Bezirksliga Alb: SGM Dettingen/Glems kämpft um die Krone Der 26. Spieltag bringt richtungsweisende Duelle im Titelrennen und Abstiegskampf von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb steuert die Saison mit dem 26. Spieltag auf die entscheidende Phase zu. 30 Spieltage sind angesetzt – und die Luft wird dünner. Der Tabellenführer SGM Dettingen/Glems hat vier Punkte Vorsprung auf Verfolger VfL Pfullingen II, doch nichts ist entschieden. Im Tabellenkeller kämpfen Zainingen und Derendingen ums Überleben.

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So., 10.05.2026, 13:15 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen II TSV Gomaringen Gomaringen 13:15 PUSH

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Gomaringen verlor auf eigenem Platz mit 1:3. Nun empfängt die TSG Tübingen den TSV Gomaringen – und die Gastgeber wissen um die Bedeutung dieser Partie. Tübingen II belegt Rang zehn mit 31 Punkten und muss dringend Boden gutmachen. Gomaringen hingegen steht auf Platz sechs mit 37 Punkten und hat durchaus Ambitionen auf eine bessere Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Ein Duell auf Augenhöhe, das keine Seite verlieren darf.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen SV Pfrondorf SV Pfrondorf 15:00 PUSH

Im Hinspiel dominierte Pfrondorf mit einem klaren 4:0 – eine deutliche Niederlage, die Ofterdingen nicht vergessen hat. Jetzt kommt der SV Pfrondorf als Gast, und die Rollen sind zumindest auf dem Papier vertauscht: Beide Teams liegen mit je 30 Punkten auf den Rängen elf und zwölf, getrennt nur durch die schlechtere Tordifferenz Ofterdingenmit minus 17 gegenüber minus 8 bei Pfrondorf. Ein Kellerduell, das alles andere als eine Formsache ist – hier geht es um Punkte, die am Saisonende das Schicksal entscheiden könnten.

Das ist das Spitzenspiel des Spieltags. Die SGM Dettingen/Glems thront mit 56 Punkten an der Tabellenspitze und hat die Meisterschaft fest im Visier. Im Hinspiel gewann Dettingen/Glems auswärts mit 3:2 – ein knappes, intensives Spiel. Nun reist der Tabellenführer nach Reutlingen, wo die SG mit 36 Punkten auf Rang sieben einen Mittelfeldplatz belegt. Reutlingen hat nichts zu verlieren – und genau das macht diese Begegnung gefährlich für den Spitzenreiter. Die SGM muss hier liefern, wenn sie den Titel noch in greifbarer Nähe halten will.

Das Hinspiel endete mit einem historisch klaren 7:0-Sieg für Altingen/Entringen. Solche Ergebnisse brennen sich ein. Jetzt kommt der Gast auf den Platz von TSV Genkingen, das mit nur 27 Punkten auf Rang 13 steht und dringend Zähler braucht. Altingen/Entringen liegt mit 31 Punkten auf Rang neun – solide, aber nicht ungefährdet. Für Genkingen ist das eine Bewährungsprobe, die sie mit breiter Brust angehen müssen: Die Schmach des Hinspiels als Motivation im Rücken.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen TV Derendingen Derendingen 15:00 PUSH

Derendingen steht mit 17 Punkten auf dem vorletzten Platz 16 – die Lage ist ernst. Im Hinspiel gewann Derendingen noch auswärts mit 5:2 gegen Upfingen, doch seither hat sich viel verändert. Die TSG Upfingen belegt Platz acht mit 33 Punkten und hat die eigene Mitte der Tabelle gefestigt. Derendingen braucht Punkte, und zwar dringend – aber Upfingen wird alles daransetzen, die Heimbilanz zu korrigieren. Eine Partie mit emotionalem Gewicht auf beiden Seiten.

Schon im Hinspiel war die Sache eindeutig: SV 03 Tübingen gewann mit 3:0. Zainingen steckt mit 18 Punkten auf Rang 15 tief im Abstiegssumpf. SV 03 Tübingen hingegen ist mit 40 Punkten auf Platz fünf gut aufgestellt und hat noch Chancen, den Anschluss nach oben zu halten. Für Tübingen ist diese Partie eine Pflichtaufgabe – für Zainingen eine der letzten realistischen Chancen, Boden in der Tabelle gutzumachen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau TSV Sickenhausen Sickenhausen 15:00 PUSH

Sickenhausen demütigte Hirschau im Hinspiel mit 7:0 – eine Niederlage, die schmerzt. Nun empfängt Hirschau den Gast auf eigenem Platz. Der TSV Hirschau steht überraschend stark auf Rang drei mit 47 Punkten. Sickenhausen belegt mit 42 Punkten Rang vier. Ein Verfolgerduell im oberen Tabellenbereich, das die Konstellation hinter dem Spitzenreiter maßgeblich beeinflussen kann. Die Revanche-Motivation bei Hirschau dürfte gewaltig sein – es ist ein Duell mit Sprengkraft.

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SV Walddorf SV Walddorf VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:30 PUSH