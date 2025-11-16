Bezirksliga aktuell: SG Kirn-Sulzbach mit sieben Toren gegen Blau-Weiß

Volles Programm am Sonntag in der Bezirksliga - alle Spiele des Spieltags fanden am Volkstrauertag statt. Der TuS Winzenheim und die TSG Planig kämpften im direkten Duell um den Anschluss an die begehrten Plätze, das Spiel konnten die TSG mit 3:2 für sich entscheiden. Der SC Idar-Oberstein II hatte TuS Mörschied zu Gast und ließ sich beim 1:1-Remis Punkte klauen. Die SG Fürfeld konnte den Patzer der Idar-Obersteiner nutzen und gewann das Verfolgerduell gegen die SG MMM zu Hause mit 3:1. Tabellenführer Weinsheim siegte gegen die SG Guldenbachtal mit 3:0 und marschiert weiter. Im Abstiegskampf kam es zum direkten Duell zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem TSV Bockenau, in dem sich die Mannschaften die Punkte teilten. Der FSV Blau-Weiß war bei der SG Kirn zu Gast und verlor deutlich mit 0:7. Schlusslicht Oberhausen gastierte in Birkenfeld und konnte den Birkenfeldern einen Punkt abknüpfen. Außerdem spielten Nahbollenbach und Rüdesheim gegeneinander, auch hier kam es erneut zu einem 1:1-Remis.