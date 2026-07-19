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Bezirksliga Alb: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Alb für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSG Tübingen II
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Genkingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV Walddorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Gomaringen
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Ofterdingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Sickenhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Holzelfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Hirschau
2. Spieltag
So., 16.08.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SSC Tübingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Sondelfingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - VfL Pfullingen II
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SGM Altingen/Entringen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SG Reutlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Walddorf - TSG Upfingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV Pfrondorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Neustetten - SV 03 Tübingen
3. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SV Walddorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Gomaringen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Ofterdingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Sickenhausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Holzelfingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV Neustetten
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSG Tübingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Genkingen
4. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SGM Altingen/Entringen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SG Reutlingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSG Upfingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SV Pfrondorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Walddorf - SSC Tübingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Hirschau
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Sondelfingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Neustetten - VfL Pfullingen II
5. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Genkingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Ofterdingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Sickenhausen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Holzelfingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Neustetten
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SV 03 Tübingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - SV Walddorf
So., 06.09.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Gomaringen
6. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSG Upfingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SV Pfrondorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SSC Tübingen
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Hirschau
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Walddorf - TSG Tübingen II
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - VfL Pfullingen II
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SGM Altingen/Entringen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Neustetten - SG Reutlingen
7. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SSC Tübingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Hirschau
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSG Tübingen II
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Genkingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SGM Altingen/Entringen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SG Reutlingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSG Upfingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Neustetten - SV Pfrondorf
8. Spieltag
So., 27.09.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Gomaringen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Holzelfingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - SV Neustetten
So., 27.09.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV 03 Tübingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Sondelfingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV Walddorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Ofterdingen
So., 27.09.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Sickenhausen
9. Spieltag
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SV Pfrondorf - SV 03 Tübingen
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSG Upfingen - TSV Sondelfingen
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SG Reutlingen - VfL Pfullingen II
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SV Walddorf - TSV Gomaringen
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSV Genkingen - TSV Ofterdingen
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSG Tübingen II - TSV Sickenhausen
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr TSV Hirschau - TSV Holzelfingen
Mi., 30.09.26 18:30 Uhr SSC Tübingen - SV Neustetten
10. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSG Tübingen II
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Genkingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SV Walddorf
So., 04.10.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SG Reutlingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSG Upfingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV Pfrondorf
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SSC Tübingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Hirschau
11. Spieltag
So., 11.10.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SV Neustetten
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - VfL Pfullingen II
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSG Upfingen - SGM Altingen/Entringen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Ofterdingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Sickenhausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Holzelfingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - SV 03 Tübingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Sondelfingen
12. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SV Walddorf
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Gomaringen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSG Upfingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Pfrondorf
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SSC Tübingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Hirschau
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSG Tübingen II
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Genkingen
13. Spieltag
So., 25.10.26 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Sondelfingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SG Reutlingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Sickenhausen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Holzelfingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Walddorf - SV Neustetten
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV 03 Tübingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Hirschau - VfL Pfullingen II
So., 25.10.26 15:00 Uhr SSC Tübingen - SGM Altingen/Entringen
14. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Ofterdingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSG Upfingen - SV Pfrondorf
So., 01.11.26 14:30 Uhr SG Reutlingen - SSC Tübingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Neustetten - TSV Gomaringen
So., 01.11.26 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSG Tübingen II
So., 01.11.26 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Genkingen
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SV Walddorf
So., 01.11.26 17:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Hirschau
15. Spieltag
So., 08.11.26 12:30 Uhr TSG Tübingen II - SGM Altingen/Entringen
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Holzelfingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Ofterdingen - SV Neustetten
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Gomaringen - SV 03 Tübingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SV Walddorf - TSV Sondelfingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Genkingen - VfL Pfullingen II
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Hirschau - SG Reutlingen
So., 08.11.26 14:30 Uhr SSC Tübingen - TSG Upfingen
16. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Pfrondorf - SSC Tübingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSG Upfingen - TSV Hirschau
So., 15.11.26 14:30 Uhr SG Reutlingen - TSG Tübingen II
So., 15.11.26 14:30 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Genkingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr VfL Pfullingen II - SV Walddorf
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Gomaringen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Ofterdingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Neustetten - TSV Sickenhausen
17. Spieltag
So., 22.11.26 12:30 Uhr TSG Tübingen II - TSG Upfingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Neustetten
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Sickenhausen - SV 03 Tübingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Sondelfingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Gomaringen - VfL Pfullingen II
So., 22.11.26 14:30 Uhr SV Walddorf - SGM Altingen/Entringen
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Genkingen - SG Reutlingen
So., 22.11.26 14:30 Uhr TSV Hirschau - SV Pfrondorf
18. Spieltag
So., 29.11.26 12:30 Uhr TSG Tübingen II - SV Pfrondorf
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Genkingen - TSG Upfingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Walddorf - SG Reutlingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Gomaringen - SGM Altingen/Entringen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Ofterdingen - VfL Pfullingen II
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Sondelfingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV 03 Tübingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr TSV Hirschau - SSC Tübingen
19. Spieltag
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Holzelfingen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Sickenhausen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Ofterdingen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Gomaringen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr TSG Upfingen - SV Walddorf
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Genkingen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SSC Tübingen - TSG Tübingen II
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SV 03 Tübingen - SV Neustetten
20. Spieltag
So., 28.02.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Hirschau
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Walddorf - SV Pfrondorf
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSG Upfingen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SG Reutlingen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SGM Altingen/Entringen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - VfL Pfullingen II
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Sondelfingen
So., 28.02.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - SSC Tübingen
21. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSV Holzelfingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Sickenhausen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Ofterdingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Gomaringen
So., 07.03.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - SV Walddorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Genkingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV 03 Tübingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SV Neustetten
22. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SV Pfrondorf
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSG Upfingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - SG Reutlingen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Neustetten - SGM Altingen/Entringen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - VfL Pfullingen II
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSG Tübingen II
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Hirschau
So., 14.03.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SSC Tübingen
23. Spieltag
So., 21.03.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SV Walddorf
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - TSV Holzelfingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Sickenhausen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Ofterdingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Gomaringen
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Sondelfingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV 03 Tübingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV Neustetten
24. Spieltag
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Holzelfingen - SV Pfrondorf
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr SV Neustetten - TSG Upfingen
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr SV 03 Tübingen - SG Reutlingen
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Sondelfingen - SGM Altingen/Entringen
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr SV Walddorf - TSV Genkingen
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Gomaringen - TSG Tübingen II
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Hirschau
Mi., 31.03.27 18:30 Uhr TSV Sickenhausen - SSC Tübingen
25. Spieltag
So., 04.04.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Ofterdingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - TSV Holzelfingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Sickenhausen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Gomaringen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - VfL Pfullingen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Sondelfingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - SV 03 Tübingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SV Neustetten
26. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - SV Pfrondorf
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSG Upfingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SG Reutlingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - SV Walddorf
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Genkingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSG Tübingen II
So., 11.04.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Hirschau
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Neustetten - SSC Tübingen
27. Spieltag
So., 18.04.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - TSV Holzelfingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - TSV Sickenhausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Ofterdingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - SGM Altingen/Entringen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - VfL Pfullingen II
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - TSV Sondelfingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - SV 03 Tübingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - SV Neustetten
28. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - SV Pfrondorf
So., 25.04.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSG Upfingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Gomaringen
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SV Walddorf
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Genkingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Neustetten - TSG Tübingen II
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Hirschau
So., 25.04.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SSC Tübingen
29. Spieltag
So., 02.05.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SV 03 Tübingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Walddorf - TSV Holzelfingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Sickenhausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - SG Reutlingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Pfrondorf - SGM Altingen/Entringen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - VfL Pfullingen II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSV Sondelfingen
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - SV Neustetten
30. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - SV Pfrondorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - TSV Ofterdingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Gomaringen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Neustetten - SV Walddorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Genkingen
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - TSG Tübingen II
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Hirschau
So., 09.05.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - SSC Tübingen
31. Spieltag
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Ofterdingen - TSV Holzelfingen
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr SV Pfrondorf - TSG Upfingen
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr SSC Tübingen - SG Reutlingen
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Hirschau - SGM Altingen/Entringen
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSG Tübingen II - VfL Pfullingen II
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Genkingen - TSV Sondelfingen
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr SV Walddorf - SV 03 Tübingen
Mi., 12.05.27 18:30 Uhr TSV Gomaringen - SV Neustetten
32. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Holzelfingen - TSV Sickenhausen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Neustetten - TSV Ofterdingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Gomaringen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Sondelfingen - SV Walddorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Genkingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr SGM Altingen/Entringen - TSG Tübingen II
So., 23.05.27 15:00 Uhr SG Reutlingen - TSV Hirschau
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSG Upfingen - SSC Tübingen
33. Spieltag
So., 30.05.27 13:00 Uhr TSG Tübingen II - SG Reutlingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SSC Tübingen - SV Pfrondorf
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Hirschau - TSG Upfingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Genkingen - SGM Altingen/Entringen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Walddorf - VfL Pfullingen II
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Gomaringen - TSV Sondelfingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Ofterdingen - SV 03 Tübingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Sickenhausen - SV Neustetten
34. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Neustetten - TSV Holzelfingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV 03 Tübingen - TSV Sickenhausen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSV Sondelfingen - TSV Ofterdingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr VfL Pfullingen II - TSV Gomaringen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SGM Altingen/Entringen - SV Walddorf
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SG Reutlingen - TSV Genkingen
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr TSG Upfingen - TSG Tübingen II
Sa., 05.06.27 15:30 Uhr SV Pfrondorf - TSV Hirschau