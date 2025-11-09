 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Gegen den TSV Zornheim reicht dem TuS Marienborn ein Treffer um drei Punkte zu Hause zu behalten.
– Foto: Michael Wolff

Bezirksliga aktuell: TuS Marienborn festigt Tabellenplatz zwei

Zwei Donnerstagabendspiele in der Bezirksliga +++ TuS Marienborn reicht ein knappes 1:0 gegen Zornheim +++ Wichtiges Duell in Bingen

Schon am Donnerstag eröffneten zwei Spiele den Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Der TuS Wörrstadt brauchte als Vorletzter gegen den SV Horchheim dringend ein Erfolgserlebnis, doch die Partie wurde wegen Nebels abgebrochen. Außerdem standen sich der VfR Nierstein und der SV Guntersblum gegenüber, mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die das Torfestival mit 5:3 für sich entschieden. Alle vier Teams sind dann auch am Sonntag wieder im Einsatz, Wörrstadt spielt dann gegen Guntersblum daheim, Nierstein gastiert in Finthen und Horchheim empfängt den Unterbau des TSV Gau-Odernheim. Schlusslicht Fortuna Mombach gelang am Freitagabend im Kellerduell gegen Gundersheim ein Last-Minute Sieg. Am frühen Sonntagmittag konnte TuS Marienborn II einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Zornheim feiern. Spitzenreiter SKC Barbaros (gegen Saulheim) hat ein machbares Heimspiel vor der Brust. Außerdem: Hassia Bingen empfängt Nieder-Olm und Mommenheim spielt gegen Bretzenheim II.

Die Partien im Überblick:

Do., 06.11.2025, 19:30 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
5
3

Do., 06.11.2025, 19:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
Abgebrochen

Fr., 07.11.2025, 19:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
3
2
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
1
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
1
2

Heute, 14:30 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
2
0
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
14:30

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
3

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
0

