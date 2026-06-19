Bezirksliga-Aufsteiger präsentiert "Kracher-Zugang"

Transfer-News aus Hamburg. – Foto: Andreas Santner

Die VSG Stapelfeld hat den ersten größeren Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Safino Jamal Häsler wechselt aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein von SG Sarau/Bosau zur VSG und soll die Offensive des Aufsteigers verstärken. Für Stapelfeld ist der Transfer nach dem Sprung in die Bezirksliga Hamburg ein deutliches Signal.

Der 22-Jährige wird vom Verein als Offensivspieler beschrieben, der vor allem über Tempo, Dynamik und Qualität für die Außenbahn kommt. Häsler soll mit seiner direkten Spielweise im letzten Drittel für Gefahr sorgen und der Mannschaft zusätzliche Möglichkeiten im Angriff geben.

Häsler passt in dieses Profil. Er kommt aus einem höherklassigen Umfeld und bringt Erfahrung aus dem schleswig-holsteinischen Fußball mit. In der Saison 2025/26 sammelte er nach FuPa-Angaben Spielpraxis in der Verbandsliga und erzielte dabei drei Tore. Damit bekommt Stapelfeld einen Spieler, der bereits auf einem anspruchsvollen Niveau gefordert war.

Für die VSG ist der Transfer auch deshalb interessant, weil der Klub nach dem Aufstieg vor einer neuen Herausforderung steht. In der kommenden Saison wartet die Bezirksliga 01, in der Stapelfeld unter anderem auf mehrere etablierte Mannschaften trifft. Um dort bestehen zu können, braucht der Aufsteiger nicht nur Euphorie, sondern auch zusätzliche Qualität.

Gerade auf den Außenbahnen kann so ein Profil für einen Aufsteiger wichtig sein. Tempo, Eins-gegen-eins-Stärke und direkte Wege in die Tiefe können Spiele öffnen, in denen Räume knapp werden oder der Gegner mehr Ballbesitz hat.

Ein Signal für die neue Liga

Die Vereinsmeldung ist entsprechend selbstbewusst formuliert. Stapelfeld spricht von einem „Kracher-Zugang“ und freut sich, dass sich Häsler für die VSG entschieden hat. Er werde nun Teil eines besonderen Teams, heißt es vom Klub.

Nach dem Aufstieg ist genau diese Mischung wichtig: Die Mannschaft muss den Schwung aus der vergangenen Saison mitnehmen, zugleich aber an Qualität zulegen. Häsler soll dabei helfen, den nächsten Schritt auf Bezirksebene zu gehen.

Für den Spieler selbst beginnt in Stapelfeld ein neues Kapitel im Hamburger Fußball. Der Wechsel führt ihn aus Schleswig-Holstein zu einem Verein, der nach dem Aufstieg mit Rückenwind in die neue Saison geht und seinen Kader gezielt verstärkt.

Bezirksliga-Aufsteiger mit klarer Verstärkung

Stapelfeld geht damit nicht nur als Aufsteiger, sondern auch mit neuen Optionen in die kommende Spielzeit. Häsler bringt ein offensives Profil mit, das dem Kader mehr Tiefe geben kann. Seine Qualitäten auf der Außenbahn könnten gerade in engen Bezirksliga-Partien ein wichtiger Faktor werden.

Für die VSG ist die Botschaft klar: Der Aufstieg soll nicht nur gefeiert, sondern sportlich bestätigt werden. Mit Häsler kommt ein Spieler, der dem jungen Bezirksliga-Projekt Tempo, Dynamik und zusätzliche Durchschlagskraft geben soll.

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