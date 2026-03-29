Bezirksliga aktuell: Tor-Festivals in Zornheim und Horchheim

Die Mannschaft von Gau-Odernheim-Coach Tobias Ruf hält weiter den Anschluss an Platz drei. – Foto: Michael Wolff

Bereits am Samstagnachmittag kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenvierten Saulheim und Schlusslicht Mombach. Die Ausgangslage ist klar verteilt: Während Mombach seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, präsentiert sich Saulheim in starker Verfassung und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Mit diesem Lauf halten die Gastgeber ihre Chancen im Aufstiegsrennen am Leben.

Diesen Erwartungen konnte der FSV auch gerecht werden und mit 4:1 gegen Mombach gewinnen. Zur Pause hatte es 1:1 gestanden, nachdem Dominik Klein (24.) den frühen Führungstreffer der Gäste ausgleichen konnte. Alkan Volkan Yildiz erzielte fünf Minuten nach dem Seitenwechsel das 2:1 für die Saulheimer. Für die beiden entscheidenden Treffer des Tages sorgte der eingewechselte Eljano Pergjegaj in Minute 75 und 90. Somit steht ein 4:1-Erfolg für die Gastgeber und wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Für Schlusslicht wird die Luft weiterhin immer dünner.

Der Sonntag wurde eröffnet mit der Partie zwischen TuS Marienborn und dem VfL Gundersheim. Für die abstiegsbedrohten Gäste zählt jeder Punkt, nachdem sie ihre beiden vergangenen Spiele verloren haben. In Marienborn scheitern die Gundersheimer knapp mit 0:1 an einem Punktgewinn.

Im Duell zwischen Zornheim und der TSG Bretzenheim traf Tabellenplatz acht auf zwölf. In einer torreichen Partie müssen sich die Zornheimer am Ende mit 2:5 zu Hause geschlagen geben.

Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag, bei der Finthen sieben Gegentore gegen Wörrstadt hinnehmen musste, stand für den VfL Fontana Finthen Wiedergutmachung an. Zwar kamen die Finther durch Ricardo Böhringer (75.) noch einmal ran, verlieren jedoch am Ende mit 1:4 gegen den SV Guntersblum.

Spannung versprach auch das Aufeinandertreffen zwischen Nieder-Olm und Gau-Odernheim. Beide Teams trennten vor dem Spieltag nur ein Punkt. Mit einem 3:1-Heimsieg konnten die Gau-Odernheimer gewinnen und erhöhen somit den Abstand auf die Nieder-Olmer.

Nierstein empfing den TSV Mommenheim und konnte seine zuletzt starke Form nicht bestätigen. Durch einen späten Gegentreffer in der 91. Minute verlieren die Niersteiner mit 0:1.

Barbaros Mainz hätte mit einem Sieg gegen Bingen seine bislang makellose Rückrunde weiter ausbauen können. Aufgrund von zu vielen Ausfällen seitens Hassia Bingen, wurde das Spiel abgesagt und wird Mitte April nachgeholt. Einen ausführlichen Bericht könnt ihr hier lesen.

Mit viel Selbstvertrauen reiste TuS Wörrstadt nach Worms zum SV Horchheim. Nach dem 7:3-Erfolg gegen Finthen konnte das Team sein Torverhältnis deutlich verbessern. Horchheim jedoch lies den Wörrstädtern keine Chance und holt einen deutlichen 5:1-Heimsieg.