 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Bezirksliga Alb: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Alb

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES/FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Alb
TSG Tübingen II
SGM Dettingen/Glems
Gomaringen
SG Reutling.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Alb

Torhüter

Rüdiger Nägele (SG Reutlingen): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Kai Hille (SGM Dettingen/Glems): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Fabian Flitsch (TSG Upfingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Nick Mistele (SGM Dettingen/Glems): Dreizehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Simon Hanle (SG Reutlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Sinan Kurban (TSV Sickenhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Fabian Schuster (SGM Dettingen/Glems): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Phil Hombach (SG Reutlingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Jacob Ammann (SG Reutlingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Sven Endler (TSG Upfingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Fabian Hochgreve (SG Reutlingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

– Foto: FuPa-Grafik

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________