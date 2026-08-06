Bezirksliga Alb: 17 Teams zwischen Hoffnung und Bangen

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Die Spannung steigt spürbar: Vor dem Start in die Saison 2026/2027 steht den 17 Vereinen in der Bezirksliga Alb eine hochintensive Spielzeit bevor, in der pure Leidenschaft, Nervenkitzel und kompromissloser Kampfgeist aufeinandertreffen. Während dem Meister der direkte Aufstieg in die Landesliga winkt und der Tabellenzweite die Chance über die Aufstiegsrelegation erhält, droht am Tabellenende ein unerbittlicher Kampf. Der Tabellendreizehnte muss wahrscheinlich in die kräftezehrende Abstiegsrelegation, während die Ränge 14, 15, 16 und 17 voraussichtlich den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten müssen.

Die TSG Tübingen II geht unter der Regie von Trainer Gunnar Erz vollkommen unverändert in die neue Saison. Der Kader verzeichnet bislang weder Zugänge noch Abgänge. Zum Saisonauftakt tritt die Mannschaft am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, auswärts beim SV Pfrondorf an.

Der SV 03 Tübingen vertraut auf das Trainer-Duo Patrik Bölzle und Heiko Necker. Die Mannschaft verzeichnet keine Abgänge und konnte sich gezielt verstärken: Nathan Cuflom und Alessandro Leoniello stoßen von der TSG Balingen II zum Team, Mark Shevchyk kommt von der TSG Tübingen und Laldaogo Hashim Hamed Segueda wechselt vom VfL/TSKV Oker nach Tübingen. Zum Auftakt empfängt das Team am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, zu Hause den TSV Holzelfingen.

Bei der zweiten Mannschaft des VfL Pfullingen zieht Trainer Benjamin Hübner die Fäden an der Seitenlinie. Der Kader weist eine enorme Dynamik auf: Als Neuzugänge schließen sich Bennett Werz vom FC Engstingen, Ante Boras vom SV Croatia Reutlingen sowie Luke Rohde vom TSV Sondelfingen dem Team an. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Abgänge, denn Paul Eisele wechselt zum FC Engstingen, Tobias Hankiewicz beendet seine Karriere, Elias Victor und Bilal Ben Guia ziehen weiter zum SV Croatia Reutlingen, Patrick Krause schließt sich der SGM Dettingen/Glems an, Atakan Ates geht zum Anadolu SV Reutlingen, Hendrik Ulm wechselt zum TSV Neckartailfingen, Filip Ivica Vukelic pausiert, Rico Däschler schließt sich dem TSV Linsenhofen an und Maximilian Mez wechselt zur TG Gönningen II. Das erste Pflichtspiel bestreitet die Mannschaft am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, im Heimspiel gegen den TSV Ofterdingen.

Kompakter Kader beim SV Walddorf

Trainer Sven Pichler muss beim SV Walddorf ohne Neuzugänge in die neue Spielzeit starten, da der Verein keine Zugänge meldet. Den Kader verlassen haben hingegen Max Schraitle und Robin Schraitle, die sich beide der SGM Höllbach angeschlossen haben, sowie Philipp Cus, der zur TG Gönningen wechselte. Ihr erstes Spiel bestreitet die Elf am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, auswärts bei der SG Reutlingen.

Der TSV Ofterdingen stellt sich neu auf

An der Seitenlinie des TSV Ofterdingen steht Trainer Andreas Beyerle. Der Verein verzeichnet als Zugänge Jannik Koch von der SGM Trillfingen/Stetten/Haigerloch, Elias Ruoff und Giuseppe Saliano von der TSG Tübingen, Filip Tomic vom TSV Frommern sowie Leon Beyerle vom TSV Dettingen/Rottenburg. Dem stehen zwei Abgänge gegenüber: Lukas Neth wechselte zum SV Dotternhausen und Samuel Schmid schloss sich dem SV Nehren an. Am 1. Spieltag tritt der TSV Ofterdingen am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, auswärts beim VfL Pfullingen II an.

Hohe Fluktuation beim TSV Gomaringen

Der TSV Gomaringen geht mit Trainer Sevket Gencaban in die Spielzeit und erlebte eine gewaltige Fluktuation im Kader. Als Zugänge verstärken Massimo Imperatore vom TuS Metzingen, Stefan Seidel vom FC Rottenburg, Emilian Lück von der TSG Tübingen, Pashalis Ouzounis vom GSV Hellas Reutlingen, Leon Höpfner und Moses Langer vom SV Wannweil, Ioannis Atmatzidis vom TV Derendingen, Valentin Kirschenmann vom TSV Grombühl sowie Jan Mauthe von der SG Gomaringen / SV Nehren / Dußlingen die Mannschaft. Den Verein verlassen haben Panagiotis Nakos durch sein Karriereende, Ralf Wohlbold mit unbekanntem Ziel, Valerio Vitale zum VfB Bodelshausen, Leon Mohl zu den Sportfreunden Dußlingen, Christos Sarantidis zum TSV Gomaringen II, Benjamin Lever zur SGM Machtolsheim/Merklingen und Berkay Eren zum TuS Metzingen. Ihr erstes Spiel absolviert die Mannschaft am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, auswärts bei der SGM Altingen/Entringen.

Frischer Wind für die SG Reutlingen

Unter der Leitung von Trainer Zvonimir Kvesic nimmt die SG Reutlingen die Saison in Angriff. Neu im Kader sind David Petrosyan, Mohammed Baker und Sohaib Sendani, die alle ohne bisherigen Verein verzeichnet sind, sowie Marcel Ezewele vom TSV Mähringen, Muhammet Özbakir und Serhan Akyürek vom Anadolu SV Reutlingen und Gaoussou Saganogo von den SF 02 Reutlingen. Verabschiedet haben sich Simon Hanle zum SV Zainingen und Jules Stern zum SV Ohmenhausen. Das erste Punktspiel steigt am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, zu Hause gegen den SV Walddorf.

Verkleinertes Aufgebot beim SV Pfrondorf

Beim SV Pfrondorf trägt Trainer Marvin Heim die Verantwortung. Das Team geht ohne Neuzugänge in die Saison, musste jedoch zwei Abgänge hinnehmen: Sowohl Franz Hummel als auch Oussam Mohamada haben sich dem TSV Grafenberg angeschlossen. Das erste Spiel bestreitet die Elf am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, im Heimspiel gegen die TSG Tübingen II.

Gezielte Rüstung bei der TSG Upfingen

Die TSG Upfingen setzt auf Kontinuität mit Trainer Stefan Baisch. Der Kader verzeichnet keinerlei Abgänge und wird durch zwei Verstärkungen bereichert: Samid Eminov wechselt vom BFC Pfullingen und Ricco Seiffert kommt vom TSV Wittlingen. Das erste Saisonspiel absolviert die Mannschaft am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, zu Hause gegen den TSV Genkingen.

Das neue Gesicht der SGM Altingen/Entringen

Die SGM Altingen/Entringen geht mit dem Trainer-Duo Steffen Reichert und Kevin Hartmann an den Start. Neu im Team sind Dogukan Kilicaslan von der SGM Felldorf/Bierlingen, Hannes Maier vom SV Oberndorf 1924 und Kevin Kircher vom SV Hailfingen. Den Verein verlassen haben Nico Appelt in Richtung VfL Herrenberg sowie Lorenz Wanner, der seine Karriere beendete. Die erste Partie steht am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, im Heimspiel gegen den TSV Gomaringen auf dem Programm.

Fokus auf Punktlandung beim TSV Genkingen

Der TSV Genkingen geht mit Trainer Marco Knoll in die Spielzeit. Der Verein vermeldet Matthias Löffler von der SGM Ringingen/Killertal als einzigen Neuzugang, während Alex Holder als einziger Abgang zur SG Steinhilben/Trochtelfingen gewechselt ist. Zum Auftakt bestreitet das Team am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, sein erstes Spiel auswärts bei der TSG Upfingen.

Der TSV Hirschau vertraut auf bewährte Kräfte

Trainer Marco Calderaro führt den TSV Hirschau durch die neue Saison. Der Kader verzeichnet keine Zugänge, muss aber zwei Abgänge verkraften: Daniel Knop hat sich der TG Gönningen angeschlossen und Daniel Genuardi wechselte zum FC Rottenburg. Zum Auftakt muss die Mannschaft am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, auswärts beim SSC Tübingen antreten.

Abstiegsgefahr bannen beim TSV Sickenhausen

Beim TSV Sickenhausen tragen die Trainer Manuel Geiger und Paul Philipp Prochiner die Verantwortung. Als Zugänge wurden Kotaiba Mawardi vom TSV Oferdingen und Pascal Potye von der SG Degerschlacht/Sickenhausen verpflichtet. Als einzigen Abgang verzeichnet die Mannschaft Danny Läpple, der zum VfL Pfullingen gewechselt ist. Das erste Pflichtspiel findet am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, zu Hause gegen den TSV Sondelfingen statt.

Der Aufsteiger TSV Holzelfingen rüstet auf

Aufsteiger TSV Holzelfingen geht mit Trainer Sven Bahnmüller in die neue Klasse. Der Klub vermeldet keinen einzigen Abgang und hat sich breiter aufgestellt: Nils Brändle kommt vom SV Würtingen, während Dean Berisa, Justin Igl, Matthias Sautter, Jaime Piechatzek, Luca Igl, Vlad Ene und Julian Blickle jeweils ohne bisherigen Verein zum Team stoßen. Das erste Spiel in der neuen Liga bestreitet der Neuling am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, auswärts beim SV 03 Tübingen.

Interne Verstärkungen beim TSV Sondelfingen

Ebenfalls als Aufsteiger geht der TSV Sondelfingen unter der Führung von Trainer Philipp Staneker an den Start. Als Zugänge werden Nikita Sutter, Samuel Engelhardt, Robin Beck, Benedikt Pelz und Patrick Pietzuch aus dem eigenen TSV Sondelfingen geführt sowie Luis Hebenstreit vom SV Wannweil. Einziger Abgang ist Luke Rohde, der sich dem VfL Pfullingen II angeschlossen hat. Ihr erstes Saisonspiel absolviert die Mannschaft am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, auswärts beim TSV Sickenhausen.

Unveränderte Aufstiegseuphorie beim SV Neustetten

Auch Aufsteiger SV Neustetten wird von Trainer Rafael Rees betreut. Der Kader bleibt vollständig zusammen: Der Verein verzeichnet weder Neuzugänge noch Abgänge. Laut Spielplan des 1. Spieltags ist der SV Neustetten am Sonntag, den 09.08.2026, spielfrei und bestreitet an diesem Wochenende kein Spiel.

Neuanfang beim Absteiger SSC Tübingen

Landesliga-Absteiger SSC Tübingen möchte unter Trainer Ali Cetin den Neuanfang wagen. Der Verein verstärkt sich mit Ardit Sulejmani und Sahcan Izgi von der U19 der TSG Balingen sowie Burak Dursun vom SV Nehren. Als Abgang steht Berke Civelek fest, der zum TV Echterdingen wechselte. Das erste Spiel der Saison bestreitet der Klub am Sonntag, den 09.08.2026 um 15:00 Uhr, zu Hause gegen den TSV Hirschau.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net