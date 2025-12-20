Bezirksliga-Aufsteiger und Trainer trennen sich nach der Hinrunde

Medicina verlässt den Vorwärts

Der FV Vorwärts Faurndau gibt bekannt, dass Trainer Filippo Medicina sein Amt niedergelegt hat.

Filippo übernahm die Mannschaft zu Beginn der laufenden Saison. Unter seiner Leitung konnte sich der FVF als Aufsteiger in der Bezirksliga Neckar-Fils auf anhieb etablieren. Zeitweise belegte die Mannschaft einen starken dritten Tabellenplatz. Zum Abschluss der Hinrunde stehen wir mit 28 Punkten auf einem sehr respektablen siebten Rang.

Der Verein bedankt sich bei Filippo Medicina ausdrücklich für seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten. Er hat einen wichtigen Beitrag zur sportlichen Stabilisierung der Mannschaft geleistet.

Parallel dazu wird der Trainermarkt derzeit intensiv analysiert, um zeitnah einen geeigneten Nachfolger zu präsentieren. Über weitere Schritte wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.

Wir wünschen Filippo Medicina für seine sportliche und private Zukunft alles Gute und bedanken uns herzlich für die gemeinsame Zeit.