SG Fürfeld gegen SG Weinsheim - Kracherspiel am Sonntag. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv
Bezirksliga aktuell: SG Fürfeld hat im Top-Duell die Nase vorn
SG Fürfeld gegen die SG Weinsheim mit 1:0 Pausenführung +++ TuS Winzenheim und SC Birkenfeld in Unterzahl +++ TuS Mörscheid gegen Guldenbachtal schon mit drei Treffern
Nahe. Der Spieltag steht im Zeichen des Gipfeltreffens: Dort führt die SG Fürfeld aktuell anch 45 Minuten mit 1:0 gegen die SG Weinsheim und ist somit Tabellenführer zum Pausenpfiff. Auch die TSG Planig (1:0) und die TuS Mörschied (3:0) führen auf eigenem Rasen. Sowohl bei der Partie SC Birkenfeld gegen die SG Kirn-Sulzbach, als auch bei der SpVgg Nahbollenbach und TuS Winzenheim gehen die Mannschaften mit einem Remis in die Halbzeit. Der SC Birkenfeld und der TuS Winzenheim müssen die zweiten 45 Minuten jedoch in Unterzahl agieren.