte ein Eckball an die Latte. Laut TuS-Coach Ercan Ürün waren „Kampf, Disziplin und Wille die entscheidenden Faktoren für unseren Sieg“. Torfolge: 0:1 Samim Sidiqi (41.), 0:2 Bunyamin Degirmenci (74.), 0:3 Klaudio Rexhepi (81.), 1:3 Dominik Gerhardt (87.), 2:3 Marcel Beck (89., Foulelfer).

„Entscheidend war, dass mal wieder jeder vollen Einsatz und Willen auf den Platz gebracht hat“, befand Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der SG. „Dazu kam, dass uns Torhüter Jannis Mörsdorf in der Anfangsphase mit zwei super Paraden im Spiel hält und unsere Stürmer Leo Heymer und Marvin Matthiae einen Sahnetag erwischt haben.“ Torfolge: 0:1 Matthiae (12.), 0:2 Oliver Pfeiffer (21.), 0:3, 0:4 Matthiae (46./Elfmeter, 62.), 1:4 Mouhamed Kouyate (80.), 2:4 Marcel Schmidt (86.).

„Wir haben sehr gut angefangen“, sagte VfL-Co-Trainer Cihat Yakut. „Aber wir müssen lernen, dass wir unser Spiel über 90 Minuten so gut weiterspielen.“ Doch der VfL ließ nach, kassierte nach einem Absprachefehler per Lupfer den Anschlusstreffer und sogar den Ausgleich. „Dann waren wir wieder wach“, so Yakut. „Wichtig ist, dass wir über 90 Minuten konzentriert sind.“ Torfolge: 1:0, 2:0 Baris Yakut (12., 18.), 2:1, 2:2 Eugen Karpunov (35., 55.), 3:2 Jeremias Thill (75.), 4:2 Andreas Rodionov (85.).

„Wir waren in allen Belangen absolut unterlegen“, so TSV-Trainer Jannik Huber. „Das war kein Bezirksliga-Niveau.“ Torfolge: 1:0, 2:0 Colin Fuchs (5., 17.), 3:0 Henri Schneider (22.), 4:0 Fuchs (23.), 5:0 Schneider (32.), 5:1 Moritz Lunkenheimer (42., Elfmeter), 5:2 Lucas Brandenburg (47.), 6:2 Schneider (53.), 7:2 Fuchs (60.), 8:2 Tim Glas (80.), 9:2 Hendrik Puhl (90.). Weiteres Spiel im Steno