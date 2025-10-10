 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Andrea Wahl

Bezirksliga-Alarm: SGM Kreßberg fordert Spitzenreiter SV Allmersbach

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BL Rems/Murr/Hall
Breuningsw.
U`münkheim
TSV Gaildorf
Obersontheim

Der achte Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verspricht packende Duelle sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller. Spitzenreiter SV Allmersbach muss auswärts bestehen, während Verfolger TSV Gaildorf und TSV Schmiden ihre Positionen festigen wollen. Gleichzeitig stehen Teams wie TSV Michelfeld und SV Breuningsweiler vor schwierigen Aufgaben, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.

---

´

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
15:00

SV Unterweissach trifft auf SV Breuningsweiler. Unterweissach will nach einer deutlichen Pleite wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden, Breuningsweiler hingegen kämpft um wertvolle Punkte im Abstiegskampf.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
15:00live

TSV Rudersberg empfängt VfL Mainhardt. Rudersberg benötigt dringend einen Sieg, um sich vom Tabellenende abzusetzen, während Mainhardt seine Position im oberen Mittelfeld verteidigen möchte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
15:00

TSV Schmiden empfängt SC Urbach. Schmiden will den dritten Platz festigen und Punkte für die Spitzengruppe sammeln, Urbach ist auf einen Auswärtserfolg angewiesen, um im Tabellenmittelfeld Anschluss zu halten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00live

SGM Kreßberg trifft auf SV Allmersbach. Spitzenreiter Allmersbach steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe bei der Aufsteiger-Mannschaft, die ihre gute Heimbilanz weiter ausbauen will.

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
15:30

TSV Nellmersbach empfängt TSV Gaildorf. Gaildorf will seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen und strebt einen Sieg auf fremdem Platz an, während Nellmersbach Punkte dringend benötigt, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
15:00

TSV Obersontheim trifft auf TSV Schwaikheim. Obersontheim will im heimischen Stadion Zähler sammeln, um in der oberen Tabellenhälfte mitzuhalten, Schwaikheim hingegen will seine Position verbessern und im Verfolgerfeld bleiben.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
15:00

TURA Untermünkheim empfängt SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren, wobei insbesondere Oppenweiler-Strümpfelbach den Anschluss an die Top-Teams halten möchte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
15:00

TSV Michelfeld empfängt TSV Schornbach. Michelfeld kämpft gegen den Abstieg, während Schornbach seine Platzierung in den vorderen Tabellenrängen sichern möchte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 010.10.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor