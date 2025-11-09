Bezirksliga aktuell: TuS Marienborn festigt Tabellenplatz zwei

Schon am Donnerstag eröffneten zwei Spiele den Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Der TuS Wörrstadt brauchte als Vorletzter gegen den SV Horchheim dringend ein Erfolgserlebnis, doch die Partie wurde wegen Nebels abgebrochen. Außerdem standen sich der VfR Nierstein und der SV Guntersblum gegenüber, mit dem besseren Ende für die Gastgeber, die das Torfestival mit 5:3 für sich entschieden. Alle vier Teams sind dann auch am Sonntag wieder im Einsatz, Wörrstadt spielt dann gegen Guntersblum daheim, Nierstein gastiert in Finthen und Horchheim empfängt den Unterbau des TSV Gau-Odernheim. Schlusslicht Fortuna Mombach gelang am Freitagabend im Kellerduell gegen Gundersheim ein Last-Minute Sieg. Am frühen Sonntagmittag konnte TuS Marienborn II einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Zornheim feiern. Spitzenreiter SKC Barbaros (gegen Saulheim) hat ein machbares Heimspiel vor der Brust. Außerdem: Hassia Bingen empfängt Nieder-Olm und Mommenheim spielt gegen Bretzenheim II.