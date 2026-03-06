Bezirksliga Alb: Nervenkrieg an der Spitze und im Tabellenkeller

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Es ist ein Sonntag, der Schicksale besiegeln und Träume befeuern kann. Wenn in der Bezirksliga Alb der 17. Spieltag angepfiffen wird, geht es um weit mehr als nur drei Punkte. Es geht um die Ehre der Region, um den Lohn harter Trainingswochen und um die nackte Angst vor dem Fall. In einer Liga, in der an der Spitze jeder Fehler bestraft wird und im Keller das Wasser bis zum Halse steht, verspricht dieser Spieltag pure Dramatik und sportliche Leidenschaft.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Walddorf SV Walddorf TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH

Der SV Walddorf, als Aufsteiger aktuell auf einem respektablen siebten Tabellenplatz mit 23 Punkten, empfängt die Reserve der TSG Tübingen. Für die Hausherren bietet sich die Chance, sich weiter im gesicherten Mittelfeld festzusetzen. Die Gäste hingegen stehen unter gewaltigem Druck: Mit 17 Punkten rangiert man auf dem 14. Tabellenplatz und steckt tief im Abstiegssumpf. Das Hinspiel endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Tübinger trotz ihrer tabellarischen Misere in der Lage sind, dem Favoriten Paroli zu bieten. Es wird ein Spiel der Nerven, in dem Walddorf die Aufstiegseuphorie gegen den Überlebenskampf der TSG behaupten muss.

In Sickenhausen kommt es zum absoluten Topspiel des Wochenendes. Der Tabellenvierte (27 Punkte) empfängt den souveränen Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems. Die Gäste thronen mit 34 Punkten an der Spitze, haben zudem noch ein Spiel weniger absolviert als die direkte Konkurrenz und weisen mit einer Tordifferenz von +18 die beste Bilanz der Liga auf. Doch der TSV Sickenhausen brennt auf Revanche: Das Hinspiel war eine schmerzhafte Lektion, die mit einer 0:4-Klatsche endete. Als Aufsteiger hat Sickenhausen bisher eine furiose Saison gespielt, doch nun müssen sie beweisen, ob sie die Klasse besitzen, den Ligaprimus ins Wanken zu bringen. Ein Sieg der SGM wäre ein riesiger Schritt Richtung Meisterschaft, während Sickenhausen mit einem Dreier das Aufstiegsrennen völlig neu entfachen könnte.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Pfrondorf SV Pfrondorf VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

Der Kampf der Gegensätze: Der SV Pfrondorf steht mit 19 Punkten auf Platz 13 und kämpft verzweifelt um den Anschluss an das rettende Mittelfeld. Zu Gast ist der Tabellenzweite, der VfL Pfullingen II, der mit 34 Punkten der erste Jäger des Spitzenreiters ist. Pfullingen stellt mit 44 erzielten Treffern die gefährlichste Offensive der gesamten Liga. Dass Tore in dieser Paarung garantiert sind, zeigte bereits das Hinspiel, das die Pfullinger spektakulär mit 5:3 für sich entscheiden konnten. Pfrondorf muss über sich hinauswachsen und die Defensive stabilisieren, um gegen die Offensivkraft des Tabellenzweiten nicht erneut unterzugehen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Zainingen SV Zainingen TSV Gomaringen Gomaringen 15:00 PUSH

Für den SV Zainingen ist die Lage prekär. Mit nur 5 mickrigen Punkten aus 16 Spielen und einer Tordifferenz von -23 steht das Team am Tabellenende. Jedes Spiel ist nun ein Endspiel. Der Gegner aus Gomaringen belegt mit 20 Punkten den zehnten Platz und steht damit im Niemandsland der Tabelle. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel endete 1:1, was Zainingen den Glauben schenken sollte, dass auch gegen diesen Gegner etwas möglich ist. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg, um das Wunder Klassenerhalt noch irgendwie am Leben zu erhalten, während Gomaringen den Sack nach unten endgültig zumachen will.

Ein Duell auf Augenhöhe im Tabellenkeller. Der Elfte empfängt den Zwölften. Hirschau (20 Punkte) und Altingen/Entringen (19 Punkte) trennt lediglich ein einziger Zähler. Es ist das klassische „Sechs-Punkte-Spiel“. Wer hier verliert, wird tief in den Strudel der Abstiegsrelegation gezogen. Das 1:1 aus dem Hinspiel unterstreicht die Ausgeglichenheit dieser beiden Mannschaften. Es wird ein Spiel der Leidenschaft und der Zweikämpfe werden, in dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden können.

Wenn der SV 03 Tübingen auf den TV Derendingen trifft, ist Spektakel vorprogrammiert. Das Hinspiel war ein torreiches Festival, das keinen Sieger fand und 4:4 endete. Tübingen steht als Tabellendritter mit 28 Punkten glänzend da und schielt noch immer auf die vorderen Plätze. Derendingen hingegen, als Aufsteiger auf Platz 15 (15 Punkte), braucht jeden Zähler gegen den Abstieg. Trotz der tabellarischen Distanz verspricht dieses Spiel Hochspannung, da Derendingen bereits im ersten Aufeinandertreffen gezeigt hat, dass man gegen die Offensivmacht der Tübinger (42 Saisontore) mithalten kann.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TSG Upfingen TSG Upfingen 15:00 PUSH

Der TSV Ofterdingen hat sich auf Rang fünf festgesetzt (24 Punkte) und empfängt die TSG Upfingen, die mit 21 Punkten auf Platz neun lauert. Ofterdingen verfügt über ein ausgeglichenes Torverhältnis von 29:29, was für eine gewisse Stabilität spricht. Upfingen hingegen hat das Hinspiel noch in bester Erinnerung, als man den TSV mit 3:1 besiegte. Ofterdingen wird vor heimischem Publikum alles daran setzen, diese Scharte auszuwetzen und den Anschluss an die absolute Spitzengruppe nicht zu verlieren.