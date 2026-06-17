Bezirksliga Alb: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Rüdiger Nägele (SG Reutlingen): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Kai Hille (SGM Dettingen/Glems): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Fabian Flitsch (TSG Upfingen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Nick Mistele (SGM Dettingen/Glems): Dreizehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Simon Hanle (SG Reutlingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sinan Kurban (TSV Sickenhausen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Fabian Schuster (SGM Dettingen/Glems): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Phil Hombach (SG Reutlingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Jacob Ammann (SG Reutlingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Sven Endler (TSG Upfingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Fabian Hochgreve (SG Reutlingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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