Bezirksliga aktuell: TSV Zornheim geht in Mommenheim unter

Englische Woche für den VfL Gundersheim und den VfR Nierstein. Die beiden Bezirksligisten trafen am Donnerstagabend im direkten Duell (1:1) aufeinander.. Die Niersteiner gastierten dann am Sonntag in Guntersblum und verloren knapp mit 0:1, das Spiel der Gundersheimer gegen die TSG Bretzenheim II wurde abgesagt. Der Tabellenzweite Marienborn empfing am Sonntag im ersten Spiel den FSV Saulheim und konnte das Spiel spät drehen und mit 3:2 gewinnen. Das Topspiel zwischen Barbaros und Gau-Odernheim II konnte der SKC mit 2:0 für sich entscheiden. Dazu gab es am Hessenhaus den Kellerkracher zwischen Hassia Bingen und Fortuna Mombach, denn die Binger mit 0:1 verloren. Im Nachbarschaftsduell standen sich Mommenheim und Zornheim gegenüber, dort haben die Mommenheimer einen haushohen 8:0-Erfolg gefeiert. Ferner war Fontana Finthen in Horchheim zu Gast und siegte mit 3:1.