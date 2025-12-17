Bezirksliga Alb: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Pascal Textor (TSV Ofterdingen)
---
Nick Mistele (SGM Dettingen/Glems)
Kai Helle (SGM Dettingen/Glems)
Philipp Deh (TSV Genkingen)
---
Fabian Schuster (SGM Dettingen/Glems)
Mario Nikolovski (SGM Dettingen/Glems)
Phil Hombach (SG Reutlingen)
Sinan Kurban (TSV Sickenhausen)
---
Fabian Schmid (TSV Ofterdingen)
Jacob Ammann (SG Reutlingen)
Elias Lachenmann (VfL Pfullingen II)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
