Bezirksliga aktuell: SC Idar-Oberstein II gewinnt Derby deutlich

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Nach sechs Spielen ohne Sieg gelingt TuS Waldböckelheim zum Start in die Restrückrunde ein 3:2 Auswärtserfolg beim Aufsteiger TSV Bockenau. Dennis Fey brachte in der 14. Minute die 1:0 Führung für die Gäste und gleichzeitig auch den Halbzeitstand. Michel Tressel (65.) erzielte den Ausgleichstreffer für den TSV Bockenau, ehe es in eine rasante Schlussphase ging. Ab der 83. Minute war der TSV Bockenau nach der roten Karte gegen Ingemar Hölling in Unterzahl. Eine Minute später: Die Führung für die Waldböckelheimer durch Jan Scheib. Postwendent dann die Antwort der Bockenauer durch Matthias Roselt. Zur Krönung dieser packenden Schlussphase erzielte Thomas Schneider in der 88.Spielminute den 3:2 Siegtrefferfür die Waldböckelheimer. Somit bleibt der TuS zwar vorerst das Schlusslicht der Liga, hat aber einen Schritt zu ihren Konkurrenten gemacht.

Die SG Weinsheim nutzt den Patzer des SV Winterbach aus und holt gegen den SC Birkenfeld einen 2:0 Auswärtssieg. Somit kommen die Weinsheimer zwei Punkte näher an den Tabellenführer ran. Der SC Birkenfeld verpasst den Befreiungsschlag und rückt tiefer in den Abstiegskampf rein.