Bezirksliga-Aufsteiger überrascht mit Transfer von Viertliga-Spieler

Dieser Transfer dürfte es locker in die Top zehn der spannendsten und besten Winter-Wechsel der Bezirksliga, vielleicht auch des gesamten Niederrheins schaffen. Die SG Hackenberg hat nämlich vom Regionalliga-Klub Wuppertaler SV Lennard Wagemann verpflichtet. Der 21-Jährige kehrt zu seinen Anfängen zurück.
Dieser Wechsel hat sich nicht angedeutet, schließlich hat Mittelfeldspieler Wagemann, der auch auf dem linken Flügel auflaufen kann, beim Wuppertaler SV in der Hinrunde noch zehnmal gespielt. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam der ehemalige Jugend-Bundesliga-Spieler von Fortuna Düsseldorf in der U23 des Zweitligisten 47-mal zum Einsatz. Auch wenn er in Wuppertal häufig ein- oder ausgewechselt wurde, hätte in der Rückrunde wohl auf ganz anderem Niveau als in der Bezirksliga spielen können.
Wagemann spielte in der frühen Jugend bereits für Hackenberg und verfolgte die Spiele seines Jugendvereins, zu dem er auch familiär verbunden ist, oft genug als Zuschauer. Die SGH steht als Aufsteiger mit zwölf Punkten auf einem Abstiegsplatz, doch der Klassenerhalt scheint mit diesem Transfer in der Bezirksliga, Gruppe 2, realistisch. Immerhin beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer nur fünf Punkte.
Hackenberg verkündete den Transfer am Sonntag: "Mit Lennard Wagemann dürfen wir unseren ersten Neuzugang vorstellen und das fühlt sich besonders gut an. „Lenny“ ist ein echtes Eigengewächs und kehrt nun wieder in Schwarz-Gelb zurück. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits wertvolle Erfahrungen aus der Regionalliga mit. Seine fußballerischen Wurzeln liegen bei uns am Hackenberg. Über die Jugend des FC Remscheid führte sein Weg ins Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf, wo er von der U15 bis zur U19 ausgebildet wurde. Anschließend sammelte Lennard erste Einsätze im Seniorenbereich der Regionalliga und entwickelte sich weiter, unter anderem beim Wuppertaler SV. Wir freuen uns, dass Lennard mit seiner Qualität und seinem Ehrgeiz neue Impulse setzen möchte und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt geht. Schön, dich wieder im schwarz-gelben Trikot zu sehen, Lenny. Auf eine gute und erfolgreiche Zeit!"
