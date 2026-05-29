Bezirksliga Alb: Der vorletzte Vorhang – alles offen, alles möglich 29. Spieltag: Meisterschaft, Abstieg, Ehrgeiz – sieben Endspiele warten von LS · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Bezirksliga Alb kommt mit dem 29. Spieltag in die entscheidende Phase der Saison. Sieben Begegnungen stehen auf dem Programm – vorletzter Spieltag, und die Tabelle ist an mehreren Stellen noch vollkommen offen. Spitzenreiter SGM Dettingen/Glems hat die Meisterschaft fest im Blick, doch Verfolger VfL Pfullingen II gibt nicht auf. Und im Mittelfeld sowie im Keller kämpfen die Teams um jeden einzelnen Punkt.

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So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH

Zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld der Bezirksliga Alb treffen aufeinander. Upfingen steht mit 35 Punkten auf Rang zehn, die TSG Tübingen II belegt mit 40 Punkten Platz sechs. Das Hinspiel gewann Upfingen auswärts klar mit 2:0 – ein Ergebnis, das den Gastgebern Selbstvertrauen geben dürfte. Tübingen hingegen reist mit der Rückendeckung einer deutlich besseren Tabellenposition an und wird sich von der Hinspiel-Niederlage nicht beeindrucken lassen. Für beide Teams geht es darum, die eigene Position in der Tabelle zu festigen – und ein Sieg hätte für Upfingen wie für Tübingen eine andere Bedeutung angesichts des Abstands zwischen den beiden.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen SV Walddorf SV Walddorf 15:00 PUSH

Rang 16 gegen Rang 14 – zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller stehen sich gegenüber. Derendingen belegt mit 21 Punkten den letzten Platz, Walddorf steht mit 27 Zählern auf Platz 14. Das Hinspiel gewann Walddorf mit 3:2 – ein knappes Ergebnis, das zeigt, wie eng es in dieser Konstellation zugeht. Beide Mannschaften werden am Sonntag alles in die Waagschale werfen, denn zwei Spieltage vor dem Saisonende zählt jeder Punkt. Für den Gastgeber Derendingen wäre ein Heimsieg ein wichtiges Lebenszeichen.

Altingen/Entringen empfängt die SG Reutlingen – und beide Teams liegen in der Tabelle eng beieinander. Altingen steht mit 35 Punkten auf Rang neun, Reutlingen mit 40 Punkten auf Rang sieben. Das Hinspiel gewann Altingen/Entringen mit 3:1 klar, doch seitdem hat sich die Tabellensituation verändert. Reutlingen reist als besser platzierte Mannschaft an und wird den Heimvorteil der Gastgeber nicht unterschätzen dürfen. Für Altingen wäre ein Heimsieg eine Chance, die Lücke zur oberen Tabellenhälfte zu verkürzen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Gomaringen Gomaringen TSV Ofterdingen Ofterdingen 15:00 PUSH

Gomaringen liegt mit 40 Punkten auf Rang acht, Ofterdingen steht mit 34 Punkten auf Platz zwölf. Das Hinspiel holte sich Ofterdingen klar mit 3:0 – eine Niederlage, die Gomaringen diesmal auf eigenem Platz unbedingt vergessen machen will. Der Heimvorteil und die bessere Tabellenposition sprechen für die Gastgeber, doch Ofterdingen hat gezeigt, dass es in dieser Begegnung durchaus mithalten kann. Ein Sieg würde Gomaringen in der Tabelle weiter nach oben bringen, während Ofterdingen mit einem Erfolg Anschluss ans Mittelfeld sucht.

Das Spitzspiel des Spieltages. Tabellenführer SGM Dettingen/Glems empfängt den Tabellendritten TSV Hirschau – und der Druck liegt vor allem auf dem Spitzenreiter. Mit 63 Punkten und fünf Zählern Vorsprung auf Verfolger VfL Pfullingen II ist Dettingen/Glems auf gutem Kurs, doch ein Ausrutscher würde das Titelrennen wieder öffnen. Hirschau reist mit 53 Punkten an und hat im Hinspiel bereits eindrucksvoll bewiesen, was möglich ist: Die Partie endete 4:2 für Hirschau. Das gibt dem Gast Mut – und dem Gastgeber eine zusätzliche Motivation, es diesmal besser zu machen. Ein Sieg für Dettingen/Glems wäre ein großer Schritt in Richtung Meistertitel.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen TSV Sickenhausen Sickenhausen 15:00 PUSH

Genkingen steht mit 29 Punkten auf Rang 13, Sickenhausen belegt mit 45 Punkten Platz vier. Das Hinspiel gewann Sickenhausen mit 2:0 – und die Ausgangslage spricht auch diesmal klar für die Gäste. Sickenhausen befindet sich in starker Verfassung und hat die obere Tabellenhälfte fest im Blick. Für Genkingen geht es darum, auf eigenem Platz eine bessere Vorstellung als im Hinspiel zu zeigen und Punkte im Kampf um einen gesicherten Platz zu sammeln.