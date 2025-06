Bezirksliga-Aufsteiger Schirmitz hat zwei Neue

„Noah wird unsere Offensive sicherlich verstärken und ein Stück variabler machen. Mit Jan haben wir einen Defensiv-Allounder hinzugewonnen, der sich auf Grund seiner Physis und Spielintelligenz auch in höheren Spielklassen durchsetzen wird“, erklärt Fußballabteilungsleiter Jakob Lukas.



Der 25-jährige Jan-Sedrik Csordas spielte bislang für die SG Waidhaus/Neukirchen/Pfrentsch in der A-Klasse Ost. In der abgelaufenen Runde legte er 17 Tore seiner Mannschaft vor. Besonders freut sich Lukas über den Neuzugang vom SC Luhe-Wildenau. Jungspund Noah Hammer brachte es in den vergangenen zwei Spielzeiten auf immerhin 33 Einsätze in der Landesliga Mitte. „Ich habe Noah schon in der Jugend trainiert. Der Kontakt ist dabei nie abgerissen. Er war damals ein Spieler, der immer torgefährlich war und für die besonderen Momente auf dem Platz zuständig war. Durch seine Zeit beim SC hat er sich fußballerisch, taktisch und auch persönlich weiterentwickelt. Wir werden viel Freude an ihm haben“, jubelt der Schirmitzer Funktionär.



Ob sich weitere Spieler der Mannschaft vom Trainerduo Fabian Hirmer/Markus Peetz anschließen, bleibt abzuwarten. „Wie jeder andere Verein sind auch wir noch in Gesprächen“, so Lukas. Zuletzt hatte der Verein darüber informiert, dass sich alle Spieler aus dem Bestandskader der Herausforderung Bezirksliga stellen wollen. Eckpfeiler wie Kapitän Benedikt Kormann und Top-Torjäger Florian Krapf haben der SpVgg für ein weiteres Jahr zugesagt.