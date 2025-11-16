 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Nach dem Platzverweis für Zornheim gestalteten es die Mommenheimer deutlich.
Nach dem Platzverweis für Zornheim gestalteten es die Mommenheimer deutlich. – Foto: Michael Fink

Bezirksliga aktuell: TSV Zornheim geht in Mommenheim unter

Marienborner drehen 2:1 Rückstand gegen FSV Saulheim +++ Barbaros gewinnt gegen Gau-Odernheim II +++ Fortuna Mombach siegt im Duell der Schlusslichter +++ Mommenheim gewinnt im Nachbarschaftsduell mit 8:0

Englische Woche für den VfL Gundersheim und den VfR Nierstein. Die beiden Bezirksligisten trafen am Donnerstagabend im direkten Duell (1:1) aufeinander.. Die Niersteiner gastierten dann am Sonntag in Guntersblum und verloren knapp mit 0:1, das Spiel der Gundersheimer gegen die TSG Bretzenheim II wurde abgesagt. Der Tabellenzweite Marienborn empfing am Sonntag im ersten Spiel den FSV Saulheim und konnte das Spiel spät drehen und mit 3:2 gewinnen. Das Topspiel zwischen Barbaros und Gau-Odernheim II konnte der SKC mit 2:0 für sich entscheiden. Dazu gab es am Hessenhaus den Kellerkracher zwischen Hassia Bingen und Fortuna Mombach, denn die Binger mit 0:1 verloren. Im Nachbarschaftsduell standen sich Mommenheim und Zornheim gegenüber, dort haben die Mommenheimer einen haushohen 8:0-Erfolg gefeiert. Ferner war Fontana Finthen in Horchheim zu Gast und siegte mit 3:1.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Do., 13.11.2025, 20:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
3
2
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
0
1

Heute, 14:45 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
8
0

Zum Livestream

Heute, 15:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
1
3
Abpfiff

