Bezirksliga Alb: 6:0-Gala, 6:2-Torfestival, Last-Minute-Ausgleich

Die TSG Tübingen II, die als einziges Team der Liga völlig unverändert in die Saison gestartet war, musste sich beim SV Pfrondorf geschlagen geben. Lukas Wittlinger brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung, ehe Daniel Schreier in der 61. Minute auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Raul Hernandez Alvarez in der 80. Minute noch einmal auf 2:1, doch zu mehr reichte es für die Tübinger Reserve nicht mehr. Für den SV Pfrondorf unter Trainer Marvin Heim, der mit einem verkleinerten Aufgebot ohne Neuzugänge in die Saison gegangen war, ist der Auftaktsieg gegen die konstant gebliebene TSG Tübingen II ein echter Achtungserfolg.

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Ein spannendes Hin und Her lieferten sich die TSG Upfingen und der TSV Genkingen. Genkingen legte früh vor und ging bereits in der 2. Minute in Führung, ehe Daniel Saur in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. Doch die TSG, die im Sommer mit Kontinuität und ohne jeden Abgang in die Saison gegangen war, kam durch André Glück kurz vor der Pause (45.+1) zum Anschluss. Nach dem Wiederanpfiff schien David Klemenz mit dem 1:3 (49.) die Entscheidung herbeizuführen, doch Upfingen gab nicht auf: In der Schlussphase reduzierte Sven Endler (90.+2) noch einmal auf 2:3, ehe der Schlusspfiff ertönte. Für den TSV Genkingen unter Trainer Marco Knoll ist es ein hart erkämpfter, aber verdienter Auswärtssieg zum Auftakt, während sich Upfingen trotz der Niederlage zumindest mit einer starken Schlussphase für die kommenden Aufgaben empfiehlt.

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Der SV Walddorf, der ohne einen einzigen Neuzugang in die Saison gestartet war, entführte die drei Punkte aus Reutlingen. Andreas Bäuerle brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung, ehe der eingewechselte Laurin Walker in der 52. Minute mit dem 0:2 den Deckel drauf machte. Die im Sommer personell deutlich aufgerüstete SG Reutlingen unter Spielertrainer Zvonimir Kvesic blieb dabei über 90 Minuten harmlos und kassierte trotz sieben Neuzugängen eine Auftaktniederlage vor eigenem Publikum. Für den SV Walddorf, dessen Kader über den Sommer weitgehend zusammengehalten hatte, war es dagegen ein gelungener Start in die neue Spielzeit. ---

Ein spätes Drama gab es im Duell der SGM Altingen/Entringen mit dem TSV Gomaringen. Dogukan Kilicaslan, ebenfalls erst im Sommer von der SGM Felldorf/Bierlingen gekommen, brachte die Gastgeber in der 64. Minute in Führung und schien der SGM den ersten Saisonsieg zu bescheren. Doch tief in der Nachspielzeit, in der 90.+6. Minute, verwandelte der eingewechselte Fabian Geiser einen Foulelfmeter zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich für den völlig neu formierten Gomaringer Kader. Für Trainer Sevket Gencaban, der im Sommer neun Zu- und sieben Abgänge zu verkraften hatte, ist der Punktgewinn in extremis ein guter erster Schritt, um die Mannschaft trotz des Umbruchs schnell zu stabilisieren. Die SGM Altingen/Entringen wird sich indes ärgern, den ersten Sieg der neuen Trainer-Ära von Steffen Reichert und Kevin Hartmann in der Schlussphase noch aus der Hand gegeben zu haben. ---

Der personell komplett umgekrempelte VfL Pfullingen II von Trainer Benjamin Hübner zeigte sich von der eigenen Achterbahn im Sommer völlig unbeeindruckt und feierte einen deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den TSV Ofterdingen. Elias Lachenmann brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, ehe Neuzugang Bennett Werz, erst im Sommer vom FC Engstingen gekommen, mit gleich drei Treffern (32., 61., 76.) zum überragenden Mann der Partie avancierte. Ofterdingens einziger Lichtblick war der Anschlusstreffer von Isaak Blockhaus unmittelbar nach dem Seitenwechsel zum 2:1 (46.), doch mehr war für die Gäste, die im Sommer eigentlich deutlich verstärkt in die Saison gegangen waren, an diesem Tag nicht drin. Für Pfullingen II, das über den Sommer zehn Abgänge zu verkraften hatte, ist der klare Auftaktsieg mit dem eingebauten Neuzugang Werz ein vielversprechendes Signal. ---

Deutlich knapper ging es im Duell zweier Teams zu, die im Sommer stark umgebaut hatten. Der TSV Sondelfingen, ebenfalls Aufsteiger und im Sommer mit gleich fünf Neuzugängen aus den eigenen Reihen verstärkt, entführte die drei Punkte aus Sickenhausen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Malte Priewe in der 60. Minute. Vor 253 Zuschauern unter der Leitung von Schiedsrichter Florian Schachtschneider blieb es bei diesem knappen Ergebnis, auch wenn beide Mannschaften noch mehrfach wechselten, um neue Impulse zu setzen. Für Sickenhausen, das mit Trainer-Duo Manuel Geiger und Paul Philipp Prochiner in die Saison gestartet war, ist die Auftaktniederlage ein Dämpfer – Sondelfingen dagegen kann mit dem ersten Sieg als Aufsteiger hochzufrieden sein. ---

Ein Torfestival gab es auch beim SV 03 Tübingen, der den Aufsteiger TSV Holzelfingen deutlich mit 6:2 bezwang. Moubinou Saliou war dabei der überragende Mann des Nachmittags: Mit drei Treffern (6., 12., 31.) legte er den Grundstein für den klaren Heimsieg, ehe Moritz Scholl in der 19. Minute auf 3:0 erhöhte. Nach der Pause sorgte Mika Hänsel (64.) für die endgültige Vorentscheidung zum 5:0. Erst danach kam Holzelfingen durch Felix Taxis (82.) noch zum Anschluss, ehe der eingewechselte Yassine Messaoudi (87.) für den SV 03 den 6:1 herstellte und Taxis (88.) mit dem 6:2 den Schlusspunkt setzte. Für den SV 03, der im Sommer ohne einen einzigen Abgang und mit gezielten Verstärkungen wie Nathan Cuflom und Alessandro Leoniello angetreten war, ein Auftakt nach Maß. Holzelfingen muss trotz der Höhe der Niederlage nicht verzagen – für einen Aufsteiger war das Debüt in der neuen Klasse zumindest kämpferisch, auch wenn spielerisch noch deutlich Luft nach oben ist. ---