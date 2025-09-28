 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Spieltag am Niederrhein!
Spieltag am Niederrhein! – Foto: Pascal Derks

Bezirksliga: Alles zum 7. Spieltag!

In der Bezirksliga Niederrhein geht es schon wieder weiter - das bringen die Duelle des 7. Spieltags.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Allzu lange Pausen gibt es in der Bezirksliga Niederrhein nicht, deshalb geht es am Wochenende schon in den 7. Spieltag. Klickt euch rein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:30

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:00

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Heute, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
14:00

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr VdS 1920 Nievenheim - CfR Links Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Eller 04
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - DSC 99 Düsseldorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - MSV Düsseldorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Ratingen 04/19 U23 II
So., 05.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SV Hösel
So., 05.10.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Uedesheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - TSV Meerbusch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Bayer Dormagen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:30

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
13:00

Do., 25.09.2025, 19:45 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
So., 05.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SG Hackenberg
So., 05.10.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SC Germania Reusrath
So., 05.10.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSVg Velbert II
So., 05.10.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - HSV Langenfeld
So., 05.10.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - TSV Ronsdorf
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 05.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SV Solingen 08/10
So., 05.10.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - SSV Germania Wuppertal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
15:15

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1
2
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:15

Gestern, 15:45 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
6
1

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - Thomasstadt Kempen
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfR Krefeld-Fischeln
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SpVg Odenkirchen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - CSV Marathon Krefeld
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SV Lürrip
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - VfL Tönisberg
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC Union Nettetal II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
1
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30live

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:30

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
4
Abpfiff
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf
So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten
So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II
So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt
So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

Gestern, 18:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
4
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken
Sa., 04.10.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 05.10.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger SV 1900
So., 05.10.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
So., 05.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Viktoria Buchholz
So., 05.10.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Mülheimer SV 07
So., 05.10.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SuS 21 Oberhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 05.10.25 16:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfL Repelen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
15:15

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
15:30

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
14:00

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:30live

Heute, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
16:00

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
So., 05.10.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Rot-Weiss Essen II
So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - SuS Haarzopf
So., 05.10.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Heisinger SV
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Sportfreunde Königshardt
So., 05.10.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Fortuna Bottrop
So., 05.10.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Steele
So., 05.10.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 05.10.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - FC Blau-Gelb Überruhr

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 028.9.2025, 10:55 Uhr
André NückelAutor