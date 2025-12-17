Bezirksliga-Aufsteiger sichert sich Verbandsliga-Erfahrung

__________________________________________________________________________________________________



In der vergangenen Saison war Alex-Daniel Vasiu noch für den SV Bonlanden in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen aktiv. Bereits zuvor sammelte der Mittelfeldmann Bezirksliga-Erfahrung und verstärkt nun den TSV Denkendorf. Aus der Landesliga kommt Willy Vöhl nach Denkendorf. Der 20-jährige Verteidiger spielte dort für die erste und zweite Mannschaft der TSVgg Plattenhardt. Ebenfalls aus Plattenhardt wechselt Tizian Beinschrodt nach Denkendorf. Aus der Verbandsliga Württemberg kommt Luka Havjar vom FC Esslingen zum Bezirksligisten. Der 20-jährige Defensivmann spielte in der Jugend für den TSV Weilheim/Teck und sammelte in Esslingen wichtige Verbandsliga-Erfahrung. Vom Ligakonkurrenten TSV Deizisau wechselt Torhüter Dennis Eiberle nach Denkendorf. Er sammelte ebenfalls bereits Erfahrung in der Landesliga.