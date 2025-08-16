Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die TuS Marienborn II und Fontana Finthen stehen sich am Wochenende im Derby gegenüber. – Foto: Michael Fink - Archiv
Bezirksliga aktuell: Saulheim bringt die Führung über die Zeit
TuS-Unterbau im Duell mit Fontana Finthen +++ Gundersheim verliert mit 2:1 gegen Saulheim +++ Klappt erster Hassia-Sieg ausgerechnet gegen Zornheim?
Rheinhessen. Der dritte Spieltag in der Bezirksliga steht an, mit einigen interessanten Partien: Am Samstagabend eröffnete der FSV Saulheim bei der VfL Gundersheim mit einem 2:1 Auswärtssieg. Den Sonntag eröffnet die Zweite der TSG Bretzenheim gegen Aufsteiger Wörrstadt, die Zweite von Marienborn ist zum Derby in Finthen zu Gast. Der Aufsteiger SKC Barbaros ist beim SV Horchheim gefordert, während Absteiger Mombach und Guntersblum im direkten Duell ihren ersten Sieg einfahren wollen. Auf den ersten Sieg wartet in der Bezirksliga auch noch Hassia Bingen, klappt es ausgerechnet beim so stark gestarteten TSV Zornheim mit dem ersten "Dreier". Ferner spielt Gau-Odernheim II gegen Mommenheim und der VfR Nierstein empfängt Nieder-Olm.