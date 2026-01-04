Das ist Lennard Wagemann. – Foto: Jochen Classen

Bezirksliga-Aufsteiger überrascht mit Transfer von Viertliga-Spieler In der Bezirksliga Niederrhein rangiert der Aufsteiger SG Hackenberg auf einem Abstiegsplatz, doch das könnte sich schon bald mit diesem Transfer ändern: Aus der Regionalliga kommt vom Wuppertaler SV Lennard Wagemann.

Dieser Transfer dürfte es locker in die Top zehn der spannendsten und besten Winter-Wechsel der Bezirksliga, vielleicht auch des gesamten Niederrheins schaffen. Die SG Hackenberg hat nämlich vom Regionalliga-Klub Wuppertaler SV Lennard Wagemann verpflichtet. Der 21-Jährige kehrt zu seinen Anfängen zurück.

Dieser Wechsel hat sich nicht angedeutet, schließlich hat Mittelfeldspieler Wagemann, der auch auf dem linken Flügel auflaufen kann, beim Wuppertaler SV in der Hinrunde noch zehnmal gespielt. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam der ehemalige Jugend-Bundesliga-Spieler von Fortuna Düsseldorf in der U23 des Zweitligisten 47-mal zum Einsatz. Auch wenn er in Wuppertal häufig ein- oder ausgewechselt wurde, hätte in der Rückrunde wohl auf ganz anderem Niveau als in der Bezirksliga spielen können. Wagemann spielte in der frühen Jugend bereits für Hackenberg und verfolgte die Spiele seines Jugendvereins, zu dem er auch familiär verbunden ist, oft genug als Zuschauer. Die SGH steht als Aufsteiger mit zwölf Punkten auf einem Abstiegsplatz, doch der Klassenerhalt scheint mit diesem Transfer in der Bezirksliga, Gruppe 2, realistisch. Immerhin beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer nur fünf Punkte.

>>> Das ist Lennard Wagemann Wagemann-Transfer "fühlt sich besonders gut an"