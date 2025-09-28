 2025-09-26T13:47:28.965Z

SG Fürfeld gegen SG Weinsheim - Kracherspiel am Sonntag.
SG Fürfeld gegen SG Weinsheim - Kracherspiel am Sonntag. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga aktuell: SG Fürfeld hat im Top-Duell die Nase vorn

SG Fürfeld gegen die SG Weinsheim mit 1:0 Pausenführung +++ TuS Winzenheim und SC Birkenfeld in Unterzahl +++ TuS Mörscheid gegen Guldenbachtal schon mit drei Treffern

Nahe. Der Spieltag steht im Zeichen des Gipfeltreffens: Dort führt die SG Fürfeld aktuell anch 45 Minuten mit 1:0 gegen die SG Weinsheim und ist somit Tabellenführer zum Pausenpfiff. Auch die TSG Planig (1:0) und die TuS Mörschied (3:0) führen auf eigenem Rasen. Sowohl bei der Partie SC Birkenfeld gegen die SG Kirn-Sulzbach, als auch bei der SpVgg Nahbollenbach und TuS Winzenheim gehen die Mannschaften mit einem Remis in die Halbzeit. Der SC Birkenfeld und der TuS Winzenheim müssen die zweiten 45 Minuten jedoch in Unterzahl agieren.

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
3
1

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
5
1

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
6
0

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
1
2

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
1
1

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
2
2

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
0
0

Heute, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
4
1

