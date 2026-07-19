Bezirksliga Alb: Der Spielplan steht fest und ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

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Der Spielplan der Bezirksliga Alb für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.

1. Spieltag

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSG Tübingen II

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Genkingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV Walddorf

So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Gomaringen

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Ofterdingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Sickenhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Holzelfingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Hirschau



2. Spieltag

So., 16.08.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SSC Tübingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Sondelfingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - VfL Pfullingen II

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SGM Altingen/Entringen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SG Reutlingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Walddorf - TSG Upfingen

So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV Pfrondorf

So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Neustetten - SV 03 Tübingen





3. Spieltag

So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SV Walddorf

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Gomaringen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Ofterdingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Sickenhausen

So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Holzelfingen

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV Neustetten

So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSG Tübingen II

So., 23.08.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Genkingen



4. Spieltag

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SGM Altingen/Entringen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SG Reutlingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSG Upfingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SV Pfrondorf

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Walddorf - SSC Tübingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Hirschau

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Sondelfingen

So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Neustetten - VfL Pfullingen II





5. Spieltag

So., 06.09.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Genkingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Ofterdingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Sickenhausen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Holzelfingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Neustetten

So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SV 03 Tübingen

So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - SV Walddorf

So., 06.09.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Gomaringen



6. Spieltag

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSG Upfingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SV Pfrondorf

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SSC Tübingen

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Hirschau

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Walddorf - TSG Tübingen II

So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - VfL Pfullingen II

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SGM Altingen/Entringen

So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Neustetten - SG Reutlingen



7. Spieltag

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SSC Tübingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Hirschau

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSG Tübingen II

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Genkingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SGM Altingen/Entringen

So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SG Reutlingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSG Upfingen

So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Neustetten - SV Pfrondorf



8. Spieltag

So., 27.09.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Gomaringen

So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Holzelfingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - SV Neustetten

So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV 03 Tübingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Sondelfingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV Walddorf

So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Ofterdingen

So., 27.09.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Sickenhausen



9. Spieltag

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SV Pfrondorf - SV 03 Tübingen

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSG Upfingen - TSV Sondelfingen

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SG Reutlingen - VfL Pfullingen II

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SV Walddorf - TSV Gomaringen

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSV Genkingen - TSV Ofterdingen

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSG Tübingen II - TSV Sickenhausen

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSV Hirschau - TSV Holzelfingen

Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SSC Tübingen - SV Neustetten



10. Spieltag

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSG Tübingen II

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Genkingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SV Walddorf

So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SG Reutlingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSG Upfingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV Pfrondorf

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SSC Tübingen

So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Hirschau



11. Spieltag

So., 11.10.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SV Neustetten

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - VfL Pfullingen II

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - SGM Altingen/Entringen

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Ofterdingen

So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Sickenhausen

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Holzelfingen

So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - SV 03 Tübingen

So., 11.10.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Sondelfingen



12. Spieltag

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SV Walddorf

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Gomaringen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSG Upfingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Pfrondorf

So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SSC Tübingen

So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Hirschau

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSG Tübingen II

So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Genkingen



13. Spieltag

So., 25.10.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Sondelfingen

So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SG Reutlingen

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Sickenhausen

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Holzelfingen

So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Walddorf - SV Neustetten

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV 03 Tübingen

So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - VfL Pfullingen II

So., 25.10.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - SGM Altingen/Entringen



14. Spieltag

So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Ofterdingen

So., 01.11.26 14:30 Uhr TSG Upfingen - SV Pfrondorf

So., 01.11.26 14:30 Uhr SG Reutlingen - SSC Tübingen

So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Neustetten - TSV Gomaringen

So., 01.11.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSG Tübingen II

So., 01.11.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Genkingen

So., 01.11.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SV Walddorf

So., 01.11.26 17:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Hirschau



15. Spieltag

So., 08.11.26 12:30 Uhr TSG Tübingen II - SGM Altingen/Entringen

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Holzelfingen

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Ofterdingen - SV Neustetten

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Gomaringen - SV 03 Tübingen

So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Walddorf - TSV Sondelfingen

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Genkingen - VfL Pfullingen II

So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Hirschau - SG Reutlingen

So., 08.11.26 14:30 Uhr SSC Tübingen - TSG Upfingen



16. Spieltag

So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Pfrondorf - SSC Tübingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr TSG Upfingen - TSV Hirschau

So., 15.11.26 14:30 Uhr SG Reutlingen - TSG Tübingen II

So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Genkingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen II - SV Walddorf

So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Gomaringen

So., 15.11.26 14:30 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Ofterdingen

So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Neustetten - TSV Sickenhausen



17. Spieltag

So., 22.11.26 12:30 Uhr TSG Tübingen II - TSG Upfingen

So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Neustetten

So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Sickenhausen - SV 03 Tübingen

So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Sondelfingen

So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Gomaringen - VfL Pfullingen II

So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Walddorf - SGM Altingen/Entringen

So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Genkingen - SG Reutlingen

So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Hirschau - SV Pfrondorf



18. Spieltag

So., 29.11.26 12:30 Uhr TSG Tübingen II - SV Pfrondorf

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Genkingen - TSG Upfingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Walddorf - SG Reutlingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Gomaringen - SGM Altingen/Entringen

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Ofterdingen - VfL Pfullingen II

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Sondelfingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV 03 Tübingen

So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Hirschau - SSC Tübingen



19. Spieltag

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Holzelfingen

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Sickenhausen

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Ofterdingen

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Gomaringen

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr TSG Upfingen - SV Walddorf

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Genkingen

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SSC Tübingen - TSG Tübingen II

Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV 03 Tübingen - SV Neustetten



20. Spieltag

So., 28.02.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Hirschau

So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Walddorf - SV Pfrondorf

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSG Upfingen

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SG Reutlingen

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SGM Altingen/Entringen

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - VfL Pfullingen II

So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Sondelfingen

So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - SSC Tübingen



21. Spieltag

So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Holzelfingen

So., 07.03.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Sickenhausen

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Ofterdingen

So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Gomaringen

So., 07.03.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - SV Walddorf

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Genkingen

So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV 03 Tübingen

So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SV Neustetten



22. Spieltag

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SV Pfrondorf

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSG Upfingen

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SG Reutlingen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Neustetten - SGM Altingen/Entringen

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - VfL Pfullingen II

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSG Tübingen II

So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Hirschau

So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SSC Tübingen



23. Spieltag

So., 21.03.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SV Walddorf

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Holzelfingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Sickenhausen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Ofterdingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Gomaringen

So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Sondelfingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV 03 Tübingen

So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV Neustetten



24. Spieltag

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Pfrondorf

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr SV Neustetten - TSG Upfingen

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr SV 03 Tübingen - SG Reutlingen

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Sondelfingen - SGM Altingen/Entringen

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr SV Walddorf - TSV Genkingen

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Gomaringen - TSG Tübingen II

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Hirschau

Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Sickenhausen - SSC Tübingen



25. Spieltag

So., 04.04.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Ofterdingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Holzelfingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Sickenhausen

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Gomaringen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - VfL Pfullingen II

So., 04.04.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Sondelfingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - SV 03 Tübingen

So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SV Neustetten



26. Spieltag

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SV Pfrondorf

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSG Upfingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SG Reutlingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SV Walddorf

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Genkingen

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSG Tübingen II

So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Hirschau

So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Neustetten - SSC Tübingen



27. Spieltag

So., 18.04.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Holzelfingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Sickenhausen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Ofterdingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - SGM Altingen/Entringen

So., 18.04.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - VfL Pfullingen II

So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Sondelfingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - SV 03 Tübingen

So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - SV Neustetten



28. Spieltag

So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SV Pfrondorf

So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSG Upfingen

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Gomaringen

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SV Walddorf

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Genkingen

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Neustetten - TSG Tübingen II

So., 25.04.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Hirschau

So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SSC Tübingen



29. Spieltag

So., 02.05.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SV 03 Tübingen

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Holzelfingen

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Sickenhausen

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - SG Reutlingen

So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SGM Altingen/Entringen

So., 02.05.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - VfL Pfullingen II

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Sondelfingen

So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV Neustetten



30. Spieltag

So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV Pfrondorf

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Ofterdingen

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Gomaringen

So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Neustetten - SV Walddorf

So., 09.05.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Genkingen

So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSG Tübingen II

So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Hirschau

So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SSC Tübingen



31. Spieltag

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Holzelfingen

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr SV Pfrondorf - TSG Upfingen

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr SSC Tübingen - SG Reutlingen

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Hirschau - SGM Altingen/Entringen

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSG Tübingen II - VfL Pfullingen II

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Genkingen - TSV Sondelfingen

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr SV Walddorf - SV 03 Tübingen

Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Gomaringen - SV Neustetten



32. Spieltag

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Sickenhausen

So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Ofterdingen

So., 23.05.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Gomaringen

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV Walddorf

So., 23.05.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Genkingen

So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSG Tübingen II

So., 23.05.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Hirschau

So., 23.05.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - SSC Tübingen



33. Spieltag

So., 30.05.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SG Reutlingen

So., 30.05.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - SV Pfrondorf

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSG Upfingen

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - SGM Altingen/Entringen

So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Walddorf - VfL Pfullingen II

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Sondelfingen

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SV 03 Tübingen

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SV Neustetten



34. Spieltag

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Neustetten - TSV Holzelfingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Sickenhausen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Ofterdingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Gomaringen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Walddorf

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Reutlingen - TSV Genkingen

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSG Upfingen - TSG Tübingen II

Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Pfrondorf - TSV Hirschau