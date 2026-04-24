Bezirksliga Alb: Weichenstellungen an Spitze und Basis Bezirksliga Alb: Während Dettingen/Glems die Tabellenführung verteidigt, steht im Keller das Kellerduell Walddorf gegen Pfrondorf an. von LS · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Doelker

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Alb rücken die sportlichen Entscheidungen in die entscheidende Phase. Sowohl im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga als auch im Ringen um den Klassenerhalt stehen Begegnungen an, die das Tabellenbild maßgeblich prägen werden.

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Das Fußballwochenende wird am Freitagabend unter Flutlicht in Reutlingen eröffnet. Die SG Reutlingen rangiert mit 36 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und empfängt das Schlusslicht SV Zainingen. Während Reutlingen nach der jüngsten Niederlage gegen Hirschau den Anschluss an das obere Drittel wahren möchte, reist Zainingen mit der Empfehlung eines 4:0-Erfolgs gegen Walddorf an. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Reutlingen mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Zainingen benötigt bei aktuell 14 Punkten dringend weitere Zähler, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen.

Am Sonntagmittag gastiert der souveräne Tabellenführer SGM Dettingen/Glems bei der Reserve der TSG Tübingen. Mit 52 Punkten führt die SGM das Klassement mit fünf Zählern Vorsprung an. Die Gastgeber aus Tübingen belegen mit 28 Punkten den neunten Rang und befinden sich im gesicherten Mittelfeld. Im Hinspiel setzte sich der Spitzenreiter mühsam mit 1:0 durch. Dettingen/Glems strebt einen weiteren Sieg an, um die Verfolger auf Distanz zu halten, während die TSG II vor heimischer Kulisse einen Achtungserfolg gegen den Favoriten anvisiert.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Walddorf SV Walddorf SV Pfrondorf SV Pfrondorf 15:00 PUSH

In Walddorf kommt es zu einem direkten Duell im Tabellenkeller. Der SV Walddorf belegt mit 25 Punkten den 13. Platz und empfängt den unmittelbaren Verfolger SV Pfrondorf, der mit 24 Punkten auf Rang 14 liegt. Diese Begegnung ist von hoher Bedeutung für den Klassenerhalt, da lediglich ein Punkt beide Mannschaften trennt. Bereits das Hinspiel verlief ausgeglichen und endete mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams stehen unter dem Druck, durch einen Sieg den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen zu vergrößern.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

Der TSV Genkingen (27 Punkte, Platz 11) fordert den Tabellenzweiten VfL Pfullingen II heraus. Die Pfullinger Reserve stellt mit 67 erzielten Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga und hat mit 47 Punkten den Relegationsplatz fest im Griff. Das Hinspiel konnte Pfullingen II mit 3:1 für sich entscheiden. Während Genkingen Punkte benötigt, um nicht tiefer in die Gefahrenzone zu rutschen, darf sich Pfullingen II im Titelrennen keinen Patzer erlauben.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen TSV Gomaringen Gomaringen 15:00 PUSH

Die TSG Upfingen belegt mit 26 Punkten den zwölften Rang und empfängt den TSV Gomaringen, der mit 32 Punkten auf dem siebten Platz geführt wird. Upfingen benötigt nach dem jüngsten 1:1 gegen Zainingen einen Heimerfolg, um sich weiter von der Abstiegsregion abzusetzen. Im Hinspiel dominierte Gomaringen die Partie deutlich und siegte mit 4:0. Die Gastgeber streben vor heimischem Publikum eine Leistungssteigerung an, um gegen den favorisierten Tabellensiebten zu bestehen.

In Derendingen trifft der Tabellenvorletzte auf die SGM Altingen/Entringen. Der TV Derendingen weist 17 Punkte auf und steht im Kampf um den Verbleib in der Liga massiv unter Zugzwang. Die Gäste aus Altingen/Entringen rangieren mit 28 Punkten auf dem zehnten Platz. Dass diese Paarung für torreiche Spiele bekannt ist, zeigte das Hinspiel, das in einem außergewöhnlichen 4:4-Remis endete. Für Derendingen ist ein Sieg zwingend erforderlich, um den Anschluss an Platz 14 nicht zu verlieren.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TSV Hirschau TSV Hirschau 15:00 PUSH

Der TSV Hirschau (Platz 4, 41 Punkte) gastiert beim TSV Ofterdingen (Platz 8, 29 Punkte). Hirschau befindet sich nach dem jüngsten 5:2-Erfolg gegen Walddorf in guter Verfassung und möchte den Druck auf das Führungstrio aufrechterhalten. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Hirschau, das mit 5:2 triumphierte. Ofterdingen wird versuchen, die defensive Stabilität zu wahren, um gegen die spielstarken Hirschauer zu punkten.