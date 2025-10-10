Bezirksliga-Alarm: SGM Kreßberg fordert Spitzenreiter SV Allmersbach
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags
Der achte Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall verspricht packende Duelle sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller. Spitzenreiter SV Allmersbach muss auswärts bestehen, während Verfolger TSV Gaildorf und TSV Schmiden ihre Positionen festigen wollen. Gleichzeitig stehen Teams wie TSV Michelfeld und SV Breuningsweiler vor schwierigen Aufgaben, um sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Unterweissach trifft auf SV Breuningsweiler. Unterweissach will nach einer deutlichen Pleite wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden, Breuningsweiler hingegen kämpft um wertvolle Punkte im Abstiegskampf.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Rudersberg empfängt VfL Mainhardt. Rudersberg benötigt dringend einen Sieg, um sich vom Tabellenende abzusetzen, während Mainhardt seine Position im oberen Mittelfeld verteidigen möchte.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schmiden empfängt SC Urbach. Schmiden will den dritten Platz festigen und Punkte für die Spitzengruppe sammeln, Urbach ist auf einen Auswärtserfolg angewiesen, um im Tabellenmittelfeld Anschluss zu halten.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SGM Kreßberg trifft auf SV Allmersbach. Spitzenreiter Allmersbach steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe bei der Aufsteiger-Mannschaft, die ihre gute Heimbilanz weiter ausbauen will.
So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
TSV Nellmersbach empfängt TSV Gaildorf. Gaildorf will seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen und strebt einen Sieg auf fremdem Platz an, während Nellmersbach Punkte dringend benötigt, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Obersontheim trifft auf TSV Schwaikheim. Obersontheim will im heimischen Stadion Zähler sammeln, um in der oberen Tabellenhälfte mitzuhalten, Schwaikheim hingegen will seine Position verbessern und im Verfolgerfeld bleiben.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TURA Untermünkheim empfängt SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Beide Teams benötigen Punkte, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren, wobei insbesondere Oppenweiler-Strümpfelbach den Anschluss an die Top-Teams halten möchte.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Michelfeld empfängt TSV Schornbach. Michelfeld kämpft gegen den Abstieg, während Schornbach seine Platzierung in den vorderen Tabellenrängen sichern möchte.
