Bezirksliga am Donnerstag: Kein Sieger zwischen Bilk und Gnadental Im Topduell der Gruppe 7 gleicht Überruhr tief in der NAchspielzeit bei der DJK Katernberg zum 2:2 aus.

Vier Bezirksligaspiele standen am Niederrhein am Donnerstagabend auf dem Programm, gleich drei davon absolute Top-Begegnungen an der Tabellenspitze. So traten in Gruppe 1 Sparta Bilk und die DJK Gnadental, in Gruppe 2 der TSV Ronsdorf und der ASV Mettmann und in Gruppe 7 dann auch noch die Sportfreunde Katernberg und BG Überruhr gegeneinander an.