Bezirksliga-Aufsteiger sichert sich Verbandsliga-Erfahrung

In der Bezirksliga Neckar/Fils steht der TSV Denkendorf derzeit als Aufsteiger auf dem neunten Rang. Mit einem guten Polster zu den Abstiegsrängen verabschiedet sich der TSV zufrieden in die Winterpause. In die zweite Saisonhälfte geht Denkendorf allerdings personell verändert. Folgende Transfers wurden auf FuPa eingetragen.
In der vergangenen Saison war Alex-Daniel Vasiu noch für den SV Bonlanden in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen aktiv. Bereits zuvor sammelte der Mittelfeldmann Bezirksliga-Erfahrung und verstärkt nun den TSV Denkendorf. Aus der Landesliga kommt Willy Vöhl nach Denkendorf. Der 20-jährige Verteidiger spielte dort für die erste und zweite Mannschaft der TSVgg Plattenhardt. Ebenfalls aus Plattenhardt wechselt Tizian Beinschrodt nach Denkendorf. Aus der Verbandsliga Württemberg kommt Luka Havjar vom FC Esslingen zum Bezirksligisten. Der 20-jährige Defensivmann spielte in der Jugend für den TSV Weilheim/Teck und sammelte in Esslingen wichtige Verbandsliga-Erfahrung. Vom Ligakonkurrenten TSV Deizisau wechselt Torhüter Dennis Eiberle nach Denkendorf. Er sammelte ebenfalls bereits Erfahrung in der Landesliga.
