Bezirksliga Alb: Meister oder Verfolger – der Sonntag entscheidet Acht Partien, ein Spieltag – Titel, Abstieg und Ehre stehen auf dem Spiel von LS · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Doelker

Der Bezirksliga Alb steht ein Spieltag bevor, der es in sich hat. Acht Begegnungen werden gleichzeitig angepfiffen – und von der Tabellenspitze bis zum Abstiegskeller ist an diesem Nachmittag für jeden etwas dabei. Während der Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems seinem Titel entgegenmarschieren möchte, kämpfen die Kellerkinder um jeden Punkt, der noch Rettung verheißen könnte.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Gomaringen Gomaringen SV Walddorf SV Walddorf 15:00 PUSH

Gomaringen empfängt den Tabellenvierzehnten SV Walddorf – und die Rollen sind klar verteilt. Mit 37 Punkten auf Rang acht hat Gomaringen die Abstiegszone hinter sich gelassen und will das auch so bleiben. Walddorf hingegen steckt mit 27 Punkten tief im Keller und hat kaum noch Luft nach unten. Das Hinspiel hält eine pikante Vorgeschichte bereit: Damals fegte Walddorf die Gomaringer mit 6:3 vom Platz – eine Demontage, die den Gastgebern noch schmerzt. Jetzt ist Wiedergutmachung angesagt, und der Heimvorteil sowie die deutlich bessere Tabellenposition sprechen klar für Gomaringen.

Der Tabellenführer empfängt den TSV Ofterdingen – und der Spitzenreiter wird alles daran setzen, seine herausragende Position weiter auszubauen. SGM Dettingen/Glems thront mit 60 Punkten an der Spitze und hat einen Vorsprung von fünf Zählern auf Verfolger VfL Pfullingen II. Ofterdingen belegt mit 34 Punkten Rang elf und hat mit dem Kampf um den Titel nichts zu tun – aber als Spielverderber könnte der TSV durchaus auftreten. Das Hinspiel gewann Dettingen/Glems klar mit 3:1, was die Kräfteverhältnisse deutlich widerspiegelt. Doch für den Spitzenreiter gibt es keine einfachen Spiele mehr – jede Partie ist eine Pflichtaufgabe mit Druckcharakter.

Ein hochinteressantes Duell in der Tabellenmitte – mit einem knackigen Hinspiel-Ergebnis im Rücken. Pfrondorf gewann das erste Aufeinandertreffen mit 3:2 gegen SV 03 Tübingen, und nun ist der Viertplatzierte gefordert, die Revanche zu liefern. SV 03 Tübingen steht mit 43 Punkten auf Rang vier und will den Anschluss an das Spitzenfeld halten. Pfrondorf dagegen kämpft mit 30 Punkten auf Platz zwölf weiter um den Klassenerhalt – ein Heimsieg würde die Situation spürbar entspannen. Hier prallen zwei völlig unterschiedliche Ambitionen aufeinander, und genau das macht diese Partie so reizvoll.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Zainingen SV Zainingen TSV Hirschau TSV Hirschau 15:00 PUSH

Für SV Zainingen wird es langsam bitter ernst. Mit nur 21 Punkten auf dem vorletzten Rang 15 steht der Verein mit dem Rücken zur Wand – und ausgerechnet jetzt kommt Hirschau, der Tabellendritt mit 53 Punkten und einer Mannschaft in bestechender Form. Das Hinspiel gewann Hirschau klar mit 2:0, und die Ausgangslage spricht eindeutig für die Gäste. Für Zainingen ist es eine schier unlösbare Aufgabe – aber im Abstiegskampf bleibt die Hoffnung das letzte, was stirbt. Hirschau hingegen braucht jeden Punkt, um den Druck auf die vor ihnen platzierten Teams aufrechtzuerhalten.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Sickenhausen Sickenhausen TSG Upfingen TSG Upfingen 15:00 PUSH

Das Mittelfeld-Derby zwischen Sickenhausen und Upfingen ist ein Spiel zweier Mannschaften, die in der Tabelle dicht beieinander liegen. Sickenhausen hat mit 42 Punkten auf Rang fünf die Nase vorn, Upfingen folgt mit 34 Punkten auf Rang zehn – allerdings mit einem Spiel weniger auf dem Konto. Das Hinspiel endete 2:2 – ein Ergebnis, das die Ausgeglichenheit zwischen beiden Teams unterstreicht. Sickenhausen wird den Heimvorteil nutzen wollen, um den Abstand nach oben zu halten, während Upfingen dringend punkten muss, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen TSV Genkingen Genkingen 15:00 PUSH

Das Kellerduell schlechthin: Derendingen liegt mit 18 Punkten auf dem letzten Platz 16, Genkingen mit 28 Punkten auf Rang 13 – aber auch das Spiel der Genkinger hat einen Haken: Sie haben ebenso wie Upfingen noch ein Spiel weniger absolviert. Für Derendingen ist es schlicht und ergreifend ein Endspiel um den Verbleib in der Liga. Das Hinspiel endete 2:2 – doch die Ausgangslage hat sich seither dramatisch verschlechtert für die Gastgeber. Genkingen dagegen kann mit einem Sieg wichtige Punkte im Rennen um einen gesicherten Mittelfeldplatz sammeln. Für Derendingen geht es um alles.

Zwei Mannschaften aus dem sicheren Mittelfeld treffen aufeinander, doch für beide ist noch nichts entschieden. Altingen/Entringen steht mit 35 Punkten auf Rang neun, die TSG Tübingen II mit 37 Punkten auf Platz sieben – die Partie hat also direkten Einfluss auf die Platzierungen im oberen Mittelfeld. Das Hinspiel endete 1:1, was eine weitere enge Begegnung erwarten lässt. Altingen/Entringen hat Heimrecht und wird versuchen, erstmals in dieser direkten Begegnung als Sieger vom Platz zu gehen. Für die TSG geht es darum, Rang sieben zu verteidigen und nach oben zu schielen.