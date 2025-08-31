 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Spannung in der Bezirksliga.
Spannung in der Bezirksliga. – Foto: Bastian Beckers

Bezirksliga: Alle Spiele und Tore in der Übersicht

In der Bezirksliga Niederrhein geht es am Sonntag mit einigen Kracher-Duellen weiter - so läuft der 3. Spieltag!

In der Bezirksliga Niederrhein geht es am Sonntag mit einigen Kracher-Duellen weiter - so läuft der 3. Spieltag!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
0
2
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
4
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
3
0
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - TSV Bayer Dormagen
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr VdS 1920 Nievenheim - MSV Düsseldorf
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SV Uedesheim
So., 07.09.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SV Hösel
So., 07.09.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Ratingen 04/19 U23 II
So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - Lohausener SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Meerbusch II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Eller 04
So., 07.09.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Rhenania Hochdahl

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
1
1
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
18:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
2
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 16:00 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
0
3

Heute, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
4
1
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
4
1
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
So., 07.09.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 07.09.25 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - TSV Ronsdorf
So., 07.09.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SG Hackenberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SSV Germania Wuppertal
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SV Solingen 08/10
So., 07.09.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - HSV Langenfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SC Germania Reusrath
So., 07.09.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - Türkgücü Velbert
So., 07.09.25 18:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - FSV Vohwinkel Wuppertal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
0
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
3
1
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Abgebrochen

Heute, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
9
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
1
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
0
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
3
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
5
2

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SpVg Odenkirchen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Mönchengladbach
Sa., 06.09.25 17:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - VfL Tönisberg
Sa., 06.09.25 18:30 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Viersen
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SV Lürrip
So., 07.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24
So., 07.09.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 07.09.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SC Union Nettetal II
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Thomasstadt Kempen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
4
1
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
2
2
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
2
1
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
3
0
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
2
0
Abpfiff
+Video

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 16:00 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
3
1
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
3
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
11
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
6
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
7
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
7
3
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - TuS Asterlagen
So., 07.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Viktoria Buchholz
So., 07.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 07.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Mülheimer SV 07
So., 07.09.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
1
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
0
7
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
6
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
2
2
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
8
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
So., 07.09.25 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 07.09.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - DJK Arminia Lirich 1920
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SuS Haarzopf
So., 07.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - SpVgg Steele
So., 07.09.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Fortuna Bottrop
So., 07.09.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Heisinger SV
So., 07.09.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 07.09.25 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Dostlukspor Bottrop
So., 07.09.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - Spvgg Sterkrade-Nord

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

