Ligabericht
Mit dem deutlichen 7:0 Sieg konnten die Kirner den Anschluss an die Spitzengruppe halten. – Foto: www.instagram.com/nico.schweig

Bezirksliga aktuell: SG Kirn-Sulzbach mit sieben Toren gegen Blau-Weiß

SG Fürfeld gewinnt gegen SG MMM im Verfolgerduell +++ Pfaffen-Schwabenheim und Bockenau teilen sich die Punkte +++ Blau-Weiß unterliegt in Kirn mit 0:7

Volles Programm am Sonntag in der Bezirksliga - alle Spiele des Spieltags fanden am Volkstrauertag statt. Der TuS Winzenheim und die TSG Planig kämpften im direkten Duell um den Anschluss an die begehrten Plätze, das Spiel konnten die TSG mit 3:2 für sich entscheiden. Der SC Idar-Oberstein II hatte TuS Mörschied zu Gast und ließ sich beim 1:1-Remis Punkte klauen. Die SG Fürfeld konnte den Patzer der Idar-Obersteiner nutzen und gewann das Verfolgerduell gegen die SG MMM zu Hause mit 3:1. Tabellenführer Weinsheim siegte gegen die SG Guldenbachtal mit 3:0 und marschiert weiter. Im Abstiegskampf kam es zum direkten Duell zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim und dem TSV Bockenau, in dem sich die Mannschaften die Punkte teilten. Der FSV Blau-Weiß war bei der SG Kirn zu Gast und verlor deutlich mit 0:7. Schlusslicht Oberhausen gastierte in Birkenfeld und konnte den Birkenfeldern einen Punkt abknüpfen. Außerdem spielten Nahbollenbach und Rüdesheim gegeneinander, auch hier kam es erneut zu einem 1:1-Remis.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
7
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
3
0
Abpfiff

