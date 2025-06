Bezirksliga-Aufsteiger verpflichtet Mittelrheinliga-Kicker Fehlinger

Der SV Lövenich/Widdersdorf setzt ein weiteres Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt: Mit der Verpflichtung von Gaspard Fehlinger ist dem Aufsteiger in die Bezirksliga ein bemerkenswerter Transfercoup gelungen. Der 27-jährige Offensivspieler wechselt vom Mittelrheinligisten SSV Merten an die Sandkaul und wird bei "LöWi" künftig die Rückennummer 9 tragen.

Fehlinger absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 21 Partien in der Mittelrheinliga, erzielte dabei zehn Treffer und lieferte drei Assists – ein beachtlicher Wert in einer der spielstärksten Amateurklassen im FVM-Gebiet. Zuvor war der Linksfuß unter anderem für den FV Bad Honnef und ebenfalls für den SSV Merten in der Landesliga aktiv. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 116 Landesliga-Partien mit.

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Fehlinger unter anderem beim 1. FC Köln, wo er in der U17- und U19-Bundesliga zum Einsatz kam. Auch auf internationaler Bühne sammelte der technisch versierte Angreifer Erfahrungen: Als Teil des deutschen Kleinfeld-Nationalteams nahm er jüngst an der Socca-Europameisterschaft in Moldawien teil und erreichte mit der Auswahl das Achtelfinale. Zudem war er in der Baller League für das Team „ProTatos“ aktiv – dort erzielte er in sieben Partien ebenso viele Tore.