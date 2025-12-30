Für den SC Freiburg kam Marco Terrazzino in 48 Spielen zum Einsatz. – Foto: Heiko van der Velden

Bezirksliga-Aufsteiger reaktiviert 206-fachen Ex-Bundesliga-Profi

2015 gelang Hedefspor Hattingen mit dem Aufstieg in die Westfalenliga der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Auf den rasanten Aufstieg folgte auch der rasante Fall nach unten: Hedefspor wurde binnen zwei Jahren in die Kreisliga durchgereicht. Nach sieben Jahren war damit im vergangenen Sommer aber wieder Schluss, als man als Meister der Kreisliga A Bochum die langersehnte Rückkehr in den überkreislichen Fußball feierte.

In der Bezirksliga Staffel 10 tut sich der Aufsteiger allerdings schwer und überwintert inmitten eines noch völlig offenen Abstiegskampfs auf dem ersten Abstiegsplatz. Zusammen mit Schlusslicht SW Wattenscheid stellt Hedefspor Hattingen mit 24 Toren die schwächste Offensive der Liga. Das soll sich in der Rückrunde ändern – mit einem Transfer, der es in sich hat. 131 Spiele in der 2. Bundesliga, 16 Tore und 21 Vorlagen, 73 Erstliga-Einsätze, vier Tore und sieben Vorlagen – diese Bilanz kann kein anderer Spieler in der Bezirksliga 10 aufweisen. Marco Terrazzino läuft ab sofort für Hedefspor Hattingen auf und feierte in der Halle beim WAZ-Pokal sein Debüt. Dort konnte der 34-Jährige gleich siebenmal netzen. "Eigentlich ist Marco bereits seit sechs Wochen bei uns angemeldet, trainiert schon länger bei uns mit. Wir wollten das aber nicht so früh schon öffentlich machen", erklärt Hedefspors Vorsitzender Veli Kutlu der "WAZ". "Der Kontakt kam über unseren Trainer Mirkan Aydin zustande, die beiden kennen sich gut. Wir sind sehr stolz, so jemanden für uns gewonnen zu haben. Marco ist ein super Typ und passt hervorragend ins Team." Aydin, von 2010 bis 2014 selbst Spieler beim VfL Bochum, und Terrazzino hätten sich auf Treffen von ehemaligen VfL-Profis "schnell angefreundet", erklärt Aydin selbst.

Marco Terrazzino spielte in den letzten beiden Saisons für den Wuppertaler SV. – Foto: Jochen Classen

Der gebürtige Mannheimer Terrazzino war jahrelang Profi, ausgebildet bei der TSG Hoffenheim, für die er 2009 in der Bundesliga debütierte. Es folgten Stationen beim Karlsruher SC, SC Freiburg, VfL Bochum und Dynamo Dresden, wobei Terrazzino in Bochum seine erfolgreichste Zeit hatte (zwölft Tore, 17 Vorlagen in 65 Spielen). Im Oktober 2020 löste der SC Freiburg den Vertrag mit dem Deutsch-Italiener, der 15-mal für die deutsche Junioren-Nationalmannschaft auflief, schließlich auf. Terrazzino schloss sich daraufhin dem SC Paderborn an und zog ein Jahr später zum polnischen Erstligisten Lechia Gdańsk weiter, für den er in zwei Jahren 52 Spiele (fünf Tore, zwei Vorlagen) bestritt. Nach Vertragsende in Danzig 2023 ließ Terrazzino seine Karriere schließlich beim Wuppertaler SV in der Regionalliga ausklingen und kündigte für Sommer 2025 sein Karriereende an, aus dem er für Hedefspor Hattingen nun zurückkehrt.