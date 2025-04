Bezirksliga aktuell: Weinsheim mit Kantersieg, Planig verliert

Nach einer starken Erfolgsserie von vier Siegen muss sich der TuS Waldböckelheim der TuS Pfaffen-Schwabenheim auswärts mit 1:2 geschlagen geben. Die Waldböckelheimer erwischten alles andere als einen guten Start. Abdullah Kurtoglu (4.) brachte die Heimmannschaft per Strafstoß in Front. Nach einer roten Karte an Jan Scheib (10.) mussten sie mit einem Mann weniger aufspielen. In der 54. Spielminute schnürte Kurtoglu seinen Doppelpack und brachte Pfaffen-Schwabenheim mit 2:0 in Führung. Die Waldböckelheimer kamen durch den Treffer von Marian-Daniel Tanasie (77.) noch einmal ran. Somit holt der TuS Pfaffen-Schwabenheim nach fünf punktlosen Partien wieder einen Sieg.

Beim VfL Baumholder II ist es in den letzten Wochen ein Auf und Ab. Den Abstiegskrimi auswärts beim VfL Simmertal gewinnen die Baumholderer mit 2:1. Die Heimmannschaft aus Simmertal ging in der 29. Minute durch den Treffer von Tim Hein in Führung, was auch das Halbzeitresultat war. Maximilian Ulbig (70.) brachte den Gästen den Ausgleich. Spät in der Partie zogen die Gäste die Partie auf ihre Seite und trafen durch Marcel Gutendorf (93.) zum 2:1 Auswärtssieg. Beim VfL Simmertal ist es die dritte Niederlage in Serie.

Nach sieben ungeschlagenen Spielen in Serie musste sich die TSG Planig bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim mit 1:2 geschlagen geben. Fabian Kilp (7.) brachte die Heimmannschaft früh in der Partie in Führung, kurz vor der Halbzeit glich Idan Shvartsburd (43.) für Planig aus. Die SG schlug aber spät in der Partie in Form von Dorian Glaser (87.) noch einmal zu und gewinnt die Partie. Für die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ist es der zweite Sieg in Folge.

Die Tore der Partie zögerten sich lange heraus. Der Führungstreffer für den SC Birkenfeld fiel in der 71. Minute durch Arne Wildbihler. Niklas Schellenberg (86.) erhöhte auf 2:0. Der Anschlusstreffer der SG durch Mike Wettstein (88.) kam zu spät. Somit bleiben die Birkenfelder auch im vierten Spiel am Stück ungeschlagen, die SG Fürfeld holte nur einen Sieg aus den letzten fünf Partien.

Die Zweitvertretung des SC Idar-Oberstein gewinnt trotz Unterzahl ab der 36. Minute auswärts beim TSV Bockenau. Die Bockenauer gingen zunächst durch Mert Can Kilic (25.) in Führung. Vier Minuten vor Halbzeitpfiff glich Hendrik Puhl für die Idar-Obersteiner aus. In der zweiten Halbzeit gingen die Bockenauer durch Michel Tressel (52.) abermals in Führung. Doch Christian Zizak (77.) und Puhl (90.) mit einem zweiten Tor konnten die Partie für die Rot-Weißen drehen. Der TSV Bockenau belibt somit in der Rückrunde punktlos.

Nullnummer bei der SG Guldental/Guldenbachtal. Im Duell der abstiegsbedrohten kommt es gegen die Spvgg. Nahbollenbach zu einem 0:0 Remis. Für beide Mannschaften hätte die Partie ein Befreiungsschlag sein können.

Für den TüS Mörschied bringen Kunzes und Munsteiner den Sieg im Sechs-Punkte-Spiel gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. Mit seinem ersten Tor brachte Niklas Munsteiner (12.) Mörschied in Führung, Marvin Kunz (24.) erhöhte auf 2:0, Nico Kunz (42.) brachte den 3:0 Halbzeitstand. Mit seinem zweiten Tor stellte Munsteiner (70.) auf 4:0, der Ehrentreffer der Idar-Obersteiner fiel durch ein Eigentor von Aaron Klos (81.). Nach zwei Niederlagen holt Mörschied wieder drei Punkte. Die Idar-Oberstein verlieren zum zweiten mal in Folge.