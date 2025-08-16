Bezirksliga aktuell: SG Guldenbachtal gewinnt gegen Winzenheim

Bad Kreuznach. An diesem Spieltag sind Partien am Sonntag eher die Ausnahme als die Regel. Denn lediglich die Begegnungen der Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Idar II, des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim und der SG MMM gegen die SG Kirn steigen am Sonntag. Bereits am Mittwoch wurde der Spieltag mit dem Derby zwischen der TSG Planig und dem TSV Bockenau eröffnet - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach einem 2:2 zur Pause zündete die TSG den Turbo und siegte 6:2, allen voran dank eines Dreierpacks von Noel Schywalski. Damit übernimmt Planig auch vorerst die Tabellenführung. Freitagabends wurden drei Partien gespielt, die SG Fürfeld zu Gast beim VFL Rüdesgheim trennten sich 0:0, während die SG Guldenbachtal den TuS Winzenheim im Derby 3:1 besiegte. Der TuS Mörschied schlug den SC Birkenfeld zu Hause mit 2:0.