 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Alb 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bezirksliga Alb
TSG Tübingen II
VfL Pfullingen II
SV 03 Tübin.
SV Walddorf

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Alb: Teilnehmer 2026/27

  1. TSG Tübingen II

  2. VfL Pfullingen II

  3. SV 03 Tübingen

  4. SV Walddorf

  5. TSV Ofterdingen

  6. TSV Gomaringen

  7. SG Reutlingen

  8. SV Pfrondorf

  9. TSG Upfingen

  10. SGM Altingen/Entringen

  11. TSV Genkingen

  12. TSV Hirschau

  13. TSV Sickenhausen

  14. TSV Holzelfingen (Aufsteiger)

  15. TSV Sondelfingen (Aufsteiger)

  16. SV Neustetten (Aufsteiger)

  17. SSC Tübingen (Absteiger)

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