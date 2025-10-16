Bezirksliga-Aufsteiger grüßt von der Tabellenspitze: „Läuft fast von alleine“

Walpertskirchen – Bahnt sich das nächste Fußballwunder in Oberbayern an? Der SV Walpertskirchen ist sensationell Tabellenführer der Bezirksliga Nord und darf damit in seiner Premieren-Saison direkt vom Durchmarsch träumen. Davon will Trainer Josef Heilmeier im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern überhaupt nichts hören: „Unser Blick geht tatsächlich gar nicht nach oben. Wir wissen ganz genau, wo wir herkommen.“

Diese Erwartung schien zwischenzeitlich auch einzutreten. Denn der SV Walpertskirchen verlor nach dem fulminanten Start in der Folge drei Spiele in Serie und kassierte dabei zehn Gegentore. „Wir haben an den Basics gearbeitet und geschaut, wie wir das Defensivverhalten verbessern können und wieder mehr Stabilität reinbekommen“, erklärt Heilmeier das Erfolgsrezept, mit dem das „kleine Tief“ schnell wieder überwunden werden konnte.

Schließlich schafften die Walpertskirchener erst im Sommer den ersehnten Sprung in die Bezirksliga. Eine Liga höher legte das Team von Erfolgstrainer Heilmeier direkt einen sensationellen Start hin. Die ersten fünf Spiele in der neuen Liga konnte der Kreisliga-Meister allesamt gewinnen: „Ich hatte schon erwartet, dass wir in der Bezirksliga mithalten können. Es war dann aber schon überraschend, dass der Saisonstart so gut war. Ich dachte, dass wir uns im Tabellenmittelfeld einpendeln würden.“

Die minimalen Umstellungen griffen überraschend schnell. Denn nach der kleinen Negativphase setzte Walpertskirchen seinen Erfolgslauf vom Saisonstart fort. Aus den vergangenen fünf Spielen holte der Tabellenführer 13 Punkte: „Vielleicht war ein solches Tief auch mal ganz gut, damit jeder sieht, wie schnell es nach unten gehen kann.“

Als Wendepunkt und besonderes bisheriges Highlight machte Heilmeier den Sieg beim TSV Gaimersheim, der die neue Serie einläutete, aus. Mehr als 100 Fans begleiteten das Team mit extra angemieteten Bussen zum mehr als 100 Kilometer entfernten Auswärtsspiel. Nach der Rückkehr wartete auch noch ein volles Sportheim auf die Sieger. „Wir hatten davor dreimal in Folge verloren. Diese Unterstützung war nicht selbstverständlich und etwas ganz Besonderes“, schwärmt Heilmeier.

„Wir können befreit aufspielen. Alles läuft von selbst.“

Josef Heilmeier

Aber auch der späte 3:2-Derbysieg gegen die SpVgg Altenerding sowie der 7:0-Erfolg gegen den TSV Ober-Unterhaunstadt zählt Heilmeier zu den größten Erlebnissen in dieser Saison: „Hauptsächlich freue ich mich für die Spieler, die so viel Disziplin zeigen und Zeit opfern.“

„Auf den Jungs und mir lastet so wenig Last, wie vielleicht noch nie. In der letzten Saison haben wir den Druck gespürt, weil wir unbedingt aufsteigen wollten und gewinnen mussten. Aktuell können wir befreit aufspielen. Es läuft alles von selbst“, erklärt Heilmeier weiter.

Zusammenhalt als größte Stärke beim SV Walpertskirchen

Beim Blick auf die Statistiken fällt sofort auf: Der SV Walpertskirchen gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga. Ein richtiger Topstürmer fehlt im Kader, der nach dem Aufstieg bewusst kaum verstärkt wurde. Das sieht Heilmeier als Stärke: „Wir sind als Team sehr zusammengewachsen und als Kollektiv sehr stark. Genau das macht uns aus. Wir haben keine einzelne Spielidee, sondern sind variabel, und keinen Spieler, auf den alles zugeschnitten ist.“

Mit 28 Punkten aus 13 Spielen hat der SVW das erste Etappenziel von mindestens 21 Punkten nach der Hinrunde bereits deutlich übertroffen. Damit fehlen auch nur noch zwölf Punkte bis zur magischen 40-Punkte-Grenze und somit auch zum wohl rechnerischen Klassenerhalt, dem übergeordneten Saisonziel.

Zwei Spitzenspiele für den SV Walpertskirchen bis zur Winterpause

Bevor diese Punktemarke allerdings nicht erreicht ist, will Heilmeier keine anderen Ziele ausgeben: „Wenn wir am Ende auf dem elften Platz landen, wäre es immer noch ein Riesen-Erfolg, weil wir damit in unserer ersten Saison in der Bezirksliga überhaupt direkt die Klasse halten würden“.

Bis zur Winterpause warten mit dem FC Gerolfing (4.) und dem VfR Garching (2.) auf den SVW jedoch noch schwierige Partien: „Das sind zwei absolute Topgegner mit viel Qualität. Wir wollen gewinnen, müssen aber nicht. Für uns sind das zwei Bonusspiele“, bleibt Heilmeier trotz der aktuellen Tabellensituation weiter demütig.

„Alle Zähler bis zur Winterpause sind Bonuspunkte“

Schließlich liegen zwischen Platz eins und sieben derzeit auch nur sieben Punkte, wie auch Heilmeier hervorhebt: „Der Blick auf die Tabelle ist schön und eine Auszeichnung, aber eben nur eine Momentaufnahme. Außerdem haben wir schon gesehen, wie schnell es in dieser Liga nach unten gehen kann. Wir haben unser Zwischenziel bis zum Ende der Hinrunde schon erreicht. Alle Zähler bis zur Winterpause sind Zusatzpunkte.“ (Alexander Nikel)