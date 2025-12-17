Bezirksliga Alb: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Nick Mistele (SGM Dettingen/Glems)

Kai Helle (SGM Dettingen/Glems)

Philipp Deh (TSV Genkingen)

---

Mittelfeld

Fabian Schuster (SGM Dettingen/Glems)

Mario Nikolovski (SGM Dettingen/Glems)

Phil Hombach (SG Reutlingen)

Sinan Kurban (TSV Sickenhausen)

---

Angriff

Fabian Schmid (TSV Ofterdingen)

Jacob Ammann (SG Reutlingen)

Elias Lachenmann (VfL Pfullingen II)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

