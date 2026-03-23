Bezirksliga Alb: Sickenhausen triumphiert im Verfolgerduell

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb lieferte der 19. Spieltag Ergebnisse, die den Aufstiegskampf sowie das Ringen um den Klassenerhalt gleichermaßen intensivieren. Während der Tabellenführer seine Dominanz vorübergehend einbüßte, setzten die direkten Verfolger deutliche sportliche Ausrufezeichen und verkürzten die Abstände in der Tabelle. Die Partien des Sonntags waren geprägt von unerwarteten Wendungen und einer hohen Trefferdichte, die den Zuschauern auf den Plätzen der Region einen ereignisreichen Nachmittag bescherte.

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Im Duell gegen den TSV Ofterdingen sicherte sich die Reserve der TSG Tübingen zwei überaus wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Den ersten Treffer der Begegnung zum 0:1 markierte Timo Derst. In der Folge gelang es den Gästen, die Führung zu behaupten und schließlich durch Max Staib auf 0:2 zu erhöhen. Mit diesem Auswärtssieg verbessert sich die TSG Tübingen II auf 23 Punkte und belegt nun den 13. Tabellenplatz.

Die Begegnung zwischen der SG Reutlingen und dem SV Walddorf endete ohne Torerfolge. Trotz der Bemühungen beider Offensivreihen blieb es beim 0:0-Unentschieden. Für Reutlingen bedeutet dieser Punktgewinn den Verbleib auf dem fünften Rang mit nun 29 Zählern, während Walddorf mit 24 Punkten den zehnten Platz belegt.

Ein deutliches Signal im Kampf um die vorderen Plätze sendete der TSV Sickenhausen im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten. Zunächst gingen die Gäste durch Elias Lachenmann mit 0:1 in Führung. Dominik Wirth erzielte jedoch den Ausgleich zum 1:1, bevor Laurin Bierdritzky die Partie mit dem 2:1 drehte. Pfullingen II kam durch David Straube zum 2:2 zurück, doch erneut Laurin Bierdritzky brachte Sickenhausen mit 3:2 nach vorne. In der Schlussphase sicherte Andreas Hiller mit zwei weiteren Treffern zum 4:2 und 5:2 den deutlichen Heimsieg. Sickenhausen rückt damit auf den dritten Tabellenplatz vor. Gestern, 15:00 Uhr SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems TSV Gomaringen Gomaringen 0 1 Abpfiff Die SGM Dettingen/Glems musste eine unerwartete Heimniederlage gegen den TSV Gomaringen hinnehmen. In einer engen Partie erzielte Kiyali Ahmed Landry Coulibaly das entscheidende Tor zum 0:1-Endstand für die Gäste. Trotz der Niederlage bleibt die SGM mit 43 Punkten an der Tabellenspitze, büßt jedoch einen Teil ihres Vorsprungs ein. Gomaringen klettert durch diesen Erfolg auf den sechsten Rang.

Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer in Pfrondorf. Die Gäste der SGM Altingen/Entringen schienen nach Toren von Frederik Hertle zum 0:1 und einem Doppelpack von Timo Kircher zum 0:2 und 0:3 bereits wie der sichere Sieger. Doch der SV Pfrondorf bewies Moral: Lukas Wittlinger verkürzte auf 1:3, Hasan Demir erzielte das 2:3 und Moritz Mayer rettete mit dem Tor zum 3:3-Endstand einen Punkt für die Gastgeber. Pfrondorf bleibt damit auf dem 14. Platz.

Im Kellerduell teilten sich der SV Zainingen und der TV Derendingen die Punkte. Joshua Untraut brachte die Derendinger mit 0:1 in Führung, und Timo Hildenbrand erhöhte auf 0:2. Zainingen gab sich jedoch nicht auf und kam durch zwei Treffer von David Götz zum 1:2 und schließlich zum 2:2-Ausgleich. Zainingen bleibt mit 6 Punkten am Tabellenende, während Derendingen den 15. Platz belegt.

Der TSV Hirschau konnte einen wichtigen Heimsieg gegen die TSG Upfingen verbuchen. Paul Poddig brachte die Hausherren mit 1:0 in Front, worauf Alexander Lauxmann auf 2:0 erhöhte. Der TSG Upfingen gelang durch Matteo Schneider lediglich noch der Anschlusstreffer zum 2:1. Hirschau schiebt sich damit auf den siebten Tabellenplatz vor.

Torreich verlief die Partie in Tübingen. Der SV 03 Tübingen ging durch Mika Jungmann (1:0), Mahmadou Dukuray (2:0) und Moubinou Saliou (3:0) früh komfortabel in Führung. Alex Holder verkürzte für Genkingen auf 3:1, doch Mika Hänsel (4:1) und Yassine Messaodi (5:1) stellten die Weichen endgültig auf Sieg. Das Tor von Dominik Früh zum 5:2 bedeutete lediglich noch Ergebniskosmetik. Die Tübinger belegen punktgleich mit Sickenhausen den vierten Rang.

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