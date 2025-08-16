 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Der TuS Winzenheim und die SG Guldenbachtal standen sich nach dem Duell im Verbandspokal nun in der Bezirksliga gegenüber. Mit dem besseren Ende für die Guldenbachtaler
Der TuS Winzenheim und die SG Guldenbachtal standen sich nach dem Duell im Verbandspokal nun in der Bezirksliga gegenüber. Mit dem besseren Ende für die Guldenbachtaler – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga aktuell: SG Guldenbachtal gewinnt gegen Winzenheim

TSG setzt sich am Mittwochabend deutlich gegen Bockenau durch +++ Nur drei Partien des kommenden Spieltags finden sonntags statt +++ TSG Planig aktuell Tabellenführer!

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Bad Kreuznach. An diesem Spieltag sind Partien am Sonntag eher die Ausnahme als die Regel. Denn lediglich die Begegnungen der Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Idar II, des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim und der SG MMM gegen die SG Kirn steigen am Sonntag. Bereits am Mittwoch wurde der Spieltag mit dem Derby zwischen der TSG Planig und dem TSV Bockenau eröffnet - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach einem 2:2 zur Pause zündete die TSG den Turbo und siegte 6:2, allen voran dank eines Dreierpacks von Noel Schywalski. Damit übernimmt Planig auch vorerst die Tabellenführung. Freitagabends wurden drei Partien gespielt, die SG Fürfeld zu Gast beim VFL Rüdesgheim trennten sich 0:0, während die SG Guldenbachtal den TuS Winzenheim im Derby 3:1 besiegte. Der TuS Mörschied schlug den SC Birkenfeld zu Hause mit 2:0.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Mi., 13.08.2025, 19:00 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
6
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
0
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
3
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
2
0
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
18:00live

Morgen, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:15live

Aufrufe: 016.8.2025, 12:00 Uhr
RedaktionAutor