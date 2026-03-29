 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Bezirksliga aktuell: Tor-Festivals in Zornheim und Horchheim

Gundersheim scheitert knapp an Marienborn +++ Horchheim und Gau-Odernheim wahren den Anschluss an Platz zwei +++ Saulheim gewinnt gegen Mombach +++ Bingen gegen Barbaros abgesagt

von Elias Gherbaoui · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die Mannschaft von Gau-Odernheim-Coach Tobias Ruf hält weiter den Anschluss an Platz drei.
Die Mannschaft von Gau-Odernheim-Coach Tobias Ruf hält weiter den Anschluss an Platz drei. – Foto: Michael Wolff

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Bereits am Samstagnachmittag kommt es zum Duell zwischen dem Tabellenvierten Saulheim und Schlusslicht Mombach. Die Ausgangslage ist klar verteilt: Während Mombach seit fünf Spielen auf einen Sieg wartet, präsentiert sich Saulheim in starker Verfassung und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Mit diesem Lauf halten die Gastgeber ihre Chancen im Aufstiegsrennen am Leben.

Diesen Erwartungen konnte der FSV auch gerecht werden und mit 4:1 gegen Mombach gewinnen. Zur Pause hatte es 1:1 gestanden, nachdem Dominik Klein (24.) den frühen Führungstreffer der Gäste ausgleichen konnte. Alkan Volkan Yildiz erzielte fünf Minuten nach dem Seitenwechsel das 2:1 für die Saulheimer. Für die beiden entscheidenden Treffer des Tages sorgte der eingewechselte Eljano Pergjegaj in Minute 75 und 90. Somit steht ein 4:1-Erfolg für die Gastgeber und wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Für Schlusslicht wird die Luft weiterhin immer dünner.

Der Sonntag wurde eröffnet mit der Partie zwischen TuS Marienborn und dem VfL Gundersheim. Für die abstiegsbedrohten Gäste zählt jeder Punkt, nachdem sie ihre beiden vergangenen Spiele verloren haben. In Marienborn scheitern die Gundersheimer knapp mit 0:1 an einem Punktgewinn.

Im Duell zwischen Zornheim und der TSG Bretzenheim traf Tabellenplatz acht auf zwölf. In einer torreichen Partie müssen sich die Zornheimer am Ende mit 2:5 zu Hause geschlagen geben.

Nach der deutlichen Niederlage am vergangenen Spieltag, bei der Finthen sieben Gegentore gegen Wörrstadt hinnehmen musste, stand für den VfL Fontana Finthen Wiedergutmachung an. Zwar kamen die Finther durch Ricardo Böhringer (75.) noch einmal ran, verlieren jedoch am Ende mit 1:4 gegen den SV Guntersblum.

Spannung versprach auch das Aufeinandertreffen zwischen Nieder-Olm und Gau-Odernheim. Beide Teams trennten vor dem Spieltag nur ein Punkt. Mit einem 3:1-Heimsieg konnten die Gau-Odernheimer gewinnen und erhöhen somit den Abstand auf die Nieder-Olmer.

Nierstein empfing den TSV Mommenheim und konnte seine zuletzt starke Form nicht bestätigen. Durch einen späten Gegentreffer in der 91. Minute verlieren die Niersteiner mit 0:1.

Barbaros Mainz hätte mit einem Sieg gegen Bingen seine bislang makellose Rückrunde weiter ausbauen können. Aufgrund von zu vielen Ausfällen seitens Hassia Bingen, wurde das Spiel abgesagt und wird Mitte April nachgeholt. Einen ausführlichen Bericht könnt ihr hier lesen.

Mit viel Selbstvertrauen reiste TuS Wörrstadt nach Worms zum SV Horchheim. Nach dem 7:3-Erfolg gegen Finthen konnte das Team sein Torverhältnis deutlich verbessern. Horchheim jedoch lies den Wörrstädtern keine Chance und holt einen deutlichen 5:1-Heimsieg.

Gestern, 17:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
2
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
5
1
Abpfiff

Do., 16.04.2026, 19:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
19:00

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
4
Abpfiff